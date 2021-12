Efeitos das manchas de óleo preocupam

O empresário Manolo Garrido, coordenador da Câmara Empresarial do Turismo na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), é um dos que engrossam o clima de preocupação em torno dos efeitos da chegada das manchas de óleo ao litoral baiano. Ele lembra que todo o Nordeste está sofrendo com o problema, não só pela ameaça ao fluxo turístico, atividade fundamental para a economia regional, mas também pelos prejuízos à vida marinha e às belas praias da região. Diz que, juntamente com os ambientalistas, todo o trade turístico baiano está unido em torno da questão:

– Dos pequenos comerciantes às grandes empresas do setor, todos estão mobilizados para tentar reduzir os impactos na atividade e na preservação de nossas paisagens – afirma, acrescentando que a torcida é grande para que as manchas cessem, evitando a disseminação de falsa imagem de caos, de algo sem controle, o que, assegura, não é o caso, no momento.

Chocolates premiados

Os chocolates produzidos na Bahia, Cacau do Céu e Natucoa, ficaram entre os três melhores no Prêmio Brasil artesanal, realizado durante o 4º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, em São Paulo. Os produtos são de Marcela Tavares Monteiro de Carvalho e Carine Pereira Assunção, respectivamente. Outro chocolate baiano, o Modaka, de Patrícia Viana Lima, terminou em uma honrosa quinta colocação. Dos cinco melhores, três são da Bahia.

– Estou com a marca Cacau do Céu desde 2011 e cada vez mais vou aprimorando técnicas e processos de fabricação – disse Marcela Tavares, vice-campeã pela Bahia.

“Na prática, revela-se uma lei de estímulo e incentivo à impunidade, além de fragilizar o sistema de Justiça do País”

Carta assinada por associações de juízes e procuradores que questionam no Supremo Tribunal Federal (STF) trechos da lei de abuso de autoridade, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Elas dizem que trechos do texto inviabilizam o trabalho de juízes e procuradores

Efeitos das manchas de óleo preocupam | Foto: Divulgação/ATarde

Mulher trans no esporte

Repetindo proposta feita à época em que ainda era deputado estadual, o deputado federal pastor sargento Isidório (Avante) protocolou na Câmara dos Deputados polêmico projeto para impedir que mulheres transsexuais possam participar de competições do gênero feminino. “Alguém tem dúvida que a musculatura do macho é diferente da fêmea?”, questionou Isidório.

Ele acredita que as atividades esportivas devam ser ditadas pelo gênero sexual. “Agora, você pegar um cabra, porque ele está vestido de mulher, se acha mulher, usa tênis de mulher, e querer botar para disputar com uma verdadeira mulher; pelo amor de Deus! Em um país sério ninguém aceita isso; ele que brigue com outros homens”, afirmou o parlamentar baiano.

Plantios de palma

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab) e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) encaminharam nota à Coluna Tempo Presente, esclarecendo ações que estão adotando como medidas de combate à Cochonilha-do-Carmim, considerada a principal praga endêmica que ataca os plantios de palma forrageira. A nota destaca que a praga está sob controle na Bahia, e não há risco de disseminação no Estado, contestando informação do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, que emitiu um alerta, publicado em parte na neste espaço, na edição do dia 8 de outubro, onde ele pede urgência em ações de combate, sob risco da praga dizimar as plantações baianas desta cultura.

Conforme o comunicado da SDR e Adab, “na Bahia, nos últimos três anos, foram registradas ocorrências nos municípios de Glória, Paulo Afonso, Macaúbas, Botuporã, que foram imediatamente erradicados. Essa semana, em Jacobina, no distrito de Lajes dos Batatas, equipes da Adab realizam varredura para erradicar plantações em duas roças infestadas. A intervenção envolve o perímetro perifocal (raio de 10 km a partir da ocorrência) para a identificação de possíveis novos focos”. O estado já distribuiu cerca de 25 milhões de mudas das variedades miúda ou doce, que são resistentes à Cochonilha-do-Carmim, das quais 5 milhões somente em 2019, e vem promovendo ações de educação fitossanitária.

POUCAS & BOAS

Os ingressos para o IV Jantar do Bem, evento promovido pelo Hospital Martagão Gesteira e que terá como atração principal a cantora Gal Costa, começarão a ser vendidos neste sábado (12), para arrecadar fundos para a instituição.

adblock ativo