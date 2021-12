E acabar com o voto obrigatório é bom?

Não. Agora, no bojo da reforma política que está em gestação no Congresso Nacional, o assunto volta à pauta. A discussão não é nova, vem de longas datas.

Coisa de 15 anos atrás, entrevistamos o jurista Dalmo de Abreu Dallari, autor da Teoria Geral do Estado e professor da Unesco de Democracia e tolerância, gente que manja do assunto como poucos. A tese dele:

- Se estivéssemos num país de igualdade próxima da plena, talvez o fim da obrigatoriedade fosse bom. Mas penso que a abolição do voto obrigatório, somada às nossas imensas desigualdades possam influir para criarmos outros equívocos éticos.

Em miúdos: se o cidadão ficar livre para ir ou não ir, abre-se um novo nicho de corrupção no nosso já corrompido jogo eleitoral, a 'compra' do interesse em votar.

O assunto é controverso, mas partilhamos a tese de Dallari. Até porque a multa para quem não vai é bobagem, R$ 2 ou R$ 3, uma ninharia para o risco que se corre.

Polo vai a Rui

Empresários do Polo que integram o conselho do Cofic (Comitê de Fomento Industrial de Camaçari) vão estar com Rui Costa amanhã (9h) na Governadoria.

A missão é diplomática, ou seja, manter o bom nível de relacionamento que tiveram com Jaques Wagner e que resultou em novos investimentos, mas também tem a cobrança, especialmente a recuperação da infraestrutura viária interna.

A força - O Polo de Camaçari tem hoje 90 empresas de vários segmentos que geram 45 mil empregos, o que o torna o maior complexo industrial do Hemisfério Sul.

Mauro Pereira, superintendente do Cofic, diz que há muitos desafios a enfrentar:

- Nossa vulnerabilidade está no campo da infraestrutura e logística. O ponto primeiro é manter o diálogo com o governo.



Sem surpresa

O deputado Rosemberg Pinto (PT) vai se reunir com a bancada do PT na Assembleia para comunicar o que todo mundo já sabia: ele não vai mais entrar na Justiça contra a reeleição de Marcelo Nilo (PDT).

Rui Costa cortou o mal pela raiz.



Abelhas chics

Sabia que as abelhas também têm bom gosto? Uma colmeia instalou-se numa árvore bem em frente ao Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, o metro quadrado mais caro da Bahia.

É claro que os moradores da área, entre eles Jaques Wagner, alguns metros adiante Ivete Sangalo, não gostam de tal vizinhança. As abelhas, espertas, escolheram bem o topo da árvore para se instalar. E aí está o problema: todos querem que elas saiam, mas com respeito. Nada de matá-las.

Elas continuam lá, apesar dos pedidos.



Aposta em Cajazeiras

ACM Neto está engatilhando projeto para construir um hospital de 200 leitos em Cajazeiras. Está prospectando terreno e diz que só aguarda a solução de uma pendenga com o Ministério da Saúde: o teto de repasses para Salvador está subestimado, principalmente na alta e média complexidade, mais especificamente o setor de oncologia.

- Temos um déficit de R$ 190 milhões por ano. Só tenho dois caminhos: ou o governo redimensiona ou redimensiono eu.

Assim ou assado, ele diz que vai iniciar a construção do hospital ainda este ano.

Cortando o calo - Nas eleições de 2012 e do ano passado o melhor desempenho do PT em Salvador aconteceu em áreas periféricas como o subúrbio e Cajazeiras.

É nessas áreas que Neto está investindo, com Igor Kannário, hospital e tudo mais.



Não e sim

O deputado Paulo Azi soltou nota dizendo que o DEM, do qual ele é presidente, não está tentando atrair para o seu ninho Luiz Caetano, ex-prefeito de Camaçari e deputado federal, como se noticiou.

OK. Mas nos bastidores políticos Deus e o mundo dizem que Caetano e ACM Neto estão conversando ou já conversaram.

Seja como for, o 'não' de Azi, corroborado por Caetano, para o DEM confere, mas para um partido amigo, tem cheiro de 'sim'.



Antonov e Akopov

No momento em que a Antonov, fábrica de aviões da Ucrânia, país que está quase em guerra com a Rússia, negocia com o governo baiano sua vinda para Ilhéus, na Bahia, o embaixador russo, Sergey Akopov, programa uma longa visita a Salvador.

Mas nada a ver com a Ucrânia. Ele estará na capital baiana de 19 a 26 de abril para cumprir uma agenda cultural.

Akopov diz que trabalha arduamente para ampliar as relações com o Brasil



POUCAS & BOAS

Prefeitos baianos vão se reunir terça em Brasília com os 39 deputados federais e três senadores da Bahia. Pauta: cobrar empenho deles na votação das emendas que estabelecem critérios mais justos de distribuição de dinheiro para as prefeituras, quase todas elas de cuia na mão. Maria Quitéria (PSB), presidente da UPB, lidera a caravana.

Funcionários da EBDA estão na expectativa para saber o destino deles após a extinção da empresa. Alguns estão aposentados, outros perto disso. Os primeiros acham que irão para casa e os segundos estão mais preocupados.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Solução democrática

Hildécio Meirelles (PMDB), hoje deputado estadual, acabara de se eleger prefeito de Cairu, o único município arquipélago do Brasil, pela segunda vez (numa série de três), e tinha um problemaço: o que fazer com Crispim, fiel escudeiro, mas problemático até a alma, craque em semear, adubar e colher confusão.

Para a campanha, ótimo, especialmente para azucrinar a vida dos adversários. Para a administração, um desastre, um desagregador da equipe. Pouco antes da posse, alguém perguntou-lhe:

- E Crispim?

- Problema resolvido. Vou nomeá-lo fiscal dos coqueiros públicos.

- Fiscal de coqueiro?

- A missão dele é andar pelos principais povoados das ilhas (Boipeba, Morro de S. Paulo, Gamboa do Morro, Garapuá e S. Sebastião) e, quando vir coco no ponto, cortar e levar para a merenda escolar. Quero ver com quem ele vai brigar.

adblock ativo