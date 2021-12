Economia Solidária anima produtores

Começou ontem, dia dedicado a Santo Antônio, e termina a 24 de junho, no São João, o Festival de Economia Solidária, organizado pela internet, para movimentar os negócios relacionados aos festejos juninos.

A impossibilidade de aglomerações, como forma de evitar a aceleração da Covid, gerou a ideia da festança online, com músicas, comidas, artesanatos, produtos naturais e até as trocas de receitas de gulodices de milho, puba e carimã, entre outras gulodices.

O festival acontece em canais do Youtube e da rede social Facebook como forma de manter juntas as pessoas no momento festivo mais importante do interior baiano, quando o dançar agarradinho está provisoriamente, cancelado.

Chamado festival São João da Minha Terra, o encontro virtual tem o objetivo de propagar os princípios da economia solidária no sentido de ajudar a escoar a produção agrícola.

OPORTUNIDADE – Os empreendedores solidários terão, desta forma, a oportunidade de garantir algum faturamento mesmo durante o enfrentamento de uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade.

Mais de 300 produtores já confirmaram interesse ao acessarem a página do Festival, no endereço www.festivalecosolba.com.br, mas a expectativa é de crescimento do número nos próximos dias.

O festival tem como organizadores servidores da secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, reunindo produtores de Irecê, na região central do Estado, Sertão do São Francisco, Monte Santo, Nordestina, Cansação e os 21 municípios da Chapada Diamantina.

Agro discute reforma

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que integra todas as federações estaduais, incluindo a da Bahia, debateu por videoconferência alguns itens da reforma tributária em tramitação no Congresso considerados fundamentais pelos empresários.

A entidade apontou preocupações em relação ao aumento da carga tributária e da burocracia para os produtores rurais, segundo boletim semanal relativo ao agronegócio. O setor ressente-se da dificuldade do aumento da carga tributária setorial e da burocracia para os produtores rurais, uma ameaça a mais diante do quadro de pandemia. A CNA enviará ao Ministério seu entendimento quanto aos princípios e diretrizes para que a reforma tributária atenda às necessidades do setor.

Recadastramento de inativos

O recadastramento de inativos e pensionistas do Estado, realizado pela Superintendência de Previdência (Suprev) está suspenso no mês de junho. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) por meio do decreto n° 19.375/2020, que editou o texto o original e determinou a suspensão das atividades de recadastramento de março a junho desde ano.

POUCAS & BOAS

. Barreiras e Sítio do Mato são os mais novos integrantes do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid) que conta agora com 18 municípios. A entidade desenvolve atividades em diversas frentes como inspeção sanitária animal e vegetal, infraestrutura, capacitação de pequenos produtores rurais, planejamento municipal e educação ambiental bem como em regularização fundiária e ambiental. A adesão foi comemorada pelo grupo, principalmente pelo presidente do consórcio, prefeito de Formosa do Rio Preto, Termosires Neto.

. O Projeto Arte Contra a Pandemia foi sancionado esta semana pelo executivo de Juazeiro com a finalidade de apoiar e fortalecer a categoria de artistas e produtores culturais, que estão impossibilitados de trabalhar desde o mês de março deste ano. Um dos focos do trabalho é usar a arte e os talentos locais para conscientizar a população sobre a importância das medidas preventivas para evitar a contaminação com o novo coronavírus. A realização do projeto é da Secretaria municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Seculte) e deve contemplar entidades parcerias na realização de eventos já consolidados na região.

