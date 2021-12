Edital da ponte Salvador-Itaparica vai ser lançado em 15 de abril

O comitê gestor do projeto Sistema Viário do Oeste (SVO), que inclui a ponte Salvador-Itaparica, reuniu-se nesta terça-feira, 31, e bateu o martelo: o edital estará na Bolsa de Valores de São Paulo dia 15 de abril. O anúncio foi feito por João Leão, governador em exercício (Rui Costa chega de Cuba nesta quinta, 2), também secretário de Planejamento.

– Lógico que o projeto, após muito trabalho, está chegando no ponto.

Até agora, adquiriram o pré-edital, que dá o direito de as empresas fazerem alterações no projeto, as chinesas Crec 4 e CR 20 e a baiana OAS. A Camargo Corrêa entrou, mas depois desistiu.

Comitê — O comitê da ponte é formado pelos secretários João Leão (Planejamento), Manoel Vitório (Fazenda), Bruno Dauster (Casa Civil), Marcos Cavalcanti (Infraestrutura), Jusmari Oliveira (Desenvolvimento Urbano) e Otto Filho (Desenbahia).

Honras da casa

Ciro Gomes, presidenciável do PDT, deu palestra ontem na Faculdade de Direito num ciclo promovido por estudantes, mas que não teve a presença, de saída, do presidente estadual do partido, o deputado federal Félix Mendonça, que chegou atrasado.

Ironicamente, quem fez as honras da casa foi o diretor da Faculdade de Direito, Júlio Rocha, que é da Rede, o partido de Marina Silva.

Ciro disse que não vê Marina com energia e acha que ‘o momento é de testosterona’ (hormônio masculino).

Fátima lá — Além de Brizola Neto, que veio com Ciro, quem estava lá foi Fátima Mendonça, ex-primeira-dama, esposa de Jaques Wagner. Ciro a chamou para a mesa e abriu a fala cumprimentando-a:

– Minha velha amiga.

Comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio Comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio

Estou à disposição para fazer um teste de polígrafo junto com o deputado Eduardo Cunha, para acabar com esse negócio de que sou mentiroso Estou à disposição para fazer um teste de polígrafo junto com o deputado Eduardo Cunha, para acabar com esse negócio de que sou mentiroso

Defeito de fábrica

Com 800 projetos de autoria de deputados em tramitação, dos quais 200 foram avaliados e todos atestados como inconstitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia virou um palco em matéria de dizer não aos anseios parlamentares.

Rosenberg Pinto (PT), o presidente da CCJ, diz que vai conversar com os deputados para devolver os projetos aos autores:

– Se for rejeitado, eles só podem reapresentar ano que vem.

No Yacht

Marcelo Sacramento, comodoro do Yacht Clube da Bahia, diz que Duda Mendonça não é marqueteiro do Yacht e nem dele:

– Apenas um sócio, pescador contumaz.

Mas que entrou na campanha pró-estacionamento, entrou. E perdeu.

Adab protesta

Servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) deram plantão ontem na porta da Assembleia dizendo estar ‘pedindo socorro’.

A Adab já chiou quando Oziel Oliveira, hoje prefeito de Luís Eduardo Magalhães, foi nomeado, no governo Wagner, e agora reacende uma velha queixa, a nomeação de Paulo Cezar, ex-prefeito de Alagoinhas, para a direção geral sem ter nível superior.

E também que as gerências regionais, antes só ocupadas por veterinários e agrônomos, agora têm até sociólogos e nível médio.

O governo nada responde.

POUCAS & BOAS

* O professor Nelson Pretto, da Faculdade de Educação da Ufba, retoma segunda (19h) na Faculdade de Arquitetura as suas Polêmicas Contemporâneas, com o debate-manifesto Mulheres Negras, celebrando o Novembro Negro, que marca a luta da população negra.

* Na mesa estarão a antropóloga Naira Gomes, criadora da Marcha das Crespas, a professora Ângela Figueiredo, da Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Ufba, e a promotora Lívia Sant’Anna Vaz, que atua no combate ao racismo.

Irecê inteira – lojistas, pecuaristas e agricultores – se uniu para lançar de 29 próximo a 17 de dezembro o Paladares do Sertão – 1º Festival Gastronômico de Cordeiros e Cabritos de Irecê. A ideia é criar uma referência na culinária sertaneja.

O prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), vai cobrar das comunidades rurais o gasto com energia das bombas dos núcleos de abastecimento. Diz que assim estará fazendo justiça com os moradores da cidade que hoje pagam a conta na taxa de iluminação pública.

Colaborou: Patrícia França

adblock ativo