E como Imbassahy vai sair? Falta resolver isso

No jantar de Temer quarta, 22, com lideranças partidárias no Congresso e alguns ministros, é claro que a situação do ministro Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) entrou no cardápio, e como prato cheio.

Carlos Marun (PMDB-MT) chegou a ser anunciado como o substituto de Imbassahy durante o dia. Depois, Temer recuou. Disseram que a notícia vazou antes do anúncio.

Pedido do senador Aécio Neves, que não queria ver o amigo sair humilhado.

A única certeza é que Imbassahy não fica. Além da indigência de apoio político, sofre pesada restrição do Centrão, o núcleo de partidos menores que apoiam Temer. A maior parte do PSDB tirou o time e ele só conta com o apreço pessoal presidencial.

Temer confidenciou a alguns que o abordaram. 'Vou resolver isso com calma'.

Ou seja, vai ver a forma de tirá-lo. Se para outro ministério de menor quilate ou volta para a Câmara dos Deputados.

É questão de tempo.

Piada - Imbassahy virou motivo de piada em Brasília. Dizem por lá que ele disputou a vaga na Secretaria de Direitos Humanos e perdeu para Louislinda Valois, a ministra.

Sem santos

Do senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, ao ser abordado sobre o fato de o deputado Marcelo Nilo (PSL) ter dito que não apoia Rui Costa se na chapa dele tiver João Leão ou alguém do PSD:

– Estou sem tempo. Estou lendo o livro a Conspiração Franciscana, de John Sack. É grande, tem 513 páginas, ainda estou na metade. Quando eu acabar, respondo.

O livro em apreço trata de uma trama para esconder o corpo de São Francisco, um santo. Então, não é analogia, já que entre baianos não temos santos, muito pelo contrário.

Da cozinha

Além do deputado Elmar Nascimento (DEM), os aliados de ACM Neto soltam foguetes para a nomeação do deputado Alexandre Baldi para o Ministério das Cidades.

Dizem que ele é 'da cozinha' de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a mesma cozinha frequentada por Neto.

Em Maragojipe

Sobre a nota nesta quinta, 23, publicada dizendo que houve 148 assassinatos em Maragojipe entre 2013 e agosto último, a assessoria da Secretaria da Segurança diz que ações policiais foram intensificadas e houve uma redução de 28,6% entre janeiro e setembro deste ano comparando com o mesmo período do ano passado.

Diz que a PM e a Polícia Civil mapearam as quadrilhas. E também que a maioria dos homicídios é relacionada ao tráfico de drogas.

Efeito Geddel

Um deputado peemedebista deu um giro pelo interior na semana passada e voltou dizendo-se surpreendido com o estrago que os R$ 51 milhões de Geddel fizeram na legenda. A rejeição popular é forte.

Entre os quatro estaduais do PMDB baiano, Luciano Simões Filho e Hildécio Meirelles defendem uma repaginada radical no leque de lideranças do partido. Pedro Tavares, o presidente em exercício, e Leur Lomanto, preferem deixar como está.

Caso Kátia - Para botar mais pimenta no tempero, o PMDB nacional em nada anima o de cá, pelos maus exemplos.

Geddel, Eduardo Cunha e Henrique Alves, caciques do partido, estão presos. A senadora Kátia Abreu, de Goiás, ontem foi expulsa sob a acusação de ter ferido o código de ética do partido.

O crime dela: atacar Temer.

POUCAS & BOAS

Enquanto Rui Costa comemorou que vai conseguir pagar o 13º dos aposentados e pensionistas, ACM Neto envia nesta sexta, 24, para a Câmara projeto de lei que concede abono de 10% a 20% para os inativos municipais que recebem até três salários mínimos, beneficiando 5,5 mil pessoas. Isso equivale a mais da metade dos 11 mil do quadro.

O Uber está cumprindo o seu projeto de expansão na Bahia. Depois de ter entrado em Feira de Santana, começou a operar anteontem em Vitória da Conquista e anuncia que os próximos passos serão Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro.

A Assembleia realiza segunda (10h) sessão especial em homenagem aos 70 anos da Fecomércio-BA. A iniciativa da homenagem foi do deputado Bobô (PCdoB).

Colaborou: Meire Oliveira

