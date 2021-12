Em Brasília, Temer recebe afagos de prefeitos

Na Confederação Nacional dos Municípios (CNM), ontem, em Brasília, Michel Temer contou com uma manifestação de apoio durante um evento. Nele, prefeitos gritaram “Fica Temer” depois de o presidente da CNM, Glademir Aroldi, elogiar o atendimento dado pelo presidente da República aos chefes do Executivo municipal, recebendo as demandas no Palácio do Planalto, prática que seria inédita, segundo Aroldi. Até o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, contou com uma homenagem mais tímida, porém presente, de “Fica Marun”, entoada pelos prefeitos. Para o ministro, isso se deve às ações que foram materializadas pelo governo.

– Vamos entregar para o presidente Bolsonaro um país muitíssimo melhor do que aquele que recebemos da ex-presidente Dilma – opinou Marun. Conhecido pelo jeito escrachado de se expressar, ele falou que não foi convidado para participar do governo Bolsonaro e que ficará dois meses de férias, e em março deve voltar a advogar.

Flexibilização na lei

A flexibilização da lei da ficha limpa causou alvoroço ontem à tarde no plenário do Senado, quando alguns senadores tentaram aprovar a matéria – proposta por Dalírio Beber (PSDB) – em regime de urgência. Só não foi adiante porque outros parlamentares derrubaram a urgência, no entanto a discussão e a votação continuam na pauta da Casa – acontecem hoje, com previsão de mais debates acalorados. O projeto tenta reduzir o tempo em que ficariam inelegíveis os políticos condenados por abuso de poder econômico pela Justiça Eleitoral antes de 2010.

"Brasília não deve e não pode ter esse poder sobre a sociedade, precisamos ter coragem de discutir despesas brasileiras"

Consciência Negra

Feriado em mais de 800 cidades brasileiras, mas não em Salvador, o Dia da Consciência Negra pauta atividades que acontecem a partir de hoje em bibliotecas públicas da Bahia, como forma de promover o hábito da leitura a partir de um tema pertinente à história nacional. Hoje, às 15 horas, a Cia. de Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML-Nazaré) realiza uma leitura dramática e adaptada do livro Histórias de Negro, do historiador e escritor Ubiratan Castro. Na quarta-feira da próxima semana, 28, a Biblioteca Pública Thales de Azevedo (BPTA-Costa Azul) realiza roda de leitura com os alunos da Escola Thales de Azevedo, que discutirão o livro O que o Sol Faz com as Flores, de Rupi Kaur. Outras bibliotecas estão nesta rota cultural.

Casca de banana

Após ter reiterado nunca ter tido um encontro com o executivo da UTC Engenharia, o engenheiro Ricardo Pessoa, o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência pelo PT Fernando Haddad tornou-se réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela segunda vez. Segundo o juiz Leonardo Barreiros, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, Haddad teve encontros com Pessoa e pediu R$ 3 milhões para quitar dívidas de campanha. Haddad se encontrou com Ricardo Pessoa por diversas vezes em 2012 durante a campanha e uma vez já como prefeito, em fevereiro de 2013. Sem foro privilegiado, Haddad pode se complicar pelo pedido feito antes da nomeação como prefeito. Haddad nega o encontro.

