Em Salvador, o vento só soprou para ACM Neto

Leitores perguntam o que achamos do fato de ACM Neto ter vencido com tanta facilidade as eleições deste ano.

Simplíssimo: Neto se ajudou e ainda contou com duas ajudas poderosas, a conjuntura nacional favorável, com o antipetismo que ele encarna, e um elenco de adversários de baixíssimo potencial competitivo. Veja:

1 - É um prefeito bem avaliado e um político vocacionado, sabe articular.

2 - Os governistas demoraram a se definir e, quando o fizeram, optaram por Alice Portugal, uma candidata que, as pesquisas apontavam, mais de 60% da população de Salvador não conhecia, ainda adotando o discurso do 'golpe' (nem nas manifestações do Fora Temer existe o Volta Dilma).

3 - Sargento Isidório (PDT) e Cláudio Silva (PP), os outros governistas que fariam a pulverização, não colaram. O primeiro, folclórico; o segundo, nos debates mais parecia aliado de Neto do que adversário.

De quebra, Fábio Nogueira, do PSOL, sem a pegada de um Marcos Mendes, soou insosso. E Da Luz e Célia Sacramento somados não dão nem um vereador. Em suma, tudo conspirou a favor.

Daí é que o próprio Neto se surpreendeu ao vencer em todas as zonas. Ele esperava, e seria natural, cair um pouco. Subiu.

Querelas juazeirenses

A vitória de Paulo Bonfim (PCdoB) deixou muitas sequelas entre os aliados de Josep Bandeira (SD), antes o favorito, internas e externas.

As internas: Bonfim ganhou com 2.449 votos de vantagem sobre Josep e Charles Leão (PPS), com apoio de José Carlos Aleluia, Jorge Khoury e Arthur Maia, teve 23.212. Ou seja, racharam o mesmo campo e Neto viu de braços cruzados. As externas: os aliados de Josep entraram na Justiça dizendo que houve abuso de poder econômico fartamente comprovado.



"A liberdade de expressão é o apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha das liberdades"

Ulysses Guimarães, falecido em 1992, que ontem completaria 100 anos.

"Quando a gente olha pra esse número, tem algo que choca"

Danielle Araújo, coordenadora de uma pesquisa que apontou o Brasil como 17º país do mundo no ranking de casamentos de meninas menores de 18 anos.

Arruda em cena

Circula nas redes sociais um vídeo em que o ex-deputado Gilberto Brito, agora prefeito eleito de Paramirim pelo PSB, varre a porta da prefeitura com um ramo de arruda, depois para, ergue os braços e grita:

- Independência ou morte! Um bando de malandros vai sair daqui a partir do dia 1º de janeiro!

Referência sertaneja —Gilberto diz que já sabe quais serão os seus primeiros atos: vai auditar todas as contas e investir para tornar-se referência administrativa num município do sertão:

- Produzimos maracujá, todo levado, in natura, para Brumado. Já encomendei a despolpadeira. Faremos o suco aqui. Ampliaremos o número de criadores de peixe na Barragem do Zabumbão e colocarei os melhores equipamentos no hospital. Se as clínicas podem comprar, por que a prefeitura não?



O segredo da lápide

No Cemitério do Campo Santo, um dos mais tradicionais de Salvador, um cidadão que vende lápides de mármore criou um modelito bastante sedutor. Está lá:

Carlinda Potigua Beuts

* 26.05.1963

+ 30.06.2157

Saudade eterna de familiares e amigos.

Ou seja, deu 194 anos para o usuário. Quem não topa uma proposta dessa?

Recorde —O recorde mundial de longevidade é da francesa Jeanne Calment, falecida em 1997, que viveu 122 anos e 164 dias.

Um estudo publicado ontem por cientistas do Albert Einstein College of Medicine, de Nova Iorque, prevê que os mais longevos vão viver 115 anos e ninguém será capaz de bater o recorde de Jeanne. Mas, pelo visto, o pessoal do Campo Santo está chegando lá.



POUCAS & BOAS

* Marcos Medrado, superintendente do Procon, tinha marcado para hoje uma reunião entre banqueiros e bancários para tentar acabar a greve dos bancos na Bahia. A greve acabou, mas estava tudo engatilhado. A estratégia era forçar os bancos a fazer um atendimento mínimo. As multas, no caso, variam de R$ 1,6 milhão a R$ 6 milhões.

* O jornalista Ari Donato vai lançar no dia 25 próximo (16h), na Praça de Serviços do Tribunal de Justiça da Bahia, o livro Tropeiros na trilha do amor.

* Joaquim Neto (DEM), prefeito eleito de Alagoinhas, recorreu da multa de R$ 50 mil que o juiz Fábio Falcão Santos lhe aplicou por ter levado lá o cantor Igor Kannário. O magistrado entendeu que ele faria uma espécie de showmício, mas Joaquim diz que o ato foi meramente político.

adblock ativo