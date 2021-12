Eleição no TJ, até agora uma disputa embolada

O TJ vai realizar eleição para suceder a presidente Maria do Socorro Santiago daqui a 26 dias, e ao contrário das disputas anteriores, quando se vislumbravam favoritos que quase sempre se confirmavam, agora o jogo é completamente embolado.

O cenário: dos cinco desembargadores que têm direito a postular o trono, Ivete Caldas e Maria das Graças Pimentel Leal sinalizaram que não têm interesse. Sobem os desembargadores Gesivaldo Brito e Cícero Landim, que se somam a Lourival Trindade, José Olegário Caldas e Rosita Falcão.

Até anteontem Lourival, Gesivaldo e Cícero despontavam com certa predominância, mas, com a decisão do STJ que mandou arquivar o processo envolvendo Olegário, a coisa mudou.

Olegário recebeu em março a indesejável visita da PF em seu gabinete e pagou alto por isso. Em 2015 ele polarizou a disputa com Maria do Socorro, mas agora teve até algumas manifestações de apoio dela. A pendência no STJ era uma pedra. Livre do peso, entrou na campanha e alterou o quadro. Ou melhor, embaralhou mais ainda.

Segundo alguns desembargadores, a tendência é que o pleito tenha dois turnos. Lá também só se elege quem tem maioria.

Sem hegemonia — Ao contrário da época do desembargador Carlos Cintra, em que o grupo por ele comandado tinha absoluta maioria, hoje o TJ não tem grupos hegemônicos. Os novos, principalmente os egressos da OAB e do MP, se declaram independentes.

2018 chega

ACM Neto vai hoje a Camaçari, a convite do colega Antônio Elinaldo (DEM), reinaugurar a Av. Luís Eduardo Magalhães, requalificada.

Pelo tamanho da festa que Elinaldo organizou, tem mais jeito de ato político do que inaugural. São os ventos de 2018.

Nova Salvador

Grande parte dos representantes das maiores operadoras de turismo do Brasil que participam da Rodada de Negócios da Associação Bahiana da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) diziam que deixaram Salvador de lado por acharem que a cidade ainda estava abandonada, malcuidada.

Glicério Lemos, presidente da ABIH-BA, levou eles aos principais pontos da capital e hoje almoçam no Mercado Modelo.

Está tudo indicando que a tática deu certo. Ano passado a Rodada de Negócios negociou R$ 15 milhões. A expectativa agora é dobrar.

Latinos — Diz Glicério que estão presentes também operadores de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Só a Colômbia ficou ausente por problemas de passagem:

– É disso que Salvador precisa.

Idosos em pauta

O deputado José de Arimatéia (PRB) está fustigando a UPB a corrigir uma falha grave na política para os idosos: dos 5.670 municípios brasileiros, apenas 2.876 instalaram Conselhos Municipais dos Idosos, e, na Bahia, dos 417 apenas 23. "Salvador mesmo instalou na semana passada". Ele vai bater na porta da ministra Luislinda Valois (Direitos Humanos), que é baiana, para pedir ajuda:

– As políticas para os idosos estão institucionalizadas, mas não praticadas.

POUCAS & BOAS

* O incêndio na zona rural de Pilão Arcado, com mais de 100 quilômetros de extensão, está ganhando ares de tragédia. O Corpo de Bombeiros de Juazeiro está na área, mas queixa-se de muitas dificuldades, principalmente de acesso.

* A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) recebeu terça, em Luís Eduardo Magalhães, a visita de um grupo que estuda a viabilidade para implementar uma nova rota de exportação do algodão baiano para a Ásia. Hoje, a exportação é pelo Porto de Salvador. Estuda-se mudar para Suape, em Recife.

* A Associação Bahiana de Medicina (ABM), em parceria com a Sociedade de Terapia Intensiva da Bahia (Sotiba), realiza amanhã o II Simpósio de Medicina Interna (das 8h às 17h). O evento conta com o apoio do Hospital Santa Izabel.

* Queixando-se ontem de que Carlos Nuzman, ex-presidente do COB, estava preso por compra de votos para o Rio sediar as Olimpíadas de 2014, mas Temer como pra votos para se livrar da denúncia por corrupção e nada lhe acontece, Alexandre Brust, presidente da CBPM, diz que ontem mesmo saiu a solução para o impasse: soltaram Nuzman.

