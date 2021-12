E temos dois Brasis, o do reajuste e o do povo?

Dá para entender o governo Michel Temer? Anuncia um rombo de R$ 170 bilhões e em nome dele insinuou a redução de verbas do SUS, da educação e até acenou (o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda) com a possibilidade de reabilitar a CPMF, adiante, se houver necessidade. E assim, sem mais e nem menos, aprova o reajuste do servidor público, que vai custar R$ 50 bilhões.

Parece que temos dois Brasis. O primeiro é do desemprego a galope, angústias para pagar contas mínimas como água e luz, fruto de uma recessão que só se agrava.

O segundo, o eldorado. Com todo respeito aos servidores públicos, dessa forma fica parecendo uma chicana com os sofredores.

Efeito Brilhante

As cinco representações que aliados de Eduardo Cunha protocolaram na Comissão de Ética da Câmara contra o presidente, José Carlos Araújo (PR), têm o DNA das intrigas da política de Morro do Chapéu.

Lá, Zé Carlos é dono da rádio Brilhante FM, a mais ouvida da Chapada Diamantina.

E bate sem piedade nos adversários.

Tiroteio - Em abril último, o prefeito Cleová Barreto (PSD) e o presidente da Câmara, José Humberto Batista, pongaram no affair com Eduardo Cunha e representaram na Câmara dos Deputados contra Zé Carlos.

Zé Carlos diz que o prefeito é corrupto e Humberto, suspeito de crime de mando.

Se é que o é, uma coisa não justifica outra.

Paleolítico midiático - Aliás, no interior o uso político ostensivo de rádios é corriqueiro. Fica uma disputa extremamente desleal, em favor do dono da rádio.

É como se no interior tivéssemos o paleolítico, uma versão cavernosa, da manipulação midiática que vemos em nível nacional.

'É óbvio que há movimentos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há (...). Acredito que a lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto: se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar...! Fica o recado'

Francisco Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, no Face, insinuando que a família vem recebendo ameaças.

Mácula no Orobó

Ao ser abordado sobre a Operação Orobó, que a PF desfechou ontem contra o prefeito de Ruy Barbosa, José Bonifácio (PT), acusado de desvios no Fundeb, o senador Otto Alencar (PSD), filho da terra e figura mais influente na política local, se disse triste:

- Nunca houve isso em Ruy Barbosa. Outros prefeitos, se não fizeram tudo que o município precisa, não chegaram a tanto.

Otto disse que até a Serra do Orobó, o marco natural da cidade, foi maculada.

Lins na Funarte

Artistas e intelectuais baianos e paulistas estão empenhados em emplacar o poeta Antonio Lins na Funarte. Geddel, que é o maestro das nomeações neste início da era Temer, diz que tem muita gente interessada no cargo.

Mas a torcida baiana une a dupla Ba-Vi.

Túnel do tempo

A Suíça inaugurou anteontem o Gotthard Tunnel, com uma extensão de 152 quilômetros, sob os Alpes, ligando Zurique a Lugano. Impressiona no caso não é a extensão e sim o espírito da coisa. Custou US$ 12 bilhões, levou 17 anos para ficar pronto. Dentro do preço e do prazo.

Comparando a obra com as nossas, nos sentimos humilhados.

Exemplo Fiol - A Fiol, por exemplo. O trecho Ilhéus-Caetité, com 517 km, foi lançado por Lula em 2010 para ficar pronto no fim de 2012 ao preço de R$ 5,4 bilhões.

Está entregue às traças desde 2015, quando já tinha custo estimado de R$ 7,1 bilhões e vai ficar pronta sabe lá Deus quando.

POUCAS & BOAS

Sônia Fontes (PSB), até quarta, 1º, secretária da Infraestrutura de Alagoinhas, afastou-se do cargo. Está consagrada candidata a prefeita. Só falta carimbar.

Além dela, Alagoinhas tem Joaquim Neto (DEM), apoiado por ACM Neto, Joseildo Ramos (PT) e Radiovaldo Costa (Rede). Sônia e Joaquim dividem um campo, Joseildo e Radiovaldo, outro. Lá, este ano, a disputa vai ser trincada.

Uma escola... Uma história é o livro que o jornalista Chico Araújo lança amanhã (14h) na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Conta a história do Colégio Flamboyants, que completou 25 anos.

A Rede Alpha Fitness marca a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente lançando, em parceria com a Claro, amanhã e domingo no Parque da Cidade o Selo Alpha Sustentável. A ideia é boa. Adotar espaços externos que ela usa, como ruas, praias e praças, plantando árvores, coletando lixo e afins.

