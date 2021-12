Ecos da passagem de Dilma pela Bahia

A presidente Dilma é conhecida pela sua impaciência e não foram poucas as vezes que demonstrou isso em eventos públicos. Contudo, na tensa inauguração da Estação de Pirajá, terça, deu lição de tolerância e democracia quando foi vaiada por lideranças ligadas ao DEM, o que provocou a reação dos petistas, resultando em empurra-empurra e xingamentos. "Deixe as manifestações continuarem porque isso é intrínseco à nossa democracia", orientou ao microfone. Foi aplaudida por todos.



Ecos da passagem de Dilma 2



Certamente Dilma não aprovaria, se tivesse presenciado, a agressão de um segurança da presidência ao fotógrafo Lúcio Távora, do jornal A TARDE. Num dos conflitos entre petistas e demistas, o profissional tentou fotografar as cenas de pugilato. Levou uma "gravata" de um dos seguranças, que exigia que ele não registrasse nada.



Ecos da passagem de Dilma 3



Atenção, dilmistas de plantão!



Ao comparar a seca do Nordeste ao frio do hemisfério norte, no discurso na Estação de Pirajá, Dilma produziu mais uma de suas pérolas:

- Porque a seca você não combate, a seca vai ocorrer sistematicamente. Vai ter ano em que vai chover, vai ter ano em que vai ter seca. O que nós temos que fazer é construir as condições para conviver com a seca.



- Veja o seguinte: em todo o hemisfério norte, todo ano tem inverno. Ninguém combate o inverno. O inverno equivale, de uma certa forma, à seca, porque ele destrói tudo. Se você não tiver as condições de repor, você perdeu tudo durante o inverno.

"Quando os poderes Legislativo e Executivo estão juntos, não pode haver liberdade"

Montesquieu, filósofo francês, considerado o formulador do sistema de governo composto pelos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, harmônicos, mas independentes. Fórmula presente na Constituição da maioria das democracias ocidentais. Pelo menos no papel...

"[Delcídio] não media esforços para atingir os fins ilícitos"



Rodrigo Janot, procurador-geral da República, sobre Delcídio do Amaral em manifestação ao STF contra a revogação da prisão do senador.

Amigo-secreto

Pergunto ao líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Zé Neto (PT), o que ele daria como presente de Natal ao líder da oposição, Sandro Régis (DEM).

- Ele teve um papel importante nos debates travados este ano e nunca se negou a dialogar. Foi tranquilo e respeitoso, apesar dos confrontos.

- Eu daria um bom vinho para ele descansar neste fim de ano e se dedicar à família.

E o que Sandro Régis daria a Zé Neto?

- Uma caixa mágica que permitisse a ele convencer o governo estadual a revogar o pacote de projetos que mexeu com o Estatuto dos Servidores e aumentou o ICMS neste fim de ano.

- Na minha visão, prejudicou os funcionários e a população baiana.

- Acho que esse pacote vai afetar a campanha de prefeito de Zé Neto em Feira de Santana ano que vem.



Sem usar o regimento



O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (sem partido), ameaçou, mas não esvaziou as galerias na sessão de ontem, que tratou do projeto de mudanças no regime dos funcionários públicos. É que, pelas regras do regimento da Casa, os ocupantes das galerias só podem aplaudir e não vaiar os deputados. Mas teve muita vaia dos servidores e o coro com o refrão da música Vou festejar - "você pagou com traição/ A quem sempre lhe deu a mão" - a todo parlamentar que votava "sim" pela aprovação da PEC.



Indulto perdido



Roque dos Santos Souza voltou para "casa" mais cedo. Beneficiado com o indulto de Natal em Feira de Santana, logo que saiu foi abordado pela polícia em atitude suspeita. Estava armado, reagiu à prisão e terminou baleado poucas horas depois de ganhar as portas da rua. Do Hospital Geral Clériston Andrade, depois de medicado, foi levado de volta para o presídio, perdendo o direito ao benefício.



Alta frequência



O deputado Carlos Geilson (PSDB) foi o mais assíduo, em 2015, na Assembleia Legislativa. Só teve uma falta.



POUCAS & BOAS



Passou de R$ 42,9 mil para R$ 47,3 mil o limite da multa contra gestores municipais a ser aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, a partir de 2016. Bem entendido, as multas são para prefeitos e vereadores que cometerem alguma irregularidade. Quem andar na linha não tem o que temer.



Colaborou Luiz Tito

