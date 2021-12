Estação da Lapa foi construída em 1980 (Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

O edital de licitação da Estação da Lapa será lançado nesta semana pela prefeitura de Salvador. O terminal será privatizado e completamente reformado ao custo mínimo de R$ 13 milhões. Por lá, as 500 mil pessoas que passam diariamente se confrontam com uma realidade constrangedora seja pela sujeira ou pela insegurança.

A promessa, garante Fábio Mota (Semut), é transformar totalmente esta realidade. Ele revela pelo menos dois condicionantes para as empresas interessadas: o projeto deve conter os materiais estabelecidos no edital e passará pela análise da prefeitura; e a empresa deve ter experiência comprovada na gestão de terminais similares. A medida deve restringir o número de concorrentes.

A Estação Clériston Andrade, nome de batismo, foi construída em 1980, de lá para cá, pequenas reformas foram feitas sendo a última em fevereiro deste ano quando o município aplicou R$ 1,6 mi em um paliativo nos banheiros, limpeza e outras pequenas intervenções estruturantes. Não resolveu. Um shopping deve ser construído agregado à estrutura. Resta esperar para ver como vai ficar.



Transporte - Dia 30 de setembro encerra o prazo para que as empresas de transporte público façam as mudanças previstas no edital . Uma das primeiras medidas é garantir que 100% da frota tem acessibilidade. Em dois anos todos os itens da licitação deverão estar cumpridos.

Jutahy, o maestro

Consolidado na liderança do PSDB baiano Jutahy Magalhães não tem enfrentado dificuldades para arrecadar fundos nesta eleição. Tanto é que repassou aos correligionários uma doação (R$195 mil) recebida do ex-tucano Ronaldo Cezar Coelho - irmão do comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho - hoje no PSD do Rio de Janeiro. A razão para a doação ainda é desconhecida, mas o bolo foi distribuído entre Adolfo Viana (R$ 75 mil) e Moizés Barbosa (R$ 50 mil), o restante ficou com o próprio. Jutahy ainda doou outros R$ 60 mil a Viana. Augusto Castro, recebeu R$ 100 mil, do líder tucano. Em Bruno Reis (PMDB) e Sandro Régis (DEM) injetou R$ 25 mil para cada. Para Jânio Natal (PRP), R$ 50 mil. Não se confirma, mas os repasses e as doações também servem para amarrar as dobradinhas.

Conflito na região sul

O ambiente beligerante permanece na região sul da Bahia com a troca de acusações entre proprietários rurais e setores indígenas. Guilherme Galvão, da Associação de Produtores da Cacau, rompeu o silêncio ao denunciar ações que considera "criminosas" cometidas por "ditos índios". A produção de cacau, cupuaçu, coco está sendo roubada na cara dura, segundo ele. As ações coincidem com a retirada dos 600 homens do Exército. "A falta de segurança é completa. As famílias de produtores estão sendo ameaçadas. Os trabalhadores estão indo embora. É preciso fazer alguma coisa. Enquanto a presidente não assinar o decreto e indenizar os proprietários eles não podem levar. Isso é roubo".

Agenda desmarcada

Eduardo Campos tinha um comício agendado para o dia 29 em Brumado. Não fosse a trágica morte, estaria na Bahia neste dia. Marina não confirmou presença e poucos apostam que o compromisso será mantido pela presidenciável. O ex-governador aproveitaria a estadia, como confidenciou a amigos baianos, para conferir o show de Gilberto Gil em Conquista. Os dois foram ministros no governo Lula e se aproximaram tanto que o cantor declarou que votaria em Campos.

Campos cidadão baiano

Interessante lembrar que Eduardo Campos também é baiano. Em 2013, o governador de Pernambuco ganhou o título de Cidadão Baiano a pedido de Cacá Leão (PP). Mas o socialista não levou. Não teve tempo para receber esta homenagem aprovada à unanimidade pela Assembleia legislativa. Em 18 de abril do ano passado foi marcada a cerimônia de entrega do título de cidadão. Na eminência de se candidatar à presidência, contrariando os petistas Brasil a dentro, o clima não era o melhor e Eduardo não veio. Embora tenha dado a justificativa de uma viagem os EUA, a "operação" foi colocada na conta petista e o compromisso visto como álibi, não planejado, mas conveniente para abafar o gosto amargo de um candidato nordestino. Isso são águas passadas e entra para história.

Maragojipe apagada

Os moradores de Maragojipe estão assustados com a violência que assola a bucólica cidade do Recôncavo Baiano. As festividades já não são as mesmas e até o dia de feira virou cilada. Foi num sábado, há dois meses, que Dona Cássia, proprietária do mercado São Bartolomeu estremeceu diante da ação de assaltantes. Dois chegaram em uma moto, desceram, invadiram e anunciaram o assalto. Na conta dela, pelo menos outros três mercados foram roubados nos últimos meses. Por lá, embora não se seja oficial, é comum ouvir que o uso de capacetes para motociclistas está proibido. O indicativo é de que a coisa não anda bem. Na madrugada da última sexta um homem foi assassinado. Na comunidade conhecida como Capa Gato, político não consegue entrar para fazer campanha. De janeiro a junho foram registrados sete homicídios e 15 carros foram roubados ou furtados.

Duelo familiar em Itaberaba

A briga entre os irmãos Jadiel Mascarenhas (ex-prefeito) e João Filho (prefeito) de Itaberaba, Chapada Diamantina, ganha novos capítulos com a ascensão do filho do primeiro Ricardo Mascarenhas. No sábado passado, o sobrinho do atual prefeito e filho do antecessor mobilizou um grande grupo de apoiadores para o comício de Rui Costa no município. A iniciativa foi mais uma tentativa de deixar Rui Costa e João Leão neutros na próximas eleição municipais. Ricardo quer ser prefeito e deve disputar a eleição contra o candidato indicado pelo atual prefeito. O processo eleitoral permanece ininterrupto.

POUCAS & BOAS

O prefeito ACM Neto vai tentar mobilizar sua bancada na Câmara Municipal para votar os quatro vetos e o projeto de desalienação dos terrenos nesta terça. A dificuldade será colocar o quórum necessário em período de campanha. Poucos apostam no sucesso.

Pergunta feita durante o lançamento do programa "Nordeste Forte": quando é que Aécio Neves vai aparecer no programa eleitoral de Paulo Souto? Até agora já foram quatro exibidos e nenhuma a aparição.

* Colaborou Rodrigo Aguiar

