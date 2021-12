E a Fonte Nova vira palco dos absurdos...

Pense num absurdo, na Bahia tem precedente.

A frase aí, cunhada por Octávio Mangabeira, é recorrente, mas sempre oportuna. E no caso em apreço, a Fonte Nova, mais que nunca.

Mangabeira governou a Bahia de abril de 1947 a janeiro de 1951. Foi ele quem fez o Hotel da Bahia (hoje Sheraton), o Fórum Ruy Barbosa e a Fonte Nova, para a Copa de 1950. Inaugurou o estádio três dias antes do final do governo, e o sucessor dele, Régis Pacheco, batizou com o nome do antecessor.

Primeiro absurdo: o nome Estádio Octávio Mangabeira ficou 62 anos até ser deletado no ano passado para dar lugar ao de uma cervejaria.

Segundo: agora, depois da Copa, na sua era de Itaipava, a Fonte Nova Negócios e Participações estava toda organizada para botar a Fonte Nova na vida de Arena multiúso e aparece o Ministério Público para dizer que não é nada disso, o decreto baixado por ACM Neto autorizando 110 decibéis é ilegal.

Terceiro: o promotor Sérgio Mendes disse que a própria Procuradoria de Salvador admitiu que o decreto é ilegal. E a Procuradoria diz que está 'analisando o caso'.

Depois de tudo contratado, tudo fechado, descobriram isso? Chamem o Octávio.



Pegou mal, Marcelo



Não haveria nada demais se Marcelo Nilo (PDT), o dono do instituto de pesquisa Babesp, fizesse uma pesquisa, registrasse e divulgasse. Quem afere seriedade metodológica é o Conselho de Estatística, e, no caso dele, o problema nunca foi metodologia e sim a grife.

Da forma que formulou a pesquisa que o DEM questiona, se trumbicou. Pesou a grife.



Causa própria



ACM Neto sancionou a lei que considera de utilidade pública a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia, a famosa Aspra.

Foi como presidente dela que o ex-bombeiro Marco Prisco ajudou a atiçar as greves da PM de 2002 e de 2012.

Adivinhe quem é o autor do projeto de utilidade pública? Se cravou Marco Prisco, que agora é vereador do PSDB, acertou.

Com o reconhecimento da utilidade, a Aspra se credencia a receber recursos públicos.



A hora da Barra



As obras da Barra serão entregues pela prefeitura de Salvador no dia 22, às 17h. O chefe da Casa Civil, Luiz Carreira, vistoriou ontem as intervenções e disse que faltam apenas alguns ajustes, como a fiação subterrânea.

Para a inauguração, a prefeitura vai montar um palco perto do Farol, onde haverá apresentações de diferentes artistas.

Os comerciantes de lá, penhoradamente, agradecem. Alguns dizem que durante a realização das obras perderam muito.

Agora, dizem eles, estão na torcida.



Ponta dos Castelhanos



O Ministério Público realiza dia 21 deste mês em Cova da Onça, ilha de Boipeba, em Cairu, audiência pública para discutir o licenciamento do projeto Fazenda Ponta dos Castelhanos, motivo de muito barulho na área.

Segundo o promotor Tiago Quadros, de Valença, os moradores das cercanias sentem-se inseguros ante o empreendimento porque vivem basicamente da coleta de mariscos e frutas, principalmente mangaba.

Tiago diz que o MP busca subsídios para nortear a sua atuação.



O que é - O Projeto Ponta dos Castelhanos é da Mangaba Cultivo de Coco, que tem como donos o empresário Arthur Bahia, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e José Roberto Marinho. A fazenda, de 1.600 hectares, foi comprada por R$ 25 milhões em 2002. O investimento é de R$ 22 milhões para uma estrutura turístico-imobiliária de 69 lotes, 32 casas, três pousadas, aeroporto, campo de golfe e píer para 153 embarcações.



As opiniões se dividem. Ambientalistas são contra; autoridades, a favor. A área é das mais pobres do baixo sul, uma região pobre.



Madre de Diós - Na história, a Ponta dos Castelhanos é famosa porque lá, em 1526, naufragou o navio espanhol Madre de Diós, daí o nome. Dizem que os nativos de lá são descendentes dos náufragos. Outros falam que eles foram trucidados pelos aymorés.



Mérito e polêmica



A União dos Prefeitos da Bahia (UPB) vai realizar ato solene em sua sede no CAB, na próxima quarta (17h), para festejar os 50 anos, ou jubileu de ouro, da Desenbahia, homenageando o presidente, Vítor Lopes, com a Medalha de Honra ao Mérito Municipalista.



Diz a presidente da UPB, Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva, que a instituição financia projetos nos municípios.

Eis a polêmica: por que tem para alguns e para ACM Neto não teve?



Baixo cacife - O caso da negativa do empréstimo de ACM Neto foi alvo de intensa polêmica, que entendeu a recusa como retaliação do governador Jaques Wagner.

Neto pediu de R$ 38 milhões para financiar a ligação Cajazeiras-BR-324.



A Desenbahia diz que não foi nada disso. A instituição tem um limite anual para financiamentos da ordem de R$ 30 milhões.

Os outros municípios, um ou dois milhões. Ou seja, apenas faltou cacife.



POUCAS & BOAS



Paulo Souto, Rui Costa e Lídice da Mata, os três candidatos ao governo que mais pontuam nas pesquisas, vão conversar na próxima terça (a partir das 10h) no Salvador Business com mais de 200 empresários do setor de turismo e entretenimento, arregimentados pela seção baiana da Associação Brasileira de Entretenimento. Não será debate. Os três falarão em horários diferentes.



A Assembleia realiza amanhã (9h30) sessão especial para marcar a passagem dos 40 anos de fundação do bloco Ilê Aiyê. O evento foi requisitado pelo deputado Euclides Fernandes (PDT).



Adson Gomes (PEN), o candidato ao Senado de Da Luz (PRTB), agradece a gentileza de ter sido citado nesta coluna como um candidato pobre. E aproveita o ensejo para avisar: aceita pequenas doações, ou transferências bancárias, mas tudo como manda a lei.



O deputado Zé Rocha, presidente do PR na Bahia, quer implantar em Santa Maria da Vitória o curso de direito da Ufob. O MEC respondeu que vai analisar. Por enquanto, tal curso está previsto para o campus de Barreiras.

