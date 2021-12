Duelo de Rui e Neto rouba a cena no Enic

As falas de Rui Costa, governador, e ACM Neto, prefeito de Salvador, roubaram a cena na abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), na noite de quarta-feira, 23, no Teatro Castro Alves.

Na vez de falar, Neto levantou e avisou a Rui: - Dá licença que eu vou ali bater.

- Vá lá. Eu vou falar depois...

Neto foi e bateu na intenção do governo federal de reinstituir a CPMF. Recebeu aplausos. Na vez dele, Rui pegou pesado. Disse que Neto aumentou o IPTU em mil por cento, cobrou o ITIV (Imposto Intervivos) de imóveis ainda na planta e também aumentou o VUP (valores unitários padrão) sobre terrenos e afins. E perguntava: 'Isso também não prejudicou a construção, não?'.

Os empresários ficaram abismados. No frigir dos ovos, os dois se disseram vitoriosos.

'Não imaginei que o governador teria abordagens tão provincianas para temas tão relevantes. Ficou feio para ele', diz Neto.

'Neto jogou para uma plateia de gente que não conhece a Bahia. Ele pegou uma prefeitura em dificuldades e consertou com o aumento de tributos. Critica o governo por querer fazer uma coisa que ele fez', diz Rui.

A FALHA DE ADEMAR — Pouco antes, Rui estava numa roda em que Neto estava quando chegou o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado (PT), queixando-se das dificuldades financeiras que enfrenta. Rui falou:

- Você está chorando porque não fez como Neto. Ele fez caixa, aumentando impostos. Era o que você devia ter feito.

VAIA DA CHINA — O ministro Gilberto Kassab (Cidade) foi laureado com duas vaias na abertura do Enic ao dizer que a culpa da crise brasileira 'é da China'. Um dos empresários, na plateia, murmurou:

- E a Lava Jato veio da China?

Chioro sem choro

Embora o deputado Jorge Solla (PT) esteja esperneando porque Dilma entregou ao PMDB o poderoso Ministério da Saúde, tirando Arthur Chioro, indicado pelo PT, tem petista de alto coturno no entorno de Rui Costa dizendo que Chioro já vai tarde.

A questão: Solla tem alguns indicados no MS, que às vezes travam ações para a Bahia porque Solla não gosta do sucessor na Secretaria da Saúde, Fábio Vilas Boas.

"A crise pode até ser uma mera turbulência de avião, mas, até passar, assusta"

"Tem um ditado que diz: só quando a maré baixa se vê quem estava nu'. O fato é que, quando baixou a maré da economia mundial, o Brasil foi pego nadando de tanguinha"

"O PMDB e o governo vivem hoje uma relação de parasita e anfitrião, só que de repente o parasita descobriu que pode virar o anfitrião"

Eduardo Gianetti, economista assumidamente liberal, ligado a Marina Silva, em palestra nesta quinta-feira, 24, no Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).

Plano de voo

Se o trade está chiando com os preços que a Azul está cobrando pela passagem a Porto Seguro, vêm novidades que ele vai gostar.

Rui Costa deve anunciar um acordo com a Gol para a concessão de benefícios fiscais com a redução do ICMS do querosene (que não cai de 17% para 4%, como dissemos nesta quinta-feira, 24, e sim para 9%) que vai implicar a implantação de sete voos regulares por semana para destinos como Brasília, aeroportos Santos Dumont (Rio), Guarulhos, Campinas e Congonhas, em São Paulo.

E mais: um para a Argentina.

Isso vai abrir 33.880 vagas de assentos.

NA AZUL — Rui diz que a Azul presta bons serviços à aviação regional com voos regulares, além de Porto Seguro, para 11 outras cidades, de Paulo Afonso a Guanambi, e também Feira de Santana.

- A Gol não teve o benefício fiscal porque estava operando em Porto Seguro, na alta estação, com voos charters como se fossem regulares.

EM CONQUISTA — Já com relação ao aeroporto de Vitória da Conquista, que está pronto, mas sem dinheiro para a construção do terminal de passageiros, Rui diz que sugeriu ao governo federal fazer uma PPP:

- Eles me pediram para apresentar o projeto e estamos enviando.

Ele entende que não tem sentido o governo estar explorando terminais. E vai adotar o modelo da concessão em Teixeira de Freitas e Caravelas, os dois como um só.

Mico peemedebista

Partidário do rompimento do PMDB com o governo, proposta recusada pelo partido em reunião esta semana, Geddel recorreu ao Twitter depois que Dilma recuou e decidiu não fundir os ministérios dos Portos e da Aviação, ambos comandados pelo PMDB.

Que mico. Vergonha por Dilma, mas sobretudo pelo PMDB.

Lúcio Vieira Lima, deputado federal e irmão de Geddel, que votou contra o partido, fecha com o governo, já havia dito que 'o PMDB virou as costas para as ruas'.

POUCAS & BOAS

Familiares e amigos do jornalista José Curvello encomendaram missa em memória dele, a ser realizada neste sábado, 26 (11h), na Igreja da Vitória. Se vivo fosse, ele estaria completando 80 anos.

Falecido em 2001, aos 66 anos, Curvello, pai do também jornalista André Curvello, secretário de Comunicação do governo Rui Costa, trabalhou em A TARDE durante 26 anos, onde até hoje tem amigos.

O deputado Alex da Piatã (PMDB) apresentou projeto que finda o prazo de validade dos celulares pré-pagos. Se passar, será uma boa. Hoje, a pessoa paga antecipado pelo serviço, o que já é vantagem, e ainda é obrigada a consumir.

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) lançou nesta quinta-feira, 24, no TRE a primeira edição da revista jurídica Populus (povo, em latim). A publicação anual terá versão eletrônica, que pode ser conferida na página do TRE-BA, na internet.

A Comissão de Direito Cooperativo da OAB-BA realiza segunda no Fiesta o 1º Seminário Baiano de Direito de Trabalho Cooperativo. Coordenado pelo advogado Pedro Henrique Duarte, o evento terá como estrelas o ministro do TST Guilherme Augusto Caputo Bastos e o desembargador do TRT 2ª Região Sérgio Pinto Martins.

Fechado em julho do ano passado, o Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso, da Santa Casa de Cruz das Almas, pode ser reaberto. As negociações envolveram a direção da instituição, Ministério Público e o novo prefeito, Edinaldo Oliveira (PMDB), que diz ter todo interesse na reabertura.

Colaborou: Joyce de Sousa.

