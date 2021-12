E Paupério cai ou não? Tudo indica que sim

Denunciado pelo Ministério Público por envolvimento no desvio de R$ 39,4 milhões da Secretaria da Educação de Salvador nas gestões de João Carlos Bacelar e Carlos Soares (2009 a 2012), o secretário Alexandre Paupério (Gestão) está na corda bamba, tipo balança, mas não cai, quase caindo.

Embora ACM Neto e seus auxiliares diretos mantenham silêncio sobre o caso, os indícios de que a situação do secretário está insustentável são evidentes.

A começar pelo fato de que o tal silêncio tem mão dupla: ninguém maltrata, mas também ninguém defende.

Na mesma linha vai a Câmara de Salvador, que entrou em 'silêncio obsequioso'. Não funciona. A oposição não tem o palanque que quer e a maioria governista se poupa de ter que defender o indefensável.

Ou melhor, ninguém aposta um vintém na permanência dele. A queda é questão de dias.

Voltas da vida — Luiz Marques de Andrade Filho, o superintendente da Fundação Escola de Administração, vinculada à Ufba, agora envolvido no escândalo do desvio dos R$ 39,4 milhões junto com Alexandre Paupério, tem uma história curiosa.

Nos anos 80, na juventude, conhecido como Magôda, era baterista e compositor da banda Elite Marginal.

Que país é este? — Os roqueiros da época faziam a vanguarda das músicas de protesto, com a ditadura militar agonizante.

O hit de maior sucesso foi da Legião Urbana, cantado por todos: Que país é este?

Mutuípe na UTI

O Hospital Maternidade Clélia Rebouças, de Mutuípe, entrou para a lista dos ameaçados de extinção. Ontem, uma caravana do município, liderada pelo prefeito Luís Carlos da Silva, o Carlinhos do PT, e vereadores, veio à Comissão de Saúde dizer que o governo deixou de repassar R$ 318 mil por mês e que do jeito que está não dá para continuar.

Urgência e emergência — Júnior Cardoso (PP), presidente da Câmara, diz que o hospital já vem penando. Nos últimos tempos, só atende urgência e emergência.

- O hospital atende em média 45 pessoas por dia. Ou o governo ajuda ou fecha.

"Olha, tem um caminho. Se vocês negociarem com o Congresso esse plus na alíquota, subindo para 0,38%, aí sim é possível o compartilhamento com estados e municípios"

Jaques Wagner, ministro da Defesa, aconselhando os governadores que se reuniram com Dilma sobre como eles podem levar uma fatia da CPMF, proposta pelo governo com uma alíquota de 0,2%.

Prazo esticado

O deputado Eduardo Salles (PP) afirmou que o ministro Gilberto Occhi (Integração) se comprometeu a estender, mais uma vez, o prazo para que os produtores dos perímetros irrigados da Codevasf paguem seus débitos (pelo uso das terras e da água).

Em decreto anterior, a data para que os produtores quitassem a dívida sem ter os nomes no Cadin expira em 2 de outubro.

- Os produtores ganham um fôlego para investir e pagar o débito.

Nestes dias, com o Velho Chico seco, a conta ficou mais alta. Com a energia.

Alívio turístico

Uma boa notícia para o trade turístico do extremo sul da Bahia, que andava à beira de um ataque de nervos: os postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Seguro e em Itamaraju não vão mais fechar.

Reunidos anteontem, os prefeitos de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, e de Itamaraju, Pedro da Campineira, e o superintendente da PRF na Bahia, Daniel Madruga, acertaram: as prefeituras vão dar todo o suporte até a situação se normalizar, em dezembro.

O encontro foi no gabinete do deputado Robério Oliveira (PSD).

Pior sem — O trade turístico da Costa do Descobrimento, que concentra o segundo maior destino turístico da Bahia, acha que fechar os postos da PRF seria um gol contra.

Numa palavra, a situação da segurança já é ruim, sem ela, degringola.

Alegria e apreensão

E por falar em Porto Seguro, a Fecomércio já autorizou o início da construção do Sesc lá. Vai ficar no Baianão, o bairro mais pobre da Terra Máter, onde serão investidos R$ 22 milhões numa área de 35 mil metros quadrados. A obra deve começar em 15 dias com previsão de conclusão em 15 meses.

Isso, se Dilma não perturbar. O pacote dela pretende cortar 30% do dinheiro do Sistema S (Sesc e Senai), as duas joias da coroa do comércio e da indústria.

Crises em fila

Com desavenças internas no PTN que o levaram a ameaçar deixar o partido, o deputado Alex Lima tem resposta pronta quando lhe perguntam em que pé estão as coisas:

- Primeiro, eu quero saber como vai ficar a crise do estado, depois a do governo federal e depois eu resolvo a minha.

Já viu, não é? A dele é a mais fácil, mas foi a que mais ele complicou.

POUCAS & BOAS

Os 186 jornalistas de 45 veículos que cobrem o Congresso votaram no Prêmio Congresso em Foco e escolheram os senadores Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB) entre os 10 melhores do ano. Do PT (a segunda maior bancada (com 12), só dois: o próprio Pinheiro e Paulo Paim (RS).

Entre os 10 melhores deputados, nenhum baiano: seis do Rio, dois de São Paulo, um mineiro e um gaúcho. Aliás, Jean Wyllys (PSOL) é baiano, mas eleito pelo Rio.

Se em Juazeiro falta chuva para tirar o São Francisco da maior seca da história, na seara política desaba uma tempestade de candidatos a prefeito. Além de Joseph Bandeira (PDT) e Carlos Neiva (PCdoB), tem também Telma Marineide (PTC), Márcio Jandir (DEM) e Márcio Feitosa.

E por falar em seca, a estiagem está custando R$ 1 milhão por mês em Monte Santo. O prefeito Jorge Andrade (PP) diz que 113 carros-pipa operam para atender 60 povoados nos 3,3 mil quilômetros quadrados do município. 'A prefeitura não aguenta. Quem paga é Dilma'.

A rede de sorveterias A Cubana (Elevador Lacerda, Pelourinho e Pituba) vai comemorar sábado o Dia Nacional do Sorvete doando toda a arrecadação da venda do Cubanito amigo para as Obras Sociais de Irmã Dulce. Desde 2010 faz isso.

A OAB-BA realiza nesta sexta (9h), em sua sede (Piedade), a entrega do Prêmio de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho 2015. Vai premiar as categorias impresso, fotografia, escrito, televisão, rádio e web jornalismo com R$ 5 mil para o primeiro colocado e R$ 3 mil para o segundo.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira

