E será que ainda vamos ter outras reviravoltas?

Magalhães Pinto, ex-governador mineiro, já dizia que política é como a nuvem, a gente olha, está um jeito, daqui a pouco, de outro.

A campanha de 2014, que amanhã termina, é um exemplo típico de tais mudanças.

Até 13 de agosto a campanha vinha com Dilma na casa dos 38%, Aécio crescendo devagar e sempre, chegando a 22%, e Eduardo Campos estagnado em 9%. A data é a do trágico acidente que matou Eduardo e mudou tudo.

Marina encostou em Aécio num primeiro momento, depois também encostou em Dilma e chegou a passar nas projeções de um segundo turno contra a presidente.

De lá para cá, Aécio centrou fogo em Marina, querendo tormar-lhe o lugar, esquecendo Dilma, que também bateu forte em Marina para retomar a dianteira. Marina, com apenas um minuto e meio contra quatro e meio de Aécio e 11 e meio de Dilma, perde terreno.

As pesquisas de ontem, do Datafolha e do Ibope, mostram isso. Aécio, que era descartado no segundo turno (se houver), voltou a ser uma possibilidade real.

É esperar domingo. Até lá, ainda teremos muitas nuvens pelo caminho.

Na Bahia -A Bahia parece não ser diferente do cenário nacional. Rui Costa começou em terceiro e, pesquisas à parte, a julgar pelo pulsar das ruas, especialmente no interior, deu uma guinada para cima.

Os petistas já até falam em vencer no primeiro turno. Os oposicionistas também.

Datafolha - Um mês atrás, Dilma e Marina estavam empatadas no Datafolha, com 34 pontos cada, contra 15 de Aécio.

Marina caiu nove pontos; Dilma subiu seis; e Aécio, cinco. Tomaram votos de Marina e abocanharam uma fatia de indecisos.

Pepinos petistas

Vão ficar para depois das eleições dois pepinos internos para o PT resolver. Um é com o presidente do partido em Salvador, Edson Valadares, que entrou em rota de colisão com seis dos nove vereadores porque votaram a favor do projeto de ACM Neto que desafetou 59 terrenos na capital.

O outro é o caso Walter Pinheiro. Apesar de o governador Jaques Wagner ter feito críticas públicas ao senador no caso Dalva Sele, a ordem agora é tudo para Rui.

Frase:

"Candidato Da Luz, eu gostaria de saber o que o senhor acha do programa PIL", Paulo Souto, no debate da TV Aratu, perguntando a Da Luz sobre o Programa de Investimento em Logística (PIL).



"Programa PIL?

Eu não tenho vergonha de dizer que não sei o que é PIL. Mas o senhor não sabe o que é ser humano, ser povo", Da Luz, respondendo a Souto.

Novo hall

O governo já está formatando a licitação que adotará no Bahia Café Hall quando retomar o espaço, nas margens do lago de Pituaçu, na Paralela: vai continuar mantendo o local como espaço de espetáculos, mas não de um único dono como é hoje.

Só aguarda a Justiça definir o caso.

Entre primos

O deputado estadual João Carlos Bacelar (PR), candidato a federal, recorreu à Justiça contra o deputado federal João Bacelar (PR), de quem é primo, por um motivo inusitado: uma espécie de estelionato propagandístico.

Em Camaçari, onde João Carlos faz parceria com José Tude, candidato a estadual, João Bacelar enviou pelo Correio carta-propaganda tirando o nome e o número de João Carlos e colocando o dele, ao lado de ACM Neto.

Mala direta - O detalhe é que na mala direta no correio usou o CNPJ de Tude. Fez o mesmo em Cajazeiras e Nordeste de Amaralina, onde a parceria de João Carlos é com Bruno Reis, em Esplanada com Alex Lima, sempre usando os CNPJs dos parceiros.

Jovem deputada

A estudante Isabela de Sousa Pereira, uma das quatro da Escola Djalma Pessoa (Sesi Piatã) que foram a Brasília participar da Jornada Parlamentar representando a Bahia, teve seu projeto aprovado na plenária final.

Ao todo, foram aprovados cinco projetos de lei em diferentes áreas. A sessão marcou o encerramento da 11ª edição do programa.

O projeto de Isabela propõe adicionar no cartão do SUS informações como tipo sanguíneo, uso de remédios, doenças, autorização de doação de órgãos e afins.

Pode virar, se um deputado encampar.

Veja no ataque

A revista Veja desta semana voltou a carga contra Mário Negromonte, hoje conselheiro do TCM. Diz que ele, quando era ministro das Cidades, passou ao doleiro Alberto Youssef informações sobre um decreto do Denatran que obrigaria as montadoras de automóveis a colocarem rastreadores nos veículos e sugeriu comprar uma empresa mineira, a Controle, que era do ramo, mas estava quebrada.

Segundo a revista, Negromonte negou.

Otto na defesa

Citado no debate da TV Aratu por conta do escândalo da Ebal, Otto Alencar, candidato ao Senado na chapa de Rui Costa, se acha injustiçado. Diz que nada tem a ver com isso:

- O presidente do conselho quando aconteceram os problemas mais graves foi José Luís Barrido. Àquela altura, eu já estava no Tribunal de Contas dos Municípios.

POUCAS & BOAS

De Macaco Simão, na Folha de S.Paulo: Você sabe como é que se faz o frango a Maluf? Primeiro você rouba o frango, depois faz como quiser.

Corrigindo informação ontem publicada: Almir Melo (PMDB), prefeito de Canavieiras, não disse a Geddel que ficaria com Rui Costa porque foi maltratado por Paulo Souto. Na real, ele falou que não poderia ficar com Souto porque Zairo Loureiro, o maior adversário dele na política local, é primo de Souto.

Caetano Veloso virou sensação no oeste baiano nos últimos dias. Vai se apresentar em Barreiras pela primeira vez, no Bartira Fest, dia 11 próximo.

Apesar dos protestos de alguns aprovados no concurso do TCE realizado em 2013, o presidente da instituição, Inaldo Paixão, diz que o edital previa o preenchimento de 25 vagas e o concurso tinha prazo de validade de seis meses, prorrogável ou não. Os 25 foram convocados e os excedentes entraram com uma ação na 7ª Vara da Fazenda, que julgou o pedido improcedente.

