E no legado de Janot, todos são corruptos?

Rodrigo Janot deixou ontem o comando da Procuradoria Geral da República como um alívio para Temer e cia., que o elegeu carrasco-mor, também alvo do ministro Gilmar Mendes, que disse ser ele "o mais despreparado que já passou pela PGR".

Para a sorte de Janot, Gilmar Mendes não é autor a ser seguido nem pelas viúvas do PT nem pelos que querem um Brasil vivendo a plenitude das suas liberdades, mas com saúde ética, que anda na UTI.

Se é mérito ou não, decida você, mas um fato é que ninguém pode tirar o protagonismo de Janot em mostrar que os arautos da moralidade contra os escândalos envolvendo petistas eram santos do pau oco. Ou Satanás pregando quaresma, tanto faz.

Detonou Temer, Aécio Neves e Geddel, alternando o bastão da corrupção em todas as mãos. Mostrando que a representação política no Brasil, da forma como vinha sendo construída, apodreceu.

E agora, no pós-Janot, o que fazer para sair do atoleiro? Eis a questão: ninguém sabe, não há caminhos visíveis. Mas, como diz o próprio Janot, a história se encarregará de apontar os seus acertos e desacertos.

Questões educacionais

Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sílvio Pinheiro contesta as afirmações da senadora Lídice da Mata (PSB) de que as universidades e instituições federais de ensino correm o risco de não fechar financeiramente 2017, por conta de cortes nas verbas, como foi dito em nota publicada sábado. Ele diz que o MEC vem cumprindo integralmente os orçamentos previstos. E no último dia 6 liberou nada menos que R$ 1 bilhão. Diz também que este ano já foram liberados R$ 5,138 bilhões.

Ok. Mas que as universidades se queixam, é certo como sem dúvida.

Precisamos acreditar nessa ideia e trabalhar para retomar os rumos deste país, colocando-o a serviço de todos os brasileiros, e não apenas da parcela de larápios egoístas e escroques ousados que, infelizmente, ainda ocupam vistosos cargos em nossa República

No pós-Geddel

O PMDB baiano reuniu ontem informalmente os seus cinco deputados e mais alguns prefeitos para decidir o que fazer depois do caso Geddel, preso acusado de estar guardando R$ 51 milhões num apartamento.

A estratégia básica é se reunir quinzenalmente para tentar virar a página e reanimar o partido. Estavam lá os cinco deputados estaduais, prefeitos e ex-prefeitos. O deputado Lúcio Vieira Lima está afastado. Não apareceu nem deu notícias.

Fala Hildécio — O deputado Hildécio Meirelles, presente no encontro, diz que o colega Pedro Tavares, ratificado na presidência pelo grupo, "tem a chance de ouro de escrever o nome na história", comandando a redenção da legenda.

Tarefa para gigante, tal é o desgaste.

Da cabeça aos pés

A indústria baiana de cosméticos, que já imperou absoluta no Nordeste até Pernambuco e Ceará também montarem as suas, corre atrás para reconquistar a pole-position, segundo o presidente do Sindicosmetic, Raul Menezes.

Realiza hoje na Fieb a Mostra Bahia Cosmética, com produtos para cuidar da beleza e higiene da cabeça aos pés.

– Estamos indo bem, crescendo de forma mais organizada. Em Lençóis, por exemplo, temos até uma indústria de tinta para tatuagem que está exportando muito.

O Sindicosmetic congrega 35 indústrias baianas, mas o estado tem mais do dobro: 72.

POUCAS & BOAS

ACM Neto reinaugura hoje (9h) o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Valéria, quando lança também o Projeto Família Empreendedora, em parceria com o BNB. De quebra, anuncia as mudanças no secretariado.

A segunda edição do Odonto Fashion Day, que vai acontecer sábado e domingo no Palácio da Aclamação, com o tema Odonto é Arte, tem no seu mix de atrações um desfile de jaleco. O evento é realizado pelo Núcleo de Odontologia Contemporânea (NOC), cuja coordenadora, Josenita Nascimento, diz que os dentistas têm que trabalhar também o marketing.

A Assembleia realiza amanhã (9h) audiência pública pela passagem do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, sob a batuta do deputado José de Arimatéia, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde.

O governo reconheceu o estado de emergência para Pilão Arcado, Sobradinho, Sento Sé e Campo Alegre de Lourdes, por causa da seca. Curioso é que os três primeiros ficam nas bordas do Lago de Sobradinho. Ou seja, a coisa pegou.

