Efeito da seca ainda reduz oferta de água

Apesar de ter voltado a chover em algumas regiões do estado, os efeitos da seca durante o verão ainda preocupam os gestores dos recursos hídricos devido à ameaça de falta d’água onde a estiagem atingiu duramente rios e mananciais, provocando efeitos nefastos para a fauna e a flora, além do sofrimento para parte da população. Enquanto a situação se normaliza, com a chegada da água nas cabeceiras dos rios, mas levando em conta o cenário de dificuldades, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), responsável pela política de abastecimento no estado, informou a adoção de um regime preventivo de racionamento em 18 municípios. Entre Rios, no litoral norte, Seabra e Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Maragojipe, no Recôncavo, e Tapiramutá, no sul do estado, estão na relação dos mais atingidos pela estiagem e precisam de cuidados especiais.

De acordo com relação divulgada pela Embasa, também estão em situação de alerta os municípios de Ibitiara, Novo Horizonte, Uauá, Coronel João Sá, Terra Nova, Itanagra, Jânio Quadros, Mortugaba, Jacaraci, Lagoa Real e Rio do Pires. Além dos centros urbanos, a Embasa dedica atenção a localidades onde não tem chovido, como Angico, no município de Mairi, Umbuzeiro, em Mundo Novo, e Subaúma, distrito de Entre Rios. O município de São Miguel das Matas fecha a lista de alerta e racionamento divulgada pela gerência de comunicação.

Segundo a empresa, o racionamento é uma medida preventiva para garantir a continuidade do abastecimento de água, diante da redução drástica da disponibilidade hídrica em diversos mananciais. A Embasa também vem adotando outras medidas emergenciais, como perfuração de poços e implantação de novas adutoras, além da utilização de caminhões-pipa e reservatórios coletivos.

“A Justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. O que levou a essa situação, pelo que parece, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade” “A Justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. O que levou a essa situação, pelo que parece, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade”

Veneração mais próxima

Os devotos do Senhor do Bonfim que visitarem a Basílica a partir de hoje até 21 de abril participarão de momento histórico inédito: pela primeira vez neste século a imagem original será descida do altar-mor e poderá ser venerada de perto pelos fiéis, que poderão, inclusive, tocar a cruz.

Sala de Fotografia

O produtor cultural Dimitri Ganzelevitch inaugura hoje, das 18h às 21h, a Sala de Fotografia, espaço destinado à mostra permanente de seu trabalho, na Rua Direita de Santo Antônio, 177, Centro Histórico de Salvador. Uma amostra do trabalho de Dimitri pode ser vista no Instagram @dimitrifotos.

Bahia tem 34 obras paradas

Há na Bahia atualmente 34 obras com andamento suspenso ou paralisado, aponta levantamento realizado por órgãos e entidades da administração estadual a partir de solicitação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). São iniciativas executadas com recursos da administração estadual ou com verbas da União e cujos contratos, somados, atingem o total de R$ 307,5 milhões. Os principais motivos de paralisação ou suspensão da execução dos serviços são questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação, descumprimento de especificações técnicas ou prazos e problemas relacionados à contratada, a exemplo de recuperação judicial ou dissolução societária.

O presidente do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, explica que o propósito do levantamento é buscar soluções para a retomada dessas obras:

"A ideia é contribuir para o desenvolvimento do País e para o melhor uso dos recursos públicos e aprimoramento da oferta de bens e serviços para a população".

Na Bahia, o estudo incluiu obras iniciadas a partir de 2009, paralisadas há mais de 90 dias e de montante superior a R$ 1,5 milhão.

Brasil - Em âmbito nacional, a ação foi uma iniciativa do ministro José Antônio Dias Toffoli, que, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), convidou a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e o Tribunal de Contas da União (TCU) para um esforço conjunto no sentido de diagnosticar a situação das grandes obras paralisadas. O próximo passo é viabilizar a interlocução do CNJ e da Atricon com representantes de órgãos como Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunais de Justiça, procuradorias de governos estaduais e das prefeituras municipais competentes, para buscar possíveis soluções para a retomada dos empreendimentos.

adblock ativo