E a Lava Jato está para governo e oposição

Paulinho da Força (SD-SP) já pediu o impeachment de Dilma, já disse que 'ela deveria estar na cadeia' e, ontem pela manhã, disse que ela deveria renunciar. À tarde, o STF aceitou denúncia contra ele feita pela PF, acusando-o de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro.

No fim de semana, a guerra entre governistas e oposicionistas ganhou gás novo nas redes sociais: de um lado, alguns dizendo que a Lava Jato chegou à antessala de Dilma com a denúncia contra os ministros Aloízio Mercadante (Casa Civil) e Edinho Silva (Comunicações) e, de outro, petistas falando que chegou à de Aécio Neves também.



O senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), também denunciado na delação premiada de Ricardo Pessoa, da UTC, foi o vice de Aécio.

Aécio, presidente nacional do PSDB, soltou nota de apoio a Aloysio dizendo tratar-se de 'um dos mais combativos líderes da oposição'. Combativo? Mas Paulinho da Força e Eduardo Cunha também são, ora bolas.



Tais episódios robustecem duas teses:



1 - Tem gente pregando moral sem ter.

2 - O modelo político brasileiro é podre pela própria natureza. Ou muda ou sempre veremos satanás pregando quaresma.



Aleluia exportação



Ferrenho crítico do governo e do PT, o deputado federal José Carlos Aleluia, por conta dos artigos que publica em A TARDE, chamou a atenção dos adversários de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.



Foi convidado (e aceitou, claro) a ser um dos articulistas do jornal El Nacional. Estreou com ¿Por qué tardamos tanto en darnos cuenta?, veiculado em A TARDE com o título: Por que demoramos tanto para perceber?



Sem saída



Governista e defensor da tese de que o governo precisa se realinhar, o deputado Valmir Assunção (PT) não quer nem ouvir falar de redução de ministérios. Diz que Dilma foi eleita para cumprir o programa petista e não o do PSDB.



- Não temos que focar na agenda dos tucanos. Cortar ministérios como o das Mulheres, Negros, Pesca e Direitos Humanos não é a saída para a crise.

Só falta ele dizer qual é.

"Dilma, Lula, Zé Dirceu, PMDB, vocês não têm mais o que fazer, não, p…? Vocês sabem onde tá aquele dedinho que o Lula perdeu, né? Onde é que ele enfiou, né? No nosso!"

Fábio Jr., no show do Brazilian Day, anteontem em Nova Iorque, que está gerando o 'linchamento' dos petistas nas redes sociais e palmas dos inimigos do governo.

No 'frimato'



Crítico da ação da Adab e do Ministério Público que provocou o fechamento de diversos matadouros pela Bahia afora, o deputado Rosemberg Pinto (PT), que é de Itororó, onde se faz a famosa carne de sol, diz que antigamente 50% do abate era ilegal, 40% clandestino e 10% legal.

Agora, é 90% clandestino e 10% legal.



- O boi que o pessoal está consumindo está sendo abatido no 'frimato'.



Crise na feira — Segundo Rosemberg, o governo ficou de construir novo matadouro e não construiu. Agora, a Adab aparece com a polícia para apreender carne.

- Está provocando uma crise na feira. Criminalizou uma atividade que era normal.



Mais insegurança



Ladrões arrombaram e roubaram pela oitava vez, no último fim de semana, o Posto de Saúde da Família de São José de Baixo, subúrbio ferroviário. Ontem, um homem visivelmente sob efeito de drogas agrediu uma técnica de enfermagem de outro posto médico, improvisado, da região.

Tais fatos são rotina no programa Mais Médicos em Salvador.



Renúncia zero



O secretário Paulo Câmera (Agricultura) disse que está tranquilo e que pretende continuar à frente da pasta, apesar das especulações de que pode sair por conta de problemas de saúde. Ele diz que é tudo boato:



- É dose. As especulações não param, mas eu continuo trabalhando.



Audiência caída



O vereador Gilmar Santiago (PT) está uma arara com a Comissão de Planejamento da Câmara, que rejeitou a proposta dele de realizar audiência pública para discutir a construção do prédio de alto padrão La Vue na Ladeira da Barra.



- Uma torre de 107 metros naquela região precisa ser discutida. E a Câmara não quer nem falar nisso? Convenhamos que é, no mínimo, muito estranho.



POUCAS & BOAS

Tadao Takahashi, coordenador de planejamento do Núcleo de Estudos sobre o Futuro da PUC-SP e tido como o pai da internet no Brasil, estará em Salvador amanhã para lançar o Movimento Chis da Questão: Cidades Humanizadas, Inteligentes e Sustentáveis no Brasil.

Tadao lança o Chis no Congresso da Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações (Sucesu-BA), que começa hoje no Gran Hotel Stella Maris, e sexta participará de um debate na reitoria da Ufba, sob a coordenação dos professores Claudete Alves e Nelson Pretto.

Os bancos que ficam na parte térrea, do lado de fora, da prefeitura de Salvador só vivem vazios. Os policiais que trabalham na área não deixam ninguém sentar. E até justificam: dizem que o local agora é 'área de segurança'.

Exatos 147 municípios baianos estão oficialmente reconhecidos como 'em estado de emergência' por causa da seca, mas a UPB diz que a situação objetiva é bem mais grave do que a oficial. Estima-se lá que o número já chega a 300.

Defensor da devolução aos estados do poder de decidir sobre a criação de novos municípios, o deputado federal Waldenor Pereira (PT) passou a integrar a comissão que vai dar parecer ao projeto de lei do Senado que dispõe sobre o assunto.

Na Bahia, segundo a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia Legislativa, mais de 100 povoados almejam a emancipação. Pelo menos 12 deles teriam condições palpáveis se a lei fosse mais flexível.

A ministra Carmen Lúcia, do STF, mandou arquivar o processo contra o deputado Afonso Florence (PT). Ele era acusado de supostas irregularidades quando foi secretário de Habitação do estado.

O tucanato baiano vai hoje em peso ao Rio participar do lançamento do livro A miséria política, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual ele bate na 'crise moral em que o Brasil mergulhou na era do PT', segundo o convite.



Colaborou: Biaggio Talento

