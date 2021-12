"Drawback", um novo inimigo para o cacau

Já sofrido com as consequências biológicas, econômicas e políticas da vassoura de bruxa, os cacauicultores baianos, que a duras penas vêm conseguindo se reerguer, têm um novo inimigo, a importação.

Quando houve a quebradeira geral, a produtividade despencou e a indústria apelou para o drawback, modelo de importação previsto na lei pelo qual quem importa produtos para processar aqui e depois exportar, ganha isenção de tributos.

Ocorre que agora a cacauicultura voltou a obter níveis de produtividade que não justifica mais as quantidades importadas. Resultado: a indústria vem usando o drawback para minar o preço interno, deságio em torno de U$ 700 na cotação da bolsa, puxando o preço interno para baixo, o que dá ao produtor uma perda em torno de R$ 30 por arroba.

A insatisfação é generalizada. Esta semana, os produtores fizeram uma reunião em Gandu e programam outras em Itajuípe e Camacã. Eles se acham politicamente desamparados e vão à luta por si.

Em setembro chega ao porto de Ilhéus nova importação de Gana. A ideia é travar o porto. Vai dar rolo.

Santo Amaro de Ipitanga

Lauro de Freitas, o vizinho mais próximo de Salvador, completou 53 anos de emancipação ontem. João Silva, cultor da memória do pedaço, faz questão de lembrar: o autor da lei da emancipação foi o ex-deputado Nelson David Ribeiro (1018/1991), que também criou inúmeros outros municípios, como Gandu, Ubatã, Santa Cruz da Vitória.

João só não gostou da troca do nome. Acha que deveria ficar Santo Amaro de Ipitanga, como quando era distrito de Salvador.

Sem jeito

A Via Bahia não toma jeito mesmo. Motivou um turbilhão de queixas ontem à tarde com o monumental engarrafamento que causou na BR-324, imediações de Amélia Rodrigues.

Motivo: estava tapando buracos num dia de sexta-feira na pista sentido Salvador-Feira bem pertinho do pedágio.

Em São Paulo, onde há consolidada tradição de vias pedagiadas, tais serviços são feitos à noite. Aqui....

"Não recebi ameaças de morte, não recebi ameaças diretas, mas elas vêm de forma velada. Elas vêm cifradas (...) Vamos dizer que aumentou essa pressão, aumentou essa tentativa de intimidação a mim e a minha família"

Beatriz Catta Pretta, advogada de denunciados da Lava Jato, em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, quando anunciou que abandonou a carreira por causa das ameaças de membros da CPI da Petrobras.

Esperança no embaraço

Empenhados em angariar a simpatia governamental em 2016, aliados de Geraldo Simões (PT) vislumbram uma grande ajuda nos embaraços do prefeito Vane do Renascer (PRB), com quem disputa a preferência oficial.

O TCM rejeitou as contas de Vane por ter excedido o limite de gastos com pessoal. Ele já se explicou e aguarda o veredicto final.

O governo tenta cartada complicada, unir os dois, já que o deputado Augusto Castro (PSDB), oposicionista, lidera das pesquisas

Tolerância zero

O vereador Osvaldo Vigas (PDT) está pedindo que ACM Neto 'exija' dos shoppings de Salvador que o prazo de tolerância nos estacionamento seja ampliado dos atuais 30 minutos para cinco horas, por achar um absurdo as pessoas pagarem para estacionar onde já vão gastar consumindo.

Virou piada nas redes sociais. O que se diz: Que tal Odiosvaldo exigir alguma tolerância nos 'estacionamentos' da Zona Azul, que são da Prefeitura, onde a tolerância é zero?

Um tanto pior —E bote tolerância zero nisso. Nos shoppings, cobra-se R$ 1 por cada hora adicional. No Zona Azul, passou da hora, vem a Transalvador e tasca-lhe uma multa.

Aliás, convém lembrar: os shoppings são ambientes particulares e as ruas, que são públicas, serão privatizadas.

E ninguém fala nada.

Pequeno notável

Ricardo Grey, vice-presidente na Bahia do pequenino PTC, partido que tem apenas dois deputados federais (num universo de 513), um deles o baiano Uldurico Júnior, desfere o brado:

— Somos contra o impeachment (de Dilma). Entendemos que é golpe.

O PTC, que se alinha na oposição na Bahia, mostra que é pequeno mas fala grosso.

POUCAS & BOAS

Vencedor do troféu Publicista Latino Americano 2015, no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, o publicitário Fernando Barros também dá uma de roqueiro. Hoje (22h) ele sobe ao palco do Groove Bar, na Barra, e toca guitarra e teclados com sua banda Rock Forever, numa noite dedicada aos Beatles.

Rui Falcão, presidente nacional do PT, concede coletiva hoje (9h) no Fiesta. Ele e Jaques Wagner (ministro da Defesa) participam de encontro (fechado ao público) do diretório estadual hoje.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realiza hoje (10h) no Othon (Ondina) o 28º Congresso do Campeonato Intermunicipal de Futebol - Edição 2015.. O torneio, responsável pela revelação de muitos craques, é muito popular no interior.

A assessoria da Arena Fonte Nova refuta a acusação do presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Antonio Carlos Barbosa, de que o estádio exige a inexistente carteira do Conselho. Diz que é política da Arena atrair os deficientes. E aqueles cuja deficiência é visível, nem precisa documento. Os demais, qualquer documento que comprove a deficiência é aceito.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Pró Dulce e Pró Fifi

Antigamente a Bahia tinha os municípios de Água Fria e Água Quente; Água Fria está aí até hoje, mas Água Quente, fundado em 1961, desmembrado de Paramirim, virou Érico Cardoso em 1991.

Conta Antonio Mafra, filho da terra, que nos tempos de Água Quente a briga política era travada entre Érico Cardoso e João Martins, duelo quente, de quem for de um lado ser inimigo do outro.

A cidade só tinha duas professoras formadas, pró Dulce, ligada a Érico, que dava aulas às meninas e pró Fifi, partidária de João, que ensinava aos meninos.

Em determinado momento a filha de João chegou na idade escolar, não deu ousadia a Dulce. Foi estudar com Fifi, junto com os meninos. E Zé do Palha, cabo eleitoral de Érico, teve que botar o filho com Dulce, no meio das meninas.

Diziam que os dois embolaram João Maria com Maria João.

adblock ativo