Drogas e violência na pauta da Assembleia

Enquanto a grande maioria dos deputados estava com Marcelo Nilo (PDT) no Hotel Quatro Rodas discutindo estratégias para construir uma agenda positiva para a Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos, presidida por Macelino Galo (PT) e tendo apenas Fábio Souto (DEM) de deputado, realizava uma audiência para discutir drogas e violência, debate interessantíssimo, que deveria ser uma agenda de todos, não só lá.



Em linhas gerais se disse que o poder público está gastando bilhões para combater as drogas, milhares de pessoas já morreram na guerra (sem fim), as drogas só aumentam (também na variedade), o número de vítimas (policiais inclusos) idem, as prisões estão em crescente superlotação e, ao invés de redução do problema, o que se vê é o contrário, a ampliação.



O promotor Elmir Duclerc, também professor de direito na área criminal da Ufba, fazendo a ressalva que falava em seu nome e não no do Ministério Público, sintetizou o sentimento predominante: "É uma questão que temos que tirar da segurança e trazer para a saúde pública".

Em suma, só falta ampliar o debate. É dele que vai brotar a saída, com certeza.



Reforma empacada



A votação do relatório da Comissão da Reforma Política (na real, uma reforminha) empacou. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), quer que conste no texto a instituição do 'distritão', pelo qual serão eleitos os mais votados (deputados e vereadores), acabando a proporcionalidade partidária. O relator, Marcelo Castro (PMDB-PI), é contra e propõe uma votação em separado. Cunha não quer.

Já se diz até que a reforma pode não sair.



Salário aberto



A partir de 1º de julho Marcelo Nilo (PDT) vai passar a divulgar os salários de todos os servidores da Assembleia, como, aliás, já fazem outras instituições, a exemplo do TJ.

Ele vinha se recusando, apesar das pressões, por conta de uma liminar em favor de uma servidora da Assembleia de São Paulo.

A liminar lá caiu, cá não há mais como guardar tais segredos.

"O Brasil nos envergonha. Nas Américas, só temos mais parlamentares mulheres do que o Haiti e em Belize. Até no Oriente Médio a presença de mulheres no Parlamento é maior"

Vanessa Grazziotin, senadora (PCdoB-AM), reclamando porque a reforma política não prevê cotas de vagas para mulheres, como quer a bancada feminina.

Porteira aberta



Até a noite de anteontem Jaques Wagner falava em reverter a demissão de Elmo Vaz na Codevasf. Perdeu. O novo presidente, Felipe Mendes, assumiu ontem prometendo investir em projetos de irrigação do Piauí, estado dele. Isso quer dizer que os projetos baianos são fortes candidatos a gaveta.

O PP, presidido pelo senador Cid Nogueira (PI), tem o Ministério da Integração que controla o Dnocs e a Codevasf. Exigiu 'porteira fechada', embora na hora de votar seja tipo meio lá, meio cá, ou porteira aberta.

E o governo cedeu. Dilma vai mal...



Pedra no forró



A requalificação do aeroporto de Salvador, que deveria ter ficado pronta na Copa e corre o risco de não ficar nem nas Olimpíadas, bota mais uma pedra no caminho do turismo baiano: o cronograma de ajustes está previsto para ocorrer de 20 a 25 de junho, em pleno folguedo do São João.

A senadora Lídice da Mata (PSB) vai hoje ao ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, dizer que assim fica difícil.

A hotelaria de Salvador já vai mal também por causa da chuva, e isso só atrapalha.



BTS olímpica — Lídice vai pedir ao ministro também que avalie a possibilidade de a Baía de Todos-os-Santos sediar competições náuticas nas Olimpíadas, já que a Baia de Guanabara está toda poluída.



De mal a pior



A reportagem do Fantástico, da Globo, domingo, sobre o caso do promotor Almiro Sena, acusado de assédio sexual contra funcionárias quando ele era secretário de Justiça e Direitos Humanos, pautou as conversas anteontem e ontem nos ciclos oficiais (governo, TJ e Assembleia).

Diziam que se a situação dele já era ruim, ficou pior. Houve quem lembrasse que dos 45 desembargadores do TJ baiano, que vão julgar o caso, 21 são mulheres, mais sensíveis obviamente a crimes contra mulheres.



Paulo Segundo



Oscar Niemeyer dizia que a vida é assim, cada um chega, dá o seu recado e vai embora.

Se assim o é, o bom é dar o bom recado, e o engenheiro Paulo Segundo, ex-secretário de Obras de Salvador, está no time.

Escreveu três livros sobre a Santa Casa e um é até hoje referência para historiadores (e ele era membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia), Octávio Mangabeira, democrata irredutível.

Morreu na semana passada, aos 89 anos, sem ter tido a justa lembrança.

A deputada Fabíola Mansur (PSB) aprovou na Assembleia uma moção de pesar. Olhando o recado, devia ser de louvor.



POUCAS & BOAS

Moradores da Ladeira do Abaeté queixam-se de que os passeios, grande parte deles em pedras portuguesas, estão aos frangalhos e ninguém liga. Dizem que para os cadeirantes tem sido um horror. Bem pertinho, a prefeitura de Salvador realiza a obra de requalificação de Itapuã. Eles esperam ser vistos.

O Mercado de Periperi está quase pronto e não leva o nome do ex-vereador José Pires Castelo Branco, como queriam líderes comunitários. Está apenas assim, Mercado de Periperi. Mas eles não perdem por esperar. Na prática vigente trocam nomes de logradouros consagrados, imagine dos que não têm.

ACM Neto iria instalar a prefeitura em Cajazeiras esta semana, mas, mais uma vez, teve que adiar. As chuvas não lhe dão sossego. Aliás, há quem diga que com a cabeça de chuva que tem, Neto faria o maior sucesso no sertão. Em São Paulo também (saia de lá presidente).

O Hospital Português realiza de 27 a 29 a sua III Semana HP de Enfermagem. Estarão lá Lore Cecília Marx, enfermeira que implantou o modelo assistencial norte-americano Primary Nursing no Brasil, e Kau Mascarenhas, consultor empresarial. A inscrição custa um pacote de fraldas e uma lata de leite em pó.

Depois que deixou o PTN, o deputado Carlos Geílson ainda não definiu o rumo partidário que vai tomar. Admite, todavia, que o mais provável é o PSDB.

