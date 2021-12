Em comício sem artista, nem Lula segura o povo

Os comícios que tanto embalam campanhas, e ainda empolgam em vários pontos do planeta, como nos EUA, no Brasil correm o risco de entrar para o rol das espécies ameaçadas de extinção, mesmo que sirvam mais de espetáculo para o horário eleitoral do que para persuadir a comunidade do acontecimento.

Isso ficou evidente no comício de Rui Costa nesta quarta, 3, à noite em Periperi. Gente até teve, mobilização também. Vários ônibus chegaram de outros bairros. A Praça da Revolução lotou, de início. Mas a sucessão de seis oradores, com Rui Costa discursando mais de meia hora, desanimou. Quando Lula, a estrela da festa, começou a falar, por volta das 21h40, metade da praça estava vazia.

Antigamente, quem segurava o povo até o fim eram os artistas.

Em 2002, quando se elegeu presidente, Lula arregimentou multidões no embalo de Zezé Di Camargo e Luciano. Em 2006, com a proibição de artistas, o público minguou.

Nos bons tempos, Lula já fez comício de 150 mil pessoas no Farol da Barra. Hoje...



Queda triunfal - Quando chamado ao palco, Lula foi ovacionado. Entrou e cumprimentou os que estavam na frente e resolveu pegar nas mãos estendidas dos entusiasmados militantes amontoados embaixo do palco. Alguém puxou a mão do ex-presidente e ele caiu sentado. Ao se levantar, disse que foi um pai agradecendo efusivamente pelo filho ter entrado na universidade.



Sendo ou não sendo, ganhou palmas.

Torcida inócua - Embora se diga inocente no caso Youssef e esteja fazendo campanha com desenvoltura, Luiz Argôlo (SDD) não apareceu no comício de Lula em Periperi, embora tenha mandado muitas 'argoletes' com bandeirolas para sacudir na festa.



Lá, alguns deputados diziam que torcem muito por ele, mas alertavam: "Aqui nós temos fervorosos torcedores de Bahia e Vitória, mas nossa torcida não tem resolvido muito".

Antecipando 2018 - Candidato a deputado federal, Luiz Caetano (PT), ex-prefeito de Camaçari, chegou cedo à Praça da Revolução, em Periperi, levando uma torcida para fazer comício particular. Enquanto ele discursava, um do time disse:



- Rui Costa que me perdoe, mas em 2018 o nome é Caetano para governador.

Para a JAC, sim

A Desenbahia negou R$ 38 milhões de empréstimo à prefeitura de Salvador para fazer a via Cajazeiras-BR-324. ACM Neto acusou perseguição política, o governo negou. Disse que banco tem limitações orçamentárias.



Nesta quinta, 4, a Desenbahia anunciou a aprovação de R$ 120 milhões de empréstimo para a JAC Motors, sendo metade do BNDES.

BRT na berlinda - Neto está aguardando a liberação de R$ 800 milhões, R$ 500 milhões financiados pela Caixa e R$ 300 milhões do PAC da Mobilidade. Alguns auxiliares do prefeito apostam que o dinheiro não sai.

Sebo nas canelas

Os aliados de Marina Silva em Conquista e Brumado que preparem as pernas para recebê-la amanhã. Ela só faz caminhadas. Veta categoricamente carreatas por achá-las antiecológicas. Gastam muita gasolina e ainda despejam gás carbônico no ar.



Na perna, a campanha é barata e nada polui. De quebra, ajuda os que querem emagrecer fazendo exercícios (não é o caso dela).



Restrição aérea - Aliás, Marina também prefere fazer suas campanhas pelos quatro cantos do Brasil em aviões de carreira. A predisposição ganhou força após a queda do avião de Eduardo Campos e o rebuliço sobre quem era o proprietário.



Sábado, 6, vai pousar em Conquista num deles. De lá, pega outro avião para Brumado. Lídice da Mata é quem está tentando convencê-la a alugar um avião.

Vampira - O fato é que Brasil afora Marina está dando o que falar. Francisco Assis, presidente do PTN do Ceará, postou no Face que ela 'é uma vampira, porque só cresce com a morte dos aliados. Primeiro foi Chico Mendes (1988) e agora Eduardo Campos'.

No Acre - Já lá no Acre, a família de Chico Mendes se dividiu. A viúva Izamar e dois filhos apoiam Marina por achar que ela representa Chico. A filha Ângela está com Dilma. Diz que falta 'concretude' a Marina.



Sem pesquisa



A pesquisa da Sensus, encomendada por A TARDE, TV Aratu e Rádio Metrópole, que anunciamos que seria publicada hoje, não vingou.

A questão: o relatório das conclusões não estava de acordo com os questionários previamente contratados. Vieram incompletos.

A TARDE e a Rádio Metrópole optaram por não divulgar dados parciais.

Humildes pede passagem



Humildes, o maior distrito de Feira de Santana, com uma população de mais de 15 mil habitantes, antecipou ontem o desfile do 7 de Setembro, como sempre faz, mas milagrosamente não apareceu lá nenhum político. Nem prefeito, nem vereador, nenhum candidato, apesar de mais de três mil estudantes estarem nas ruas sendo aplaudidos.



As ausências, mesmo dos oportunistas à caça de votos, causou indignação e robusteceu o discurso em favor da emancipação.

Até o hino foi lançado. Sucesso total.



POUCAS & BOAS

Em artigo publicado no Diário de São Paulo, o baiano Antonio Lins lembrou que Aécio Neves, fã de Raul Seixas, chamou Marina de 'metamorfose ambulante', mas fez a ressalva: "Ela está mais para mosca na sopa de Aécio".

A Guarda Municipal de Salvador vai intensificar suas ações para combater o vandalismo. A requalificação da Barra, inaugurada mês passado, o dengo administrativo de ACM Neto, é um dos alvos. Além de danificar vasos de plantas, já há vários painéis pichados.

A prefeitura de São Francisco do Conde vai firmar dia 10 convênio para dar uma subvenção mensal de R$ 120 mil ao Hospital Aristides Maltez.

O empresário Juarez Rogério, presidente da Comissão do Condomínio Paraíso, em Guarajuba, entregou nesta quinta ao prefeito Ademar Delgado (PT), de Camaçari, documento pedindo que a prefeitura não libere o réveillon do Hotel Canto do Mar. Motivo: o barulho.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

