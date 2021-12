E será que Neto mantém a disparada até o fim?

A pesquisa do Instituto Paraná/Record sobre a disputa em Salvador, anteontem divulgada, revelou um detalhe: é a primeira semana depois que a propaganda eleitoral no rádio e na tevê começou e nada mudou.

ACM Neto tem vantagens extras, além da administração bem avaliada. Está no mandato, o que dá vantagem bastante expressiva a ele e aos prefeitos em situação similar, numa campanha em que não há financiamento privado, o dinheiro é curto. E também é curta a duração, outra vantagem imensa para quem já é bem conhecido, como é o caso.

A contar de hoje, faltam exatamente 30 dias para as eleições. A tendência era que Neto perdesse um pouco da gordura, mas o cenário suscita a pergunta: e dá tempo? Os governistas apostam que sim, já que o jogo não é necessariamente ganhar, mas manter a fatia que sempre lhes coube no eleitorado da capital.

Fora disso, é um jogo sem graça. Tal e qual o julgamento de Dilma, o resultado é como diz Mora na filosofia, de Monsueto Menezes e Arnaldo Passos, bem cantada por Caetano Veloso: Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer, tá na cara.

Refluxo automobilístico

Um conhecido empresário da comunicação foi abastecer o carro no posto Shell do início da Manoel Dias, na Pituba, e saiu de lá com uma chateação, um problema e uma surpresa.

A chateação: pagou a gasolina a R$ 4,05. O problema: após chegar ao trabalho, constatou que a pintura perolizada estava manchada. Não houve jeito, voltou lá e levou o orçamento feito por uma oficina.

O atendente pediu para verificar as câmeras e deu o diagnóstico:

- Problema do carro: ele está com refluxo.

A surpresa: se levasse a sério, teria que levar o carro para um gastroenterologista.

"Não queria ofender os Alcoólatras Anônimos, nem os bêbados. Falei que essa lei tinha sido feita por pessoas não muito lúcidas"

Gilmar Mendes, ministro do STF, desculpando-se por ter dito que a lei ficha limpa foi feita por bêbados.

"É lamentável. Estarei lutando para a mudança imediata da lei do impeachment"

Lídice da Mata, senadora baiana do PSB que votou contra o impeachment, criticando a cassação de Dilma 'sem crime de responsabilidade'.

Apostas petistas

A deputada federal Moema Gramacho em Lauro de Freitas, o estadual José Raimundo em Vitória da Conquista e Carlinhos Brasileiro em Senhor do Bonfim são as grandes apostas petistas nos municípios baianos de maior porte para as eleições deste ano.

O deputado Luiz Caetano em Camaçari também é contabilizado, mas lá o vereador Antônio Elinaldo (DEM) lidera todas as pesquisas.

Em miúdos: Camaçari fica no talvez.

Medo na Egba

Funcionários da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), a gráfica que imprime o Diário Oficial do Estado, vivem dias de medo.

Tem 400 no quadro, dos quais 20, que estavam aposentados, foram mandados embora. Mas circula que a meta de demissões pode atingir 82.

Embolada em Milagres

Mais uma embolada eleitoral para a Justiça decidir. Em Milagres, região de Amargosa, Cezar de Adério (PP) e Marcos Queiroz (PMDB) se lançaram candidatos a prefeito. Depois de tudo carimbado nas respectivas convenções, resolveram se unir, saindo prefeito e vice respectivamente.

A adversária Rosimeire Andrade, a Rosa (PSD), quer impugnar a dupla. Diz que eles fizeram tal movimento fora do prazo.

Em Milagres, tem o prefeito Raimundo Silva, o Galego, que tinha o direito à reeleição, mas resolveu fica de fora.

POUCAS & BOAS

* João Humberto Batista, o Beto (PSL), o principal adversário de Leo Dourado (PR) e inimigo ostensivo do deputado José Carlos Araújo, sofreu um revés. O juiz João Celso Targino Filho indeferiu a candidatura dele pelas contas rejeitadas de 2011. Lá, a disputa é fervilhante.

* O caso é emblemático. Beto era presidente da Câmara, e a Justiça entende que a decisão do STF que deu às câmaras a palavra final sobre contas de prefeitos, não cabe no caso, porque câmaras não podem julgar as contas delas próprias.

* O TCM condenou o ex-prefeito de Camamu Américo José da Silva a devolver R$ 1,05 milhão e mais multa de R$ 47 mil por ter repassado tal valor ao Instituto de Projetos e Apoio Sociais, sem comprovar serviços. Lá, o caso virou piada: de onde ele vai tirar dinheiro?

* O Museu Eugênio Teixeira Leal abre ao público as coleções de moedas e medalhas que retratam esporte e arte em homenagem aos XXXI Jogos Olímpicos de Verão 2016. A visitação, aberta ao público de terça a sexta, das 9 às 18h, e sábados e domingos, das 13 às 17h, é gratuita.

