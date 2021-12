E o mistério do metrô, será que acaba agora?

No rastro da Odebrecht, até por falta de opções, vêm aí as delações da OAS e da Andrade Gutierrez, ambas com potencial de jogar nitroglicerina na banda baiana da sujeira nacional.

A OAS, com César Matta Pires à frente, por ser baiana e ter os seus links com políticos locais, mais governistas. E a Andrade, cujos donos não são conterrâneos, mas podem contar a verdade de uma história mal explicada que compromete muitos conterrâneos.

Foi a Andrade Gutierrez a dona da obra da primeira fase do metrô, aquela que começou custando R$ 280 milhões, pulou para R$ 400 milhões, ficou em mais de R$ 1,2 bilhão, e nunca acabou.

O caso já rendeu muito ti-ti-ti e nenhuma punição. Com as delações da Odebrecht revelando como se fabricavam os aditivos para bancar propinas, nosso velho metrô, cheio disso, é um pratão para a Lava Jato.

A questão é saber quem comeu.

Histórico — A obra começou na gestão de Antônio Imbassahy, em 2000, parou e foi retomada nos oito anos de João Henrique até que ACM Neto passou o abacaxi para o governo do estado. Rui Costa, então secretário de Jaques Wagner, descascou.

Mandou a banda podre para quem de direito e construiu esse modelo que a CCR toca de vento em popa.

Gilmar na terra

Gilmar Mendes, o polêmico ministro do STF, virá a Salvador segunda-feira, mas na condição de presidente do TSE, para inaugurar, junto com ACM Neto, o posto de cadastramento biométrico da Justiça Eleitoral que vai funcionar na prefeitura-bairro do subúrbio, em Paripe.

Até agora, só 8% do eleitorado de Salvador se recadastrou na biometria.

Na época, ainda atordoado pela prisão, preocupado com a estabilidade política e com a manutenção no cargo da presidente Dilma, eu menti Na época, ainda atordoado pela prisão, preocupado com a estabilidade política e com a manutenção no cargo da presidente Dilma, eu menti

Não estou a fim de ser primeira-dama Não estou a fim de ser primeira-dama

Altos e baixos

Se comparado com 2016, o movimento no ferryboat na Semana Santa este ano foi bem menor. Ano passado, atravessaram lá 18.034 veículos e 108.774 pessoas. Já este ano, 14.922 carros (17,26% a menos) e 99.078 pessoas a menos (8,91%). Será a crise?

Peter Ude, diretor da Internacional Travessias, diz que há outros ingredientes que complicam. Em 2015 a Semana Santa foi de 24 a 28 de março, final de mês. Este ano, de 13 a 17 de abril, meio do mês.

Ou seja, o povo estava com menos dinheiro no bolso também pela data.

1º de maio — O abril foi cheio de feriadões e um deles acontece hoje, mas Peter ressalta que a tendência é um maior movimento no feriadão do 1º de maio, uma segunda.

– Dinheiro de passeio só se gasta uma vez.

POUCAS & BOAS

* ACM Neto disse ontem que se ficar comprovada a culpa do subsecretário da Reparação, Valcy Evangelista da Silva, acusado de assédio sexual por uma funcionária do PV, ele será demitido. Ontem, a moça que o acusa formalizou a queixa. Resta saber se a culpa será a conclusão da polícia ou da Justiça.

* João Leão, secretário do Planejamento, vai apresentar segunda (15h) para conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) o estágio atual do projeto do Sistema Viário do Oeste, que inclui a ponte Salvador-Itaparica. O TCE já montou um núcleo para acompanhar o caso.

* Rui Costa usou o Face para postar um vídeo dizendo que as obras do terminal de passageiros do aeroporto de Vitória da Conquista começaram ontem. 'Lutamos muito por isso', festejou ele.

tempopresente@grupoatarde.com.br

E o mistério do metrô, será que acaba agora?

* Cícero Sena, empresário da hotelaria baiana, lança quinta próxima (18h) no Portobello Ondina Praia a sua mais nova obra: Histórias que Vivi – Causos e Crônicas da Jornada de Uma Vida. A obra é apresentada por Joaci Góes.

* Alexandre Brust, presidente da Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), recebeu ontem, das mãos de Rui Costa, a Medalha do Mérito Policial-Militar, a maior condecoração da PM dada a quem presta relevantes serviços à corporação. Recentemente ele cedeu um imóvel da CBPM em Rui Barbosa para a PM.

* A Saeb vai disponibilizar para visitação a partir de segunda os bens que irão a leilão dia 5 próximo. São 283 lotes com 180 veículos, além de tratores e máquinas, distribuídos em 17 municípios. É só conferir no site da Saeb.

Colaborou: Joyce de Sousa

adblock ativo