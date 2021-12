E adivinhe quem vai pagar a campanha? Nós

Um grupo de 40 deputados, entre eles baianos, reuniu-se na noite de terça, 4, na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, (DEM-RJ) em Brasília. Pauta principal, o projeto da reforma política, se é que se pode chamar o que vai ser proposto de reforma.

O projeto deve ser votado na próxima semana, portanto antes do recesso marcado para o dia 14. A questão se afunilou em dois pontos:

1 – A fórmula da eleição, que está basicamente entre duas tendências, ou o distritão, modelo em que as eleições de deputados viram também majoritárias (praticamente anula os partidos) ou fica tudo como está, inclusive as coligações.

2 – O financiamento da campanha, já que não vai ter dinheiro de empresas, como sempre foi. A proposta é instituir um fundo que prevê, para 2018, R$ 3,5 bilhões.

Ou seja, sobrou para nós. Alguns deputados admitem que não há alternativa, embora sabendo que o povo não vai gostar.

Um dos participantes disse que vai ser difícil ver hospitais fechando e a União desembolsando dinheiro para pagar campanha.

Custo 2014 - Em 2014, 18 mil candidatos nos 27 estados declararam ao TSE terem gasto R$ 5,1 bilhões (sem contar o caixa-dois). Isso quer dizer que o dinheiro é curto, o que abre espaço ao dinheiro do crime organizado.

Sem liga

Ao tempo em que anunciou o fechamento de 33 comarcas na Bahia, a presidente do TJ, Maria do Socorro, distribuiu ofício aos magistrados para o Encontro dos Magistrados, a acontecer de 10 a 12 de agosto no Gran Paladium, em Imbassaí.

Detalhe: as despesas de hospedagem serão pagas pelo TJ. Advogados dizem que ficou no mínimo inoportuno fechar comarca e promover despesas com encontros.

Mais Dalva

Além do convênio do Instituto Brasil com a Conder, que o TCE julgou esta semana e impôs a Dalva Sele a devolução de R$ 69.648,75, vem mais chumbo por aí.

O TCE aprecia dois outros convênios. O primeiro, com a Conder, de R$ 385 mil, que tem como relator o conselheiro João Bonfim. E o segundo, com a Sedur, de quase R$ 18 milhões (exatos R$ 17.964.304,38), cujo relator é o conselheiro Pedro Lino, cujo julgamento acontece ainda este mês. Vai dar barulho.

Cemitério profanado

O prefeito de Casa Nova, Wilker Torres (PSB), está diante de um problema atípico. Alguém invadiu o cemitério da cidade, arrebentou dezenas de túmulos e jazigos.

Ele diz que vai pagar, em respeito aos mortos e famílias, mas quer apuração total.

Sem aviso

O médium José Medrado, fundador da Cidade da Luz, em Pituaçu, está injuriado com a Transalvador, e com razão.

Terça última, enquanto uma das reuniões ocorria no salão principal do centro espírita, cinco caminhões-pranchão da Transalvador baixaram na área e carregaram carros dos frequentadores, causando intenso alarido.

Medrado disse na rádio Metrópole que em mais de 25 anos lá isso nunca aconteceu. E até agora não recebeu qualquer aviso de que era proibido estacionar na área.

POUCAS & BOAS

Dados da pesquisa do Ipea, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública: quatro das dez cidades acima de 100 mil habitantes mais violentas do país estão na Bahia: Lauro de Freitas (segunda), Simões Filho (quinta), Teixeira de Freitas (sétima) e Porto Seguro (nona).

Empresários, usuários e operadores do Porto de Salvador se reuniram ontem na Associação Comercial da Bahia e decidiram elaborar um documento mostrando a importância do porto, que emprega hoje mais de 30 mil pessoas. O medo vem de duas frentes: o Centro de Convenções que Rui Costa cogita fazer na área e o Salvador 360 de ACM Neto.

Um cabo de energia elétrica partiu na porta da Escola Antonio Carlos Magalhães, no povoado de Barrolândia, em Belmonte, e atingiu quatro estudantes. Três estão internados, mas sem perigo. A Coelba diz que está apurando o caso.

Jorge Solla (PT) e José Carlos Aleluia (DEM), adversários históricos, se uniram em torno de uma causa: emendas impositivas para reformar hospitais universitários. Com apoio ostensivo de Félix Mendonça Jr. (PDT) e Alice Portugal, emplacaram R$ 100 milhões.

