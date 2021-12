Doria crê em novos ares. Lula quer voltar

Diz o tucano João Doria, prefeito de São Paulo, para a Tempo Presente, que o tempo muda e a Bahia muda junto.

Doria, que nesta segunda-feira, 7, recebe título de cidadão soteropolitano na Câmara de Vereadores, refere-se ao fato de que, na visão dele, Lula hoje não significa mais o mesmo do que nas duas eleições anteriores – inclui-se aí a Bahia, onde o PT sempre teve o maior número de votos no Nordeste.

E completa, quase como um cabo eleitoral do prefeito ACM Neto:

– Enquanto que ACM Neto significa, e muito, para a Bahia. Hoje, na minha visão, a Bahia vota com ACM Neto e com o candidato que tiver o apoio dele.

O virtual candidato à presidência pelo PSDB tem encontro com Neto logo após palestra na Fecomércio. Devem conversar sobre cenário político. E, se der tempo, jantam após a solenidade.

Caravana – Doria desconversa sobre candidatura, mas está rodando o Brasil. Hoje, em Salvador, dia 18 em Fortaleza, onde também será homenageado. Um dia após, aliás, Lula chegar à Bahia, para evento em Feira de Santana.

Lula está fazendo caravana pelo Nordeste. Vai fazer o corpo a corpo com a base histórica do PT: movimentos sociais. Só na Bahia ficará três dias. De Feira, seguirá para Cruz das Almas e São Francisco do Conde.

No dia 19, participará de um grande ato de lançamento do Memorial da Democracia. Almoça com Rui, aproxima-se de deputados e da base. Daqui seguirá para Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Se Doria está certo, de que os ares mudaram, inclusive na Bahia, será um bom termômetro, a visita de Lula, para avaliarmos como realmente se encontra o cenário político por essas plagas.

Brigas & arranjos 2018

Diz-se que está feia a disputa intestina no PSDB baiano, entre o ministro Imbassahy e Jutahy Magalhães Jr., para definir quem fica com a vaga ao senado na virtual chapa de ACM Neto. No ringue, que mais parece de luta livre, está valendo até golpe baixo.

E Jutahy estaria confiando tanto que leva o senado, que até abriu mão da Câmara para o deputado estadual Adolfo Vianna.

Votos – Do lado do DEM, a briga pelas vagas ao senado tem Zé Ronaldo, prefeito de Feira, mas também o deputado federal José Carlos Aleluia, presidente estadual da legenda. O que se comenta é que Neto prefere Zé Ronaldo para vice, pois não puxaria tantos voto para senador. E Paulo Souto? Deve disputar uma vaga na Câmara Federal.

AL-BA: Bíblia no Plenário

O mural do plenário da Assembleia Legislativa, pintado pelo grande artista Carlos Bastos, agora terá de dividir holofotes com um outro: uma Bíblia pintada e Salmo 91.

Já tem até data certa para ser inaugurado: 24 de agosto, Dia do Pastor. Não é projeto: já foi aprovado pela Mesa Diretora. Foi pastor Isidório quem apresentou projeto.

Quem vai pintar? – Não se sabe ainda quem vai pintar. Diz Isidório que sondou um subtenente, amigo dele.

– Me responsabilizo por qualquer dano que possa ocorrer – antecipa-se.

Garante ele que a ideia é fazer uma homenagem ao ‘Deus de Israel’, não um contraponto aos orixás do mural de Bastos.

Perguntado, explica Ângelo Coronel:

– Estamos em um estado laico. Há elementos de sincretismo no painel de Carlos Bastos. Nada mais justo que homenagear os evangélicos. Só da Assembleia de Deus são mais de 600 mil fiéis na Bahia!

Tá explicado, Coronel: estado laico!

Ajoelhou...

Servidores do Estado já estão certos de que começarão a negociar com Rui o reajuste salarial, com o início da recuperação fiscal. No último balanço do quadrimestre, o percentual de gastos com pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, saiu do vermelho, do limite prudencial.

Marinalva Nunes, à frente da Fetrab, elogia os “competentes companheiros fazendários” pela façanha e dispara:

– Agora é hora de o governador manter os 100% de expectativa de que ainda este ano tratará do reajuste da campanha salarial, cumprindo compromisso histórico de que na Bahia não se paga vencimento abaixo do salário mínimo.

