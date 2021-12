E Lula, vai ou não vai? Logo, logo vai se saber

Dizem na Bahia que em política o ano sempre começa depois do Carnaval. E quando o ano é pré-eleitoral, claro, o potencial sobe com ti-ti-ti nutrido pela folia.

Mas no início de 2018 tem algo a acontecer antes que muito interessa aos políticos baianos: Lula vai ou não poder ser candidato?

O resultado do julgamento tem importância capital, no Brasil em geral e para os baianos em particular. Elementar: Lula lidera em todo o Nordeste, na Bahia com mais de 45%. Em miúdos, para Rui Costa, ele candidato seria o melhor dos cenários.

Se não, Rui ficaria como ACM Neto, sem referências federais. Ou seja, o resultado do julgamento vai vitaminar o ti-ti-ti nos camarotes da folia, seja ele qual for.

Plano B — Toda vez que é abordado sobre a possibilidade de substituir Lula, Jaques Wagner diz que é candidato ao Senado e 'Lula é o plano A, o B, e o C'. Mas o deputado estadual Paulo Rangel, fundador do PT, não pensa assim. Ele acha que o partido tem que ter um plano B. E ele se chama Jaques Wagner.

– A Bahia é o estado que o PT melhor governou em todos os tempos.

No Enseada

O governo federal avalia a possibilidade de retomar as obras do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, um clamor dos moradores de Maragojipe e adjacências.

Tem como estimulante da ideia o fato de que o Estaleiro tem 80% prontos. O entrave vem dos imbricamentos da Sete Brasil com a Lava Jato. É de 100%.

Dindim — Aliás, os fundos de pensão de estatais, bancos e empreiteiras, como Odebrecht e Queiroz Galvão, botaram lá R$ 8,2 bilhões. O MPF diz que o esquema era para irrigar os cofres do PT (e de petistas).

Sorte sertaneja

Governistas dizem que o sertão baiano, que viveu até novembro uma seca de quatro anos, deu muita sorte no fim de 2017.

O corte de Temer no pagamento de carros-pipa foi brusco. No Exército, o orçamento desabou de R$ 90 milhões para R$ 60 milhões. Uauá, que tinha 37 carros, caiu para 10. Santa Brígida, que tinha sete, ficou sem nenhum.

Na seca, os carros-pipa abastecem as cisternas que Lula fez. Por sorte, choveu.

O campeão

Geddel conseguiu um feito midiático raro neste final de ano. Foi protagonista em todas as retrospectivas de 2017, das redes nacionais de televisão aos sites pelo Brasil afora, com as suas malas de R$ 51 milhões.

Duelou com as gravações de Joesley Batista, da JBS, com Temer. Deu empate.

Presente maldito

O reajuste da tarifa de ônibus, que vai pular logo no início do Ano Novo de R$ 3,60 para R$ 3,70, está casado com o do metrô.

Técnicos do governo avaliam que, com a integração, subir um sem o outro pode bagunçar o sistema.

Como o contrato da prefeitura de Salvador com as empresas de ônibus prevê reajustes anuais, já viu, né? Todo Ano Novo tem presente maldito.

POUCAS & BOAS

Aliados de ACM Neto juram que as andanças de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, esta semana por Salvador nada tem a ver com uma possível candidatura dele à presidência pelo DEM. Até porque, outro que veio com tal intenção, o João Dória (PSDB), prefeito de São Paulo, acabou se queimando.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Feliz Ano Novo

Contam em Feira de Santana que Hermes Sodré, figura folclórica da política feirense (falecido em 2009), tinha o hábito de derramar-se em ocasiões especiais, como nos finais de ano, ou mesmo em enterros, quando chorava sem nem saber quem era o morto 'porque morrer é ruim para qualquer um'.

Lá um dia ele enviou um cartão de boas-festas para um cidadão que já havia falecido. A família do morto retribuiu, como se fosse o dito-cujo.

"Caro amigo, mesmo nunca o tendo conhecido em meus 86 anos de vida terrena, desse túmulo onde me encontro agradeço seus votos de bom Natal e Feliz Ano Novo, esperando encontrá-lo, em breve, nestes páramos celestes, para um frio aperto de mão. Purgatório, Natal de 2010".

Dizem que quando comentavam o assunto, Sodré cortava a conversa:

– Até hoje eu me arrepio todo.

