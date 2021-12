E Imbassahy volta para o governo? Sabe-se lá

Antônio Imbassahy (Governo), Bruno Araújo (Cidades) e Raul Jungmann (Defesa), os três deputados tucanos que estavam ministros e reassumiram as vagas na Câmara para votar quarta contra a denúncia por corrupção passiva que paira sobre Temer, abriram uma interrogação entre os colegas: vão voltar?

Jungmann é bem avaliado pelo trabalho com as Forças Armadas nas favelas do Rio, na briga contra os traficantes; Bruno é uma interrogação; e Imbassahy também.

Mas especula-se que ele tem chances. Foi indicado por Aécio Neves, que caiu em desgraça junto com Temer no caso Joesley Batista, mas agora com o pacto entre os dois para um ajudar o outro a se salvar.

Aécio foi salvo e Temer também será (embora com menos votos). E Imbassahy, que negou a disposição de sair do PSDB, como se dizia, vai depender de Aécio.

A votação é quarta. A próxima semana também será decisiva para ele.

De camarote — Marcos Medrado (PR), que assumiu a Câmara com a saída de Imbassahy, disse estar tranquilo:

– Eles estão certos do ponto de vista deles: eu votaria contra Temer mesmo. Não faço questão de ter mandato a esse preço.

Falha técnica

Durante o lançamento ontem do Hub Salvador, no terceiro piso do Terminal Náutico, um projeto que pretende servir de base para atrair empresas de inovações tecnológicas, ACM Neto apresentava as maravilhas da iniciativa quando o imenso telão de LED pifou.

Gesticulou com a turma do suporte, tentando fazer com que tudo voltasse ao normal, não conseguiu, desculpou-se:

– Tecnologia tem dessas coisas...

E tem. Dez minutos depois, voltou.

PP em cena

O PP do vice-governador João Leão vai realizar segunda de manhã na UPB o seu encontro estadual, reunindo os quatro deputados federais do partido, os dois estaduais e os 50 prefeitos, com a presença de lideranças nacionais. Leão diz que a ideia é mostrar força e união na Bahia.

Ou seja, começar a esquentar as baterias para encarar 2018, até porque o PP é um dos partidos mais implicados na Lava Jato e no próximo ano o dinheiro será curto.

Falatório — Embora o PP tenha sido alvo de intenso falatório sobre uma suposta rasteira que estariam articulando contra Leão, ele diz que, se isso existiu, nunca soube:

– Eu sou o presidente estadual e o vice-presidente nacional e não saber de nada disso? É porque é mentira, balela.

Pinho Pedreira

Se vivo fosse, o jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva, ou simplesmente Pinho Pedreira, teria completado 101 anos ontem.

Pinho Pedreira foi fundador do Ministério Público baiano, professor de direito da Ufba, presidente do TRT da 5ª Região e também presidente do Bahia British Clube, ou Clube Inglês, que ontem reverenciou-lhe.

Falecido em janeiro de 2014, aos 98 anos, ele foi cremado e as cinzas confiadas ao Clube Inglês, cujo presidente, Fernando Santana, articulou homenagem singular.

As cinzas dele foram inumadas (ao inverso de exumar) no jardim.

Fala Fernando — Fernando Santana diz que o dia foi especial:

– No local em que estão as cinzas de Pinho, não temos lápide, mas um relicário.

Colaborou: Yuri Silva

POLÍTICA COM VATAPÁ

Palavreado suspeito

Essa quem conta é Cássio Freitas, leitor.

Feira de Santana, final dos anos 1950, Dr. Gilberto Costa, médico, sisudo, era um famoso delegado "calça curta" da região. Os famosos Bandeira e Borracha eram os agentes de polícia. Certo dia chega à delegacia um cidadão bem trajado e passa a queixar-se com o Dr. Gilberto:

– Bom dia, seu Delega! O que me traz aqui é o seguinte: um malandro deu na minha toca e levou minha malota contendo vinte giraus! Eu gostaria que o senhor mandasse Bandeira ou Borracha pegar esse malandro e recuperar pelo menos a metade de meus giraus, para eu partir para a Praga Sulina! (São Paulo).

– Ô, Bandeira! Borracha!, recolham este malandro aqui para a cela!

– Que arbitrariedade é essa, seu Delega?!

– Você tá pensando que aqui é o quê, com o seu palavreado?! Você tá preso!

