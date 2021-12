Eduardo Cunha agora ameaça fazer delações

Quando todos pensavam que Eduardo Cunha estava conformado que o seu destino é Curitiba (ele havia batido pé e jurado que não iria delatar ninguém porque não cometeu ilicítos), eis que ele ressurge para espalhar ameaças e explodir a República.

O que se diz: se Rodrigo Maia (DEM-RJ), o novo presidente da Câmara, não adiar a votação da cassação dele para depois das eleições, ele firmará acordo com o time da Lava Jato e delatará, entregando mais de 100 deputados e membros do governo.

Que é chantagem é. Resta saber até que ponto isso vai. Dilma alardeia que Cunha a chantageou e ela não cedeu, mas caiu.

Temer, segundo Ricardo Noblat, colunista de O Globo, nada teme do ponto de vista pessoal, mas acha que Cunha pode sacudir a República com implicações no impeachment e na economia.

Vai ceder ou não? Eis a questão.

Rui no ataque

Na cerimônia do mutirão das cirurgias, Rui Costa voltou a bater no projeto do governo para a recuperação dos estados, que, segundo ele, só beneficia os ricos:

— São Paulo vai levar R$ 500 milhões e há estados nordestinos com apenas R$ 2 milhões. Não há bom senso nesse volume de recursos só para os ricos. Chega de repetir aquela velha história no Brasil de que, para os ricos, tudo. O Nordeste quer respeito.

Uefs x professores

A assessoria da reitoria da Uefs diz que, embora os professores tenham obtido mandado de segurança na Justiça para que a universidade continue dando o transporte de Salvador a Feira, com multa diária de R$ 50 mil, até agora a instituição não foi notificada.

Diz que vai cumprir, 'mas respeitando os preceitos da administração pública'.

"Eu vou votar na hora. Em política, se toma uma decisão na hora, para não se dizer uma coisa sentado e não garantir em pé"

Otto Alencar, senador baiano, em entrevista a Mário Kertész, ontem, na Metrópole, sobre o voto no impeachment.



"Cunha acumula segredos que poderão pôr o governo a pique, além de provocar um terremoto na Câmara"

Ricardo Noblat, colunista de O Globo, falando sobre uma possível delação premiada de Eduardo Cunha.

Língua solta

Acusado de se beneficiar da Rádio Alternativa FM como presidente da Fundação Rádio Educativa Brumas FM, mantenedora da emissora, quando foi candidato a deputado em 2014, Emanoel Araújo Lima, o Manelão (PMDB), agora candidato a prefeito de Brumados, foi declarado inelegível por oito anos.

Ele tem como principal adversário o ex-prefeito Eduardo Vasconcelos (PSB), que foi o vice de Lídice e agora espera o apoio de Rui.

Rei nu— Eis que no último fim de semana, o deputado Lúcio Vieira Lima disse que vai 'desfilar nu' se Manelão for candidato e desafiou os adversários a fazerem o mesmo.

Ainda bem que o próprio Lúcio se encarregou de lembrar que seria um espetáculo degradante para os brumadenses.

Mas os adversários de Lúcio lembram que ele nunca foi de faltar com a palavra.

POUCAS & BOAS

* Se diz nos meios jornalísticos que notícia é o fato que foge do normal. Por aí, a polícia baiana virou notícia: a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas passaram sem nenhuma ocorrência grave (homicídio, latrocínio ou roubo) em Salvador. Já no Rio, nem os atletas podem dizer o mesmo.

* Rosana Milliman, jornalista, professora e tradutora de inglês e alemão, estreia quinta como escritora, com o pseudônimo de roã (com letra minúscula mesmo), lançando quinta (19h) no Icba (Vitória) o livro Dor de Facão & brevidades.

* Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) vai dar coletiva amanhã (9h30) para dizer as pedidas baianas para Michel Temer, contidas no documento Bahia, uma agenda para o crescimento.

* O Inema concedeu autorização para o espólio de Waldemar Lemos Figueiredo, uma fazenda em Itajuípe, manejar 1, 9634 ha de cacau cabruca. É a primeira desde que uma nova lei foi promulgada, ano passado, permitindo a extração de plantas exóticas, como a jaqueira.

* Casa Nova vive em expectativa em torno do seu novo milionário. Vinte dias atrás alguém de lá acertou a quina e tirou R$ 14.888.610,38. Até agora não apareceu. O prazo é de 90 dias, ele tem mais 70.

* O Procon, que anda caçando os equívocos das relações de consumo, vai atacar também na saúde. Deflagrou a Operação Aedes Aegypt, para olhar quanto clínicas, postos e laboratórios estão cobrando pela vacina do vírus da dengue. Segundo a Anvisa, o preço varia de R$ 132,76 a 138,53. Saiu disso, está fora de tom.

Colaboraram: Biaggio Talento e Franco Adailton

adblock ativo