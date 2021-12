'Duelo' das vacinas ajuda no combate

O governo do estado e a prefeitura de Salvador vêm travando um duelo saudável para ver quem presta o melhor serviço de cobertura vacinal contra o sarampo, doença que já estava erradicada no Brasil.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vem apoiando os municípios porque quer manter-se invicta em registros da doença. Já foram registrados 561 casos em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Pará entre 2018 e este ano. O objetivo da Sesab é evitar que a doença volte a acometer os baianos.

Até agora os três casos registrados na Bahia são de pessoas infectadas em São Paulo e na Espanha. Para proteger-se, a criança precisa tomar a vacina tríplice viral, distribuída gratuitamente em postos de saúde e que imuniza também contra caxumba e rubéola.

Já a prefeitura marcou para o próximo sábado um dia municipal de vacinação, com o funcionamento de mais de 80 postos de saúde, entre 8 e 17 horas. Crianças a partir de 12 meses e adultos até os 49 anos precisam comparecer. Quem já tomou a vacina não precisa repetir.

Sintomas – O sarampo é uma doença transmitida por tosse e respiro. O doente tem febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo e pode ir a óbito.

O Brasil já havia se libertado do sarampo e de outras doenças graças a campanhas bem-sucedidas de divulgação da importância da vacina, com a criação do personagem Zé Gotinha.

No entanto, nos últimos anos, é provável que o crescimento de seitas dogmáticas e a utilização maciça da internet para divulgação de conteúdos críticos à ciência e ao conhecimento tenham provocado dúvida nas pessoas sobre o êxito da vacinação.

Não foi o Inpe que fez essas interpretações sensacionalistas e midiáticas. Foram aqueles que manipulam para criar factoides e conseguir mais doações das ONGs para os seus projetos

Alegações finais de Targino

O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), José Edivaldo Rocha Rotondano, deu prazo de 10 dias para que o deputado estadual Targino Machado (DEM) apresente suas alegações finais no processo em que é réu por compra de votos. O despacho foi publicado na edição de ontem do Diário da Justiça Eletrônico. O período começa a contar a partir do momento em que o parlamentar for intimado da decisão. Targino é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), na qual é acusado de oferecer atendimentos médicos irregulares para a população de Feira de Santana, sua principal base eleitoral, em troca de votos para a campanha de reeleição a deputado estadual no ano passado. Targino nega as acusações.

Pai Presente faz sete anos

Há algum presente melhor para um pai que o reconhecimento de seu filho? Pois esta é a oportunidade oferecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao completar sete anos de desenvolvimento da campanha Pai Presente. O ano de 2019 começou com o número de 1.215 resultados positivos com reconhecimento de paternidade por meio de exame de DNA, que é o meio cientificamente comprovado e avalizado pela corte baiana. Com a realização de mais cinco exames coletivos este ano, e mais dois por fazer, a estatística sinaliza a proximidade do número de dois mil pais, seguindo o que estabelece a Resolução nº 8, de 18 de abril de 2013.

Neste mês em que se comemora o Dia dos Pais, para além da data de perfil comercial, o tribunal prepara-se para a realização de mais uma rodada de exames, no dia 20, uma terça-feira. A abertura dos envelopes para confirmação ou não das novas paternidades está programada para o dia 30 de setembro, pois o laboratório precisa de um prazo mínimo de 40 dias para certificar-se com segurança do resultado. É possível o resultado não apontar 100% de certeza, mas com um percentual elevado já se pode confirmar a paternidade. Há pais, por exemplo, que alcançam o índice de 99,99%, garantindo, assim, a alegria de poder pedir a alteração da certidão de nascimento.

adblock ativo