E Temer vai indo, até o próximo 'fato novo'

Michel Temer ganhou o primeiro round na briga para derrubar na Câmara a denúncia que o acusa de corrupção, mas a luta não acabou. Queria votar logo no plenário da Câmara com medo de que 'um fato novo' viesse jogar gasolina na fogueira, mas não deu.

O recesso parlamentar começa terça, mas quando foram fazer contas, já na semana passada 50 deputados tinham se mandado para o interior, rever as bases, e outros 20 tinham embarcado para o exterior.

Vai ter que esperar até agosto. E teremos fato novo? Esse é o ti-ti-ti de hoje em Brasília, no quase recesso. O consenso: não, até o final do mês, pelo menos. Já que o MPF gosta de plateia.

Ainda adubando o ti-ti-ti, tem também os petistas dizendo que a delação de Eduardo Cunha vem arrasadora, os governistas falando que a PF não vai nem aceitar, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, incomodando o Planalto por sua 'isenção' e também incomodado por sentir-se monitorado, e, de quebra, o baixo clero de Temer engalfinhado em disputa por cargos.

Agosto vai ser fechado, lá e cá.

Nem tanto

Raul Menezes, o presidente do Sindicato das Indústrias de Cosméticos (Sindcosmetics), que realiza amanhã na Fieb a Expo Tech, diz que o setor sente a crise, mas mais ou menos.

– A crise é seletiva. Eu conheço muita gente se dando muito bem com a crise.

Complemento

De Alexandre Brust, amigo de Leonel Brizola a vida inteira, presidente da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), sobre a condenação de Lula no dia da aprovação do projeto de reforma trabalhista:

– Se Brizola fosse vivo, diria que é o complemento da reforma trabalhista: condenar o 'operário-padrão'.

A igreja evangélica está organizando o carnaval, né? Sinal dos tempos A igreja evangélica está organizando o carnaval, né? Sinal dos tempos

O senhor Michel Temer acha que pode, usando bilhões de reais de dinheiro público, submeter a Câmara a seu bel sabor O senhor Michel Temer acha que pode, usando bilhões de reais de dinheiro público, submeter a Câmara a seu bel sabor

Sujeira na Assembleia

A reforma que Ângelo Coronel (PSD) está fazendo na Assembleia revelou alguns detalhes curiosos. Um exemplo: o carpete do piso do plenário pesava dois quilos e meio a mais do que o normal. O excedente era de poeira. Outro: as entranhas das paredes laterais estavam cheias de cupins, o que poderia atingir o belo painel de Carlos Bastos.

A rádio-corredor diz que cupins transitando em plenário é normal, só não se sabia que contaminaram as paredes.

Detector de metais — Uma novidade da reforma é que a portaria passará a ter detector de metais.

Coronel foi informado pela segurança de que há vários precedentes de pessoas portando armas circulando pela Assembleia.

Na volta do recesso, em agosto, isso acaba.

Epigrama do defensor

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos mais caros criminalistas do país, chegou à CCJ da Câmara para defender Michel Temer, sisudo, circunspecto, trajando terno escuro, talvez prevendo derrota, que o governo reverteu distribuindo cargos e emendas. Antonio Lins viu a cena, mandou o epigrama:

Austero o tal bacharel

Homem severo, impoluto,

Foi defender o Michel

Logo vestido de luto

adblock ativo