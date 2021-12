E o Paraná, o que deu? Bom ou ruim, a gosto

Vá lá que pesquisas eleitorais a pouco menos de um ano da eleição são de muito pouca serventia para acalentar expectativas de vitória de A ou B, mas servem muito para retratar o momento. E as duas do Instituto Paraná/Record refletem bem pertinho o que mostraram as particulares, para consumo interno, encomendadas por aliados de Rui e Neto.

ACM Neto lidera a preferência com 49%, contra 33,7% de Rui. Se comparada com a primeira pesquisa do Paraná divulgada em junho, Neto, que tinha 54,4%, caiu e Rui, que tinha 24,1%, subiu. Quando se agregam os cenários estabelecidos pela pesquisa de disputa do Senado e da Presidência, Jaques Wagner dispara, com 39,9%, seguido de Alice Portugal (PCdoB), com 26,5%, Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira de Santana, com 14%, e Tia Eron (PRB), 9,5%, os dois primeiros aliados de Rui, os dois últimos, de Neto, e Lula, que antes tinha 43% agora tem 48%.

Em suma, as pesquisas refletem o que já dissemos, Rui com o governo é um governador bem avaliado com bons apoios e Neto está carente de mais apoios, já que só conta até agora com Zé Ronaldo.

Queixa de Lídice - A senadora Lídice da Mata (PSB) se queixa de que as pesquisas do Instituto Paraná têm um defeito grave. Excluem da lista de postulantes ao Senado ela e o senador Walter Pinheiro (hoje secretário de Educação do estado).

Ele não corre atrás da reeleição, mas se o cavalo passar selado, monta. E ela corre atrás e não faz segredo que quer a disputa.

Realmente, a exclusão é inexplicável.

Lula cá - Aliás, Lula vem pontuando tão bem nos estados nordestinos, a Bahia inclusa, que os aliados de Rui Costa dizem que ele está se tornando um bom cabo eleitoral, seja candidato ou não.

Black turismo

A Kayak, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo, fez um levantamento, com base nos dados de pesquisa na plataforma, sobre os 10 destinos mais procurados para a Black Friday deste ano e como o preço médio de passagens para estes destinos oscilou durante a data.

Salvador ficou em terceiro, só perdendo para Rio e São Paulo, embora as passagens aéreas tenham tido uma oscilação de 15% a mais, só perdendo para Nova Iorque (18%).

Multas na UPB

Prefeitos e auxiliares se dizem cada vez mais temerosos de ir para eventos na UPB, no Centro Administrativo. A Transalvador já não guincha, como fez uma vez, mas multa sem dó.

Um, que ontem recebeu a multa, indagou: 'Se Neto for governador, vai ser assim também?'.

No Jardim de Alah

Um grupo de pessoas que costuma fazer caminhadas matinais no Jardim de Alah, na orla atlântica de Salvador, foi surpreendido com a truculência de um sujeito quarta última.

O homem, que aparenta ter 50 anos e com porte físico avantajado, empurrou as pessoas para 'abrir passagem'. Ele teria dito ainda que o grupo estava 'atrapalhando o caminho'. Uma senhora quase caiu por conta do empurrão.

O detalhe é que as pessoas agredidas têm em média 70 a 75 anos. Que muito gostariam de contar com a ajuda policial, como acontece na maior parte do verão.

POUCAS & BOAS

Construído no século XVII, sobretudo para cercar contrabandistas dos diamantes da Chapada que fugiam pela Baía de Tinharé, o forte do Morro de São Paulo, em Cairu, está com as obras de recuperação concluídas. O secretário José Alves (Turismo) diz que é um grande ganho para um dos maiores destinos baianos.

ACM Neto inaugura segunda (10h) o primeiro Centro Dia do país para atender crianças com microcefalia e deficiências associadas, no Edifício Cosmopolitan Mix, no Parque Bela Vista. O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) estará presente.

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) lançam hoje (11h), no Memorial Irmã Dulce (Largo de Roma), um aplicativo que proporcionará ao público conhecer mais sobre os serviços da instituição. Além de informações sobre as unidades, ainda tem um tour pelo Memorial Irmã Dulce.

A secretária Jusmari Oliveira (Desenvolvimento Urbano) embarca dia 7 para a China em missão oficial. Vai discutir com empresas chinesas projetos da área de mobilidade para a Bahia. Rui esteve lá em setembro. Ela fará complementos.

