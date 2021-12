E a disputa no TJ vai indo, ainda embolada

A 13 dias da eleição, a pergunta: quem será o sucessor da desembargadora Maria do Socorro no comando do TJ baiano? Como se diz para definir disputas emboladas, a única coisa certa é que não tem nada certo. Tente entender:

1 - Os cinco que têm o direito de disputar a presidência são Ivete Caldas, Maria das Graças Osório, Rosita Falcão, Olegário Monção Caldas e Lourival Trindade. As duas primeiras sinalizam que não querem. Subiriam Cícero Landim e Gesivaldo Brito. Aí começa o bolo: Ivete aceita Landim, mas resiste em abrir mão para Gesivaldo.

2 - Mesmo assim, Landim e Gesivaldo se movimentam como candidatos, este último, com as simpatias do ex-presidente Mário Alberto Hirs, remanescente do grupo da época em que Carlos Cintra imperou, que também acena para Lourival enquanto Olegário conta com as simpatias da atual presidente, Maria do Socorro.

3 - Há o grupo de independentes, especialmente os egressos da OAB e do MP. Como se posicionam? Admitem que o quadro é confuso e também estão sem definição.

Está prevalecendo a tese de que o segundo turno este ano no TJ é inevitável.

No gatilho - E por falar em TJ, a presidente Maria do Socorro deve mandar para a Assembleia nos próximos dias o projeto que aumenta o número de desembargadores de 42 para 52. Dos dez novos, seis seriam juízes de carreira, dois do Ministério Público e dois dos advogados.

Evocando o poeta - O presidente da OAB-Ba, Luiz Viana Queiroz, já deixou bem claro que é contra. Na Conferência Estadual da Advocacia, mês passado, chegou a evocar o poeta Castro Alves. Um trecho do poema declamado: "Onde está tu, senhora da Justiça, onde está tu, justiça da Bahia?".

Mistérios de fogo

O que será que tanto tem de importante nos arquivos da Secretaria de Infraestrutura de Camaçari que alguém quer literalmente queimar, com três incêndios este ano?

Objetivamente ela contém documentos sobre as obras de revitalização da Bacia do Rio Camaçari que a PF investiga supostos desvios, ainda na gestão de Luiz Caetano (PT), hoje deputado federal, motivo pelo qual a Caixa travou o dinheiro da obra.

A bolada em apreço é boa, R$ 49 milhões, quase empate com Geddel.

Tiroteio - Aliados de Caetano dizem que 'é armação para tentar incriminá-lo. Os do prefeito Antonio Elinaldo (DEM) dizem que é crime na tentativa de encobrir crimes mesmo. Seja como for, trabalho para a polícia lá é o que não falta.

Reza ao quadrado

Está chovendo nos quatro cantos da Bahia, em alguns lugares, de forma bastante intensa, o que anima o sertanejo, muito mais no oeste e no sudeste, mas, segundo os especialistas, esta é a época do ano que não podia falhar de jeito nenhum.

Aliás, a deputada Fátima Nunes (PT), que milita em partes do Estado das mais áridas, o noroeste baiano, diz que em circunstâncias como as atuais o sertanejo reza em dose dupla, uma para a chuva vir e outra para vir em quantidade suficiente.

- No ano passado também choveu, mas choveu pouco. Estamos com fé de que agora teremos um pouco mais de água.

POUCAS & BOAS

Será na próxima quarta-feira (18h), na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Rua das Rosas, Pituba, a missa de 30º dia do jornalista Antonio Jorge Moura, encomendada por familiares e amigos.

A ClickBus, empresa especializada em vendas on line de passagens de ônibus, diz que o setor teve um incremento de 271% neste feriadão do que no ano passado. O fato de 2 de novembro ter caído numa quinta, e não quarta, como em 2016, ajuda. E também tem mais gente usando o serviço. Mas a crise continua.

A subsecção da OAB em Luís Eduardo Magalhães entrou na justiça contra o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-Ba). Pede a realização de audiências no Posto Avançado da Justiça do Trabalho, inaugurado em 2014, até hoje sem funcionar, como prometido.

O aplicativo Uber fez sua estreia em Porto Seguro, a terra máter do Brasil, com os aplausos da população, segundo os sites locais. Mas os vereadpres aprovaram mês passado um projeto sobre o caso: contra.

