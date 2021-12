E Neto será candidato? Ele diz 'talvez', mas sim

No (tradicional) encontro de fim de ano com jornalistas, nesta quarta, 20, no Sheraton, ACM Neto admitiu que reflete sobre uma possível candidatura ao governo, mas não decidiu:

– Num shopping, uma mulher me perguntou se eu ia me candidatar a governador. Respondi: se eu disser que não sei, você vai acreditar? Acredite: essa decisão ainda não foi tomada. Nada antes do Carnaval. A condição é que o povo de Salvador queira.

E dá para acreditar? Não. A questão básica é que Neto, nos dois mandatos como prefeito de Salvador, se consolidou como o grande líder da oposição. Sob a batuta dele estão 15 deputados federais, cuja grande maioria vai tentar a reeleição, e 21 estaduais, além dos novos postulantes.

Neto diz que, no conjunto dos aliados, há nomes capazes de cumprir a missão. Quem? Também não tem. Ele é apontado por alguns como o 'príncipe herdeiro'. Herdou a grife do avô e se firmou nesse campo.

Ele pode até não querer, mas vai ter que ir. Os aliados dele exigem.

Influência zero - Neto avalia que a influência federal, decisiva nos últimos tempos na Bahia, em 2018 não terá tanto peso. Ele cita que mesmo se Lula vier a ser candidato, em tese o pior dos cenários para ele, já não é a mesma coisa:

– Antes eles tinham o poder, a máquina federal e a estadual. Agora, não. E Lula já não é o suprassumo e nem o herói.

PP e PR - Sobre o tititi em torno de uma possível aliança com o PP do vice-governador João Leão, ele diz que prefere não falar:

– Em Brasília eu converso muito com líderes do PP e do PR. Não quer dizer que eu converse sobre as coisas da Bahia. Já decidi que sobre esse assunto eu só falo quando o martelo estiver batido, se for o caso.

Ninguém mais lutou tão vigorosamente contra essa quadrilha e é legítimo que eu me candidate Ninguém mais lutou tão vigorosamente contra essa quadrilha e é legítimo que eu me candidate

Posso dizer que Papai Noel existe porque foi um grande presente Posso dizer que Papai Noel existe porque foi um grande presente

Gado roubado

O roubo de gado, uma velha prática que tinha perdido preferência para o roubo de carro, estava voltando com todo gás, os pecuaristas tocaram o berrante e a repressão começou. Diz o secretário Maurício Barbosa (Segurança) que as áreas de maior incidência, a partir do registro das ocorrências, já estão mapeadas.

– É muito no Recôncavo, Santo Amaro, São Francisco do Conde e nos municípios do entorno de Feira de Santana, como Amélia Rodrigues e Teodoro Sampaio.

Prisões - As ações desencadeadas pela SSP, junto com a PM e a Adab, já resultaram na prisão de 20 ladrões de gado e a apreensão de 8,5 toneladas de carne. Paulo César, diretor da Adab, diz que não quer dizer que a carne é roubada, mas produto de abate irregular.

Devolução cumprida

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, vivia a dizer que, no final do ano, iria devolver dinheiro ao governo, 'nem que seja R$ 1'. Ontem, exibiu o cheque: R$ 555 mil.

Coronel teve este ano um orçamento executado de R$ 490 milhões e um previsto para 2018 de R$ 572 milhões, mas diz que tudo fará para evitar pedir suplementação.

Duas medidas: vai instalar placas para captar energia solar e já pediu outorga para furar poços artesianos e tirar a água de lá mesmo. Só aí espera poupar R$ 7 milhões.

POUCAS & BOAS

O engenheiro civil Luiz Edmundo Prado de Campos, o professor Luizão, como chamam, é quem vai pilotar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea) de 2018 a 2020.

A eleição do Crea-BA teve oito candidatos. O placar: Luizão, 1.175 votos; Joseval Carqueija, 938; Ineivea Farias, 728; João Bosco Ramalho, 569; Rute Carvalhal, 327; Grimaldo Farias, 62; Roberto Enoque, 48; e Antônio Arêas, o lanterna, 47.

O deputado Sargento Isidório (PDT) soltou foguetes nesta quarta. A Assembleia aprovou projeto de autoria dele que cria o Dia do Orgulho Heterossexual. Será sempre no 3º domingo de dezembro.

Já o deputado Samuel Júnior (PSC), que como Isidório é evangélico da Assembleia de Deus, pediu que o Ministério Público (MP) apure a apresentação da drag queen Natha Sympson durante um projeto sobre identidade de gênero no Colégio Estadual Odorico Tavares, na Vitória.

A Corregedoria Geral do Estado (CGR) identificou 1.319 servidores com indícios de acúmulo ilegal de vínculos públicos; 159 deles têm de três a seis vínculos e 1.160 têm dois vínculos.

