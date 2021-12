Eleição de Coronel é vitória de Neto

A ascensão do deputado Ângelo Coronel (PSD) à presidência do Legislativo é declaradamente uma vitória do prefeito ACM Neto (DEM) e consequente derrota do governador Rui Costa (PT). A candidatura de Coronel foi “idealizada e articulada pela oposição”, nas palavras do vice-prefeito Bruno Reis (PMDB), que lá estava para comemorar o feito.

Reis apenas fez referendar o que ficou exposto no discurso de posse de Coronel. O novo presidente da Casa agradeceu a cinco deputados federais que lhe deram apoio: todos da oposição. Os muito obrigados a ACM Neto foram três vezes.

A lembrança a Rui e ao ex-governador Jaques Wagner foi mais tímida. Agradeceu-lhes justamente a quê? A "isenção" no processo. E levantou a bola do senador Otto Alencar, que, afinal, pactuou com a candidatura. Alguém dizia na Assembleia ontem: “Otto é o novo Temer”.

2018 - A oposição quis fazer Coronel em razão das fortes relações do deputado com Otto, que hoje é o político baiano que mais poderes tem concentrado. Rui teria tentado impedir por algumas vezes a viabilidade de Coronel, na versão de Bruno Reis.

Mas, quando a partida já estava perdida, e após uma retirada "melancólica" de Marcelo Nilo, como expressou ACM Neto, ontem, Rui buscou blindar-se do desgaste ao dizer que a base conseguiu votar unida. Neto não perdeu a chance de tripudiar.

Mensagem - O tom da mensagem a ser lida por Neto, hoje, na reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal será o de que Salvador vai “acelerar” e que buscará recursos com governo federal e também fora do País. Ideia é diminuir custo com a máquina e investir no social.

Urgência nas delações é mais política do que jurídica Urgência nas delações é mais política do que jurídica

Foco na economia e no social

Neto, que, agora, mais do que sempre, é provável candidato ao governo em 2018, apostará no discurso do cuidado com as pessoas. “Reforçar a base econômica e gerar novas oportunidades” também para a população mais pobre. Palavras e expressões como acelerar, gestão ousada e inovação, apostar além das fronteiras do estado. Será esse o tom do discurso do prefeito.

Promessa feita...

O presidente do PR na Bahia, José Carlos Araújo, ignorou pós-operatório e foi ontem a Brasília para votar em Rodrigo Maia (DEM) na eleição da presidência da Câmara dos Deputados, que acontece hoje. Ele fez uma cirurgia nos dois joelhos há 22 dias e está andando com auxílio de muletas.

– Estava com os dois joelhos bichados, botei duas próteses, mas eu fiz um compromisso com Rodrigo desde dezembro.

Votos baianos – Entre os 39 deputados federais baianos, o placar é pró-Maia: 31 votarão nele, 7 em André Figueiredo (PDT) – incluindo o presidente do PDT baiano, Félix Mendonça Júnior e a bancada petista – e Benito Gama (PTB) votará em Jovair Arantes, candidato do partido dele.

Expulsão divide PT

A expulsão dos vereadores Suíca e Moisés Rocha pelo Diretório Municipal do PT desencadeou uma disputa interna entre as tendências Esquerda Popular Socialista (EPS), onde os dois parlamentares militam, e Esquerda Democrática e Popular (EDP), ligada à vereadora Marta Rodrigues.

Nos bastidores, a conversa é que o confronto extravasou o campo municipal e virou uma disputa entre os deputados federais Nelson Pelegrino, principal nome da EDP, e Valmir Assunção, liderança da EPS.

Olho em 2018 – Além da simples questão numérica, a briga é também pelos votos da capital baiana nas eleições para a Câmara Federal em 2018. Isso porque quem tem mais vereadores tende a ter uma base maior na cidade e conseguir mais votos.

Valmir tinha dois edis, mas pode ficar sem nenhum, se o Diretório Estadual não rever a decisão. Pelegrino tem Marta. A diferença, dizem petistas, é que o líder sem-terra arregimenta muitos votos no interior. Já Pelegrino depende de Salvador.

Recurso – Suíca e Moisés já avisaram: vão recorrer do veredicto do DM. Depois de notificados, eles têm um prazo de 10 dias para isso. Em seguida, a Executivo Estadual pode acatar ou não o recurso, que vai a julgamento no Diretório Estadual.

Bate-boca – Em fóruns internos do PT, o clima esquentou ontem entre militantes pró e contra a expulsão dos vereadores. De um lado, o argumento era de que a decisão era racista. Acusações não faltaram.

Do outro, afirmaram que os parlamentares sempre votaram contra o partido e a favor de ACM Neto na Câmara. Uma lista com "25 motivos para a expulsão" dos dois chegou a circular em grupos de WhatsApp. A gota d’água, diz um dirigente petista, não foi votar em Léo Prates (DEM), mas ignorar a orientação do PT, que lançou Marta.

adblock ativo