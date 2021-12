E Imbassahy vai indo, balança, mas não cai

O tiroteio interno no PSDB sobre o fato de o deputado Bonifácio de Andrada, de Minas, ficar ou não na relatoria da acusação contra Temer expôs mais uma vez as mazelas do ninho tucano. O partido sempre foi dividido entre os paulistas, com José Serra e Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, presidenciável para 2018, e os outros, liderados por Aécio Neves, que caiu em desgraça, mas fecharam com Temer.

Os paulistas querem se livrar de Temer, mas não conseguem. No tiroteio interno, Geraldo Alckmin acertou em Imbassahy:

– Está onde não deveria estar porque está no núcleo político (de Temer).

Imbassahy subiu ao governo pelas mãos de Aécio, já deixou claro que vai sair do PSDB, está no ministério sem padrinho e ainda enfrentando resistências de outros aliados de Temer, sobrevivendo apenas pelas graças presidenciais.

Então fica assim: dizem que Imbassahy na Secretaria de Governo não fica, embora possa ser agraciado por Temer noutro lugar, e o PSDB que quer se livrar do efeito Temer tem lá o ministro Aloysio Nunes, que é de São Paulo, mais temerário do que nunca.

Gol contra

Sérgio Carneiro, ex-deputado federal, hoje secretário de Meio Ambiente em Feira de Santana, também advogado especialista em direito civil, diz que o arremedo de reforma política também passou batida num ponto crucial, a obrigatoriedade de os candidatos fazerem prestações de contas parciais.

– Obriga o candidato a parar a campanha para cuidar disso, revela os doadores e ainda dá a pista sobre as fontes de financiamento aos adversários, que podem persegui-lo ou também exigir dinheiro. Noutros países a lei é para facilitar a vida dos candidatos. Aqui é para complicar.

Parada dura

Servidores do TJ, no CAB, se dizem encucados com o fato de a instituição ter publicado carta-convite para contratar empresa de consultoria a fim de modelar um sistema de cobrança pelo estacionamento.

Dizem que o preço é alto. E vai tirar o retorno como, se hoje o estacionamento do servidor já não dá? Vai cobrar deles?

Dia do prefeito

Você sabia que o prefeito também tem o seu dia? Pois tem. E foi ontem. A data passa sem festa, segundo Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, por falta do que comemorar.

– Prefeito enfrenta de tudo, além das dificuldades financeiras, os que só pensam em interesses pessoais.

E também é o político mais xingado.

POUCAS & BOAS

* Agostinho Muniz, secretário-geral da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), diz sobre a nota Último Ato, ontem publicada, que Antônio Jorge Moura, o diretor da casa de Ruy Barbosa anteontem falecido, já tinha tomado a deliberação de focar o jornalista, e não só o jurista. E quanto a passar a casa para o governo, foi ideia dele, mas pauta vencida.

* O TCE aprovou por unanimidade moção de pesar pela morte do jornalista Antônio Jorge. O presidente Inaldo Paixão, que fez a proposição, se emocionou.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Unissex

Ruth Escobar, a atriz que ontem nos deixou, esteve sempre na vanguarda da política. Teve intensa participação nas lutas para acabar a ditadura e, na sequência, na campanha das Diretas Já, que encantou o Brasil levando multidões às ruas pedindo a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que reinstituía as eleições diretas no Brasil.

A emenda perdeu, a eleição seria indireta no Colégio Eleitoral entre Tancredo Neves, representante da oposição, e Paulo Maluf, que se impôs atropelando o preferido do governo, o então ministro dos Transportes Mário Andreazza.

O time das Diretas Já embarcou na de Tancredo, Ruth Escobar à frente.

Num comício no Rio, ela deputada estadual, no palanque, Tancredo soltou:

– Vamos, meus amigos, arregaçar as mangas e avançar! A luta é pesada. É uma luta para machos!

Assim que Tancredo terminou, Ruth protestou:

– Briga para machos, Dr. Tancredo? E nós, mulheres, onde ficamos?

E Tancredo:

– Ora, deputada... Essa palavra, macho, agora é unissex.

Ruth caiu na gargalhada.

