E qual será o voto de Tia Eron? Eis a questão

A deputada Eronildes Vasconcelos Carvalho, a popular Tia Eron, aniversariou dia 2 último. Pelo menos desde que se tornou política, foi o pior da vida dela.

Desligou os telefones, o de Salvador e o de Brasília, até para os colegas. Nem parabéns recebeu. No olho do furacão no caso Eduardo Cunha, com o voto decisivo no Conselho de Ética, vive um turbilhão.

Em Brasília, dez entre dez deputados dão como certo que ela vai votar a favor de Cunha. Tal convicção já gerou uma reação indigesta: no Face dela desabou uma tempestade com mais de 27 mil mensagens atacando-a de todas as formas.

Na imprensa a pancadaria é grande. Já se disse até que o voto dela não é dela, é do pastor Marcos Pereira, presidente nacional do PRB.

Em suma, tem sido um infeliz aniversário.

Obra de ficção — De Geddel, ministro de Governo, sobre a falação de que o governo articulou para salvar Cunha:

- É obra de ficção. O problema é da Câmara. Aí alguém vem me questionar por que eu recebi fulano, beltrano, ministro tal. Ora, eu recebo ministros por minuto.

Primeira escola

Quatro dias após tomar posse na Educação, Walter Pinheiro visitou ontem a primeira escola, em Ibiassucê, ao lado de Rui Costa. Ao ser abordado sobre a estreia, brincou:

- O que engorda o gado é o olho do dono.

Pinheiro diz que está pensando na remontagem dos Núcleos Regionais de Educação, no total de 27 em todo o estado.

Também está trabalhando para entregar os novos contratos dos terceirizados (vigilantes, porteiros, merendeiras, pessoal de apoio e serviços gerais) das escolas.

"O que existe são determinadas pessoas, que eu considero alguns até bandidos, que fizeram delação premiada e disseram que eu sabia de tudo"

Lula, em entrevista à tevê Al Jazeera, do Qatar.

"A decisão será de foro íntimo da deputada Tia Eron. O partido a liberou para ela votar como quiser"

Márcio Marinho, colega de Tia Eron na bancada do PRB baiano, dizendo que ela está livre no caso Cunha.

Agito em Pirajuia

Amigos do professor Marcus Vinicius, o ícone da luta antimanicomial, que foi assassinado na quinta-feira do último Carnaval com um tiro na cabeça, em Pirajuia, povoado de Jaguaripe, vão fazer um acampamento no sítio de propriedade dele.

O crime ainda está sob investigação, e até agora ninguém foi preso.

O grupo quer cobrar o esclarecimento e denunciar que os suspeitos continuam aterrorizando as comunidades das cercanias.

Terror e medo — Em carta enviada ao governador Rui Costa, OAB e outras entidades, o Coletivo da Luta Antimanicomial diz que um grupo vem fazendo ameaças na comunidade pelos mesmos motivos que Marcus morreu, a grilagem de terras.

A área é próxima ao Estaleiro Enseada do Paraguaçu e há uma expectativa de valorização.

Timing perdido

Veloz nas piscinas, onde conquistou medalha de bronze no revezamento 4 x 100 metros livres, nas Olimpíadas de Sidney (Austrália) em 2000, o nadador baiano Edvaldo Valério perdeu o "timing" na hora de tentar uma carreira política.

Com pretensão de disputar uma vaga a vereador em Salvador nas eleições deste ano, procurou o DEM na última quarta.

Vai ter que esperar para 2018. O prazo de filiação expirou dia 2 de abril.

POUCAS & BOAS

* Depois de passar 15 dias afastado por problemas de saúde, Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus, retornou no fim da semana passada, mas ontem tirou nova licença de 15 dias. O vice, Cacá Machado (PMDB), é quem está despachando.

* A saúde de Jabes tem gerado muitas especulações nas redes sociais. Ele diz que fez uma cirurgia malsucedida de catarata no olho esquerdo. A coisa complicou, já fez mais cinco. "Apenas estou tomando os cuidados que os médicos recomendam".

* Vaiado na Cidade de Plástico na campanha de 2012, hoje chamada Guerreira Zeferina, uma comunidade do subúrbio das mais pobres de Salvador, ACM Neto hoje vai voltar lá. Dará o pontapé inicial nas obras de requalificação da área. O projeto vai custar R$ 20 milhões e foi discutido amplamente com as lideranças locais, inclusos os antigos vaiadores.

* Augusto Aras, subprocurador-geral da República, vai dar palestra hoje (16h30) no I Simpósio de Direito Eleitoral, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP), no auditório do TRE. Ele já foi procurador eleitoral na Bahia e ensina direito eleitoral na Universidade de Brasília.

adblock ativo