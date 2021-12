Eduardo Cunha escancara jogo sujo para salvar a pele

Já se sabia que Eduardo Cunha (PMDB-RJ) barganhava a salvação da própria pele com a possibilidade de abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff.

O PSDB passava-lhe a mão na cabeça na esperança de ver o processo andar, o governo acenava com apoio para não andar.

O tucanato abandonou o barco porque não podia garantir a 'entrega da mercadoria'. Ou seja, a impunidade de Cunha. O governo até tentou dar tal garantia e se estrepou.

O PT, que já está com a moral na UTI, entendeu que apaniguar Cunha, contra o clamor nacional, seria letal. Chutou o balde e decidiu votar pelo prosseguimento do processo de cassação dele no Conselho de Ética.

Veja no que deu:

1 — Com a cara mais lisa Cunha disse que não teve motivação política e que atendeu 'o clamor das ruas' (o clamor das ruas pede no momento é a prisão dele).

2 — Aécio Neves esqueceu de tudo de que Cunha é acusado e disse que 'o presidente da Câmara tomou a decisão que lhe cabia'.

3 — E o PT entrou em rota de colisão com o governo. Lula já bradou: 'Eles (os deputados petistas) devem saber o que estão fazendo'.

É uma tristeza nacional. O jogo sujo ficou escancarado e nós pagamos o pato.

Full time

Como terça-feira, 8, é feriado em Salvador (Conceição da Praia), a Assembleia Legislativa vai trabalhar em regime full time na próxima semana: fará sessões consecutivas de quarta a sábado, sem parar.

A nova rotina vai atropelar o festival de sessões especiais que virou agenda das quintas e sextas. Não se sabe se serão canceladas ou transferidas para o auditório.

Polêmica à vista

A oposição promete fazer tudo para obstruir o andamento das sessões. O deputado Luciano Ribeiro (DEM) diz que há aspectos questionáveis. Para mudar Estatuto do Servidor, impedindo a venda de férias e mexendo em prazos da estabilidade, é preciso alterar primeiro a Constituição do Estado.

Ele diz que vão fazer o inverso, primeiro aprovar a lei para depois alterar a Constituição. Vai dar uma boa briga.

"Entregaremos 99% de nossas ações do Facebook, que valem atualmente 45 bilhões de dólares, durante o curso de nossas vidas para nos unirmos aos outros na luta para melhorar este mundo para as próximas gerações"

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, feliz com o nascimento da filha, quando anunciou a doação para 'impulsionar o potencial e promover a igualdade em áreas como saúde, educação, pesquisa científica e energia'.

De papel passado

—Trata-se de um casamento civil, e não um mero namorinho.

Assim Naildo Macedo, diretor da Enashopp, grupo responsável pela comercialização e administração do Shopping Cajazeiras, ontem inaugurado, referiu-se à viabilidade econômica do investimento a longo prazo, portanto sem considerar muito a crise atual enfrentada pelo país.

O novo shopping vai gerar 300 empregos diretos. O investimento é de R$ 50 milhões.

Papai Rui

Rui Costa decidiu antecipar a cota do ICMS dos municípios, que seria paga em 5 de janeiro, para 30 de dezembro.

Também decidiu pagar até o fim do mês todas as obrigações em atraso na área de saúde, como os serviços do Samu.

Ontem, um prefeito da Região Metropolitana de Salvador estava chamando ele de 'Papai Rui'. Diz que o alívio será respeitável. Muitos vão se livrar de ultrapassar o limite com gastos de pessoal, motivo de uma sucessão de rejeição de contas no TCM.

Remanejamento — Para conseguir o dinheiro, o governo cancelou algumas verbas de outros setores, como as Secretarias de Desenvolvimento Urbano e da Infraestrutura. Ou seja, cancelou obras

Definição em Candeias

A propósito de nota ontem publicada dizendo que o ex-deputado Júnior Magalhães aguardava a voz de comando de ACM Neto para decidir se sairá candidato a prefeito de Candeias, ele diz que já há definição.

A candidata do DEM será a mãe dele, a ex-prefeita e ex-deputada Tonha Magalhães.

— Ela lidera todas as pesquisas.

Em 2012, Tonha disputou a eleição e perdeu. Ficou em segundo. Teve 30,20% dos votos, contra 40,50% do prefeito Sargento Francisco e 16,87% de Carlos Martins.

Raul vive

Alunos de literatura que participam do 4º Encontro Estudantil da Rede Estadual, que se realiza até hoje na Fonte Nova, escolheram a arte de Raul Seixas como o tema da apresentação ontem à tarde.

Ana Lúcia Santos Silva, 17 anos, do Colégio Estadual Otacílio Santos Silva, de Ubaitaba, fez a poesia Ao raiar do sol, em homenagem a Raul, e explica as razões:

— Se vivo fosse, ele faria 70 anos. Mas a obra dele continua viva. Tanto que nós, os jovens, estamos aqui reverenciando.

POUCAS & BOAS

A conquista do Cup of Excellence - Pulped Naturals 2015, maior concurso de cafés do mundo, pelo café Rigno, de Piatã, na Chapada Diamantina, rendeu. No leilão online disputado por compradores da América do Norte, Europa, Ásia e Oceania, cada saca foi vendida por R$ 9.575.

Para se ter ideia do que isso significa, com o dólar a R$ 2,85, a cotação na Bolsa de Nova Iorque da saca hoje é de R$ 596,62. Trocando em miúdos, o café Rigno de Piatã ficou valendo 16 vezes mais.

Anísio Carvalho, 85 anos, ícone do fotojornalismo baiano, será a grande estrela da sessão especial que a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) realiza dia 18 (9h) em homenagem aos repórteres fotográficos.

A jornalista e escritora Ana Teresa Baptista lança dia 10 (quinta próxima, 19h) na Fundação João Fernandes da Cunha (Campo Grande) o seu primeiro romance, Beijo roubado, que segundo ela, acontece quando menos se espera.

A secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) elegeu ontem Glicério Lemos (Hotel Monte Pascoal) para dirigir a entidade no biênio 2016/2017. Ele substituirá Manolo Garrido.

A Setre (Estado) e a UCSal firmam protocolo hoje (14h) no Campus de Pituaçu para ensinar sete mil baianas de acarajé a manipular alimentos.

O vazamento de uma solução com pH básico ocorreu na Vanádio Maracás. Por erro, omitimos o nome do município. A empresa divulgou nota admitindo o fato.

Colaborou: Joyce de Sousa

