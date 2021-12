Dois Centros de Convenções. Dá certo?

Para além de preferências políticas do trade turístico, que é heterogêneo, ao sair na frente e anunciar o Centro de Convenções na área do antigo Aeroclube, Neto ganhou, sim, a simpatia do segmento, que quer permanecer ali na região – diz Glicério Lemos, presidente da ABIH-Bahia. Ganho político, desnecessário comentar.

Mas, tão importante quanto é o que se comenta à boca pequena, até mesmo entre governistas: o fato de que coloca o projeto de Rui, de construir outro Centro de Convenções no Parque de Exposições, em xeque.

Elefante branco – Não porque Rui não vá executar o projeto, mas porque, do ponto de vista do mercado, o investidor vai pensar duas vezes antes de colocar dinheiro ali, com outro local saindo na frente, na orla etc. Correria o sério risco de custar caro e virar elefante branco, avaliam alguns.

O presidente do Conselho Baiano de Turismo, Roberto Duran, porém, aposta que Salvador pode, sim, ter demanda que atenda a dois centros de convenções, mas não agora. Para ele, primeiro é preciso recuperar os anos de abandono desse segmento. E planejar: grandes eventos são fechados com anos de antecedência, diz ele.

Se o de Neto ficar pronto no fim de 2018 ou em 2019, dá para captar já. Se o de Rui demorar um pouco mais, dá para planejar eventos para daqui a alguns anos.

Demorou – Já Glicério acredita que seria preciso um estudo de mercado, antes de apostar em outro centro com restaurantes e hotéis naquela área.

Diz que há 18 mil leitos ociosos em Salvador. E lembra: o governo demorou demais para dar uma resposta.

– O governador é um homem de boa vontade, mas está muito mal assessorado.

Ciro na Bahia

Doria derrete, Alckmin segue devagar e sempre, Rodrigo Maia pavimenta, Bolsonaro acredita, Lula parece já não acreditar que sai, apesar das pesquisas. E Ciro está em plena campanha – o pedetista estará na Bahia amanhã e quarta palestrando na Ufba (Salvador) e na Uefs (Feira de Santana).

Elinaldo suspende ajuda à PM

A Prefeitura de Camaçari banca cerca de R$ 5 milhões/ano para ajudar o efetivo das polícias Civil e Militar a custear despesas que seriam do Governo do Estado. Foi o que disse o prefeito Elinaldo (DEM), durante inauguração de praça pública na sexta-feira.

Segundo ele, o dinheiro vai para aluguel de carros, combustível das viaturas, além de alimentação para PMs e até material de escritório. Elinaldo revelou o fato para dizer à população que não faz mais obras na cidade por causa de gastos como esse.

Mas avisou: teve encontro com o comandante-geral da PM e informou que a prefeitura vai deixar de dar a ajuda para poder aplicar em melhorias na cidade. Querendo ou não, expõe o governo no que é mais frágil: segurança pública.

Fadiga da ‘velha’ política

No vácuo aberto com a desmoralização da classe política e as constantes revelações escabrosas da Lava Jato, crescem iniciativas como a do RenovaBR, que está inscrevendo, até amanhã, no site Renova BR, para um processo seletivo de bolsistas aspirantes à candidatura para disputar uma cadeira no Congresso, em 2018.

É isso mesmo: bolsa para aprender a fazer frente aos velhos nomes da política.

Dinheiro – A iniciativa é curiosa. Os 150 selecionados irão receber bolsa de R$ 5 mil/mês para a capacitação em diversas áreas (gestão pública, economia...) e tem de seguir à risca os valores da proposta, entre os quais “combate irrestrito à corrupção”. Um fundo banca os prováveis candidatos.

O Renova tem conversado com o Novo e a Rede. No Brasil é preciso estar filiado a uma sigla para se candidatar. Onde isso vai dar, só 2018 dirá.

POUCAS & BOAS

A Câmara da Mulher Empresária (CME) da Fecomércio-BA organiza a palestra Liderança Feminina – Superando os Desafios. A palestrante convidada será a dra. Sandra Costa, do grupo Sabin, eleita pela revista Forbes uma das mulheres mais poderosas do Brasil em 2016. Na ocasião, será empossada Rosemma Maluf como nova coordenadora da CME. O evento acontecerá na terça, às 8h30, na Casa do Comércio. Informações e inscrições A Ufob está com processo seletivo aberto para contratação de oito professores substitutos. As vagas são para Barreiras (5) e Santa Maria da Vitória (3), com jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais. A inscrição é gratuita e vai até o dia 6 de novembro.

