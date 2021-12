Distritão, a saída para os políticos em 2018?

Acuado pela Lava Jato por todas as vertentes, por dentro, por fora, da Chapeleira (como chamam o prédio do Congresso) ao Planalto, do outro lado da rua, do Oiapoque ao Chuí meladeira geral, o Congresso só tem quatro meses para definir as regras do jogo para 2018 (esperança de muitos de salvar a pele).

O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), presidente da Comissão da Reforma Política da Câmara diz que a crise ajuda. Tem lógica, pela urgência, emergência e necessidade de buscar o auto-socorro (no bom e no mau sentido).

É certo que o voto em lista está descartado. Diz Lúcio que está no horizonte o chamado Distritão como forma transitória para o distrital misto. E, o principal, financiamento público, com direito a doações de pessoas físicas. Discute-se só o limite, alguns defendendo até dois salários mínimos, outros até 10.

- Vamos ter que votar. É necessidade.

O que é Distritão? - É o seguinte: os partidos lançam os candidatos a deputado, mas a eleição vira majoritária, ganha quem tem mais voto. Ou seja, os 39 federais e 63 estaduais baianos, por exemplo, serão rigorosamente os mais votados.

Isso acaba as coligações.

Exceção da regra

A presidente do TJ, Maria do Socorro Santiago, assina terça a ordem de serviço para a construção do novo fórum de Camaçari, que vai custar aí por volta de R$ 16 milhões com conclusão prevista para novembro deste ano.

Aí vai, no preço e no prazo. Quem vai construir é a Andrade Mendonça. Ela vem emergindo na fedentina da Lava Jato como um ponto cheiroso entre as empreiteiras: fez a Arena Castelão, no Ceará, para a Copa, e foi a única cujo valor final caiu de R$ 623 milhões para R$ 518,6 milhões, mais de R$ 100 milhões a menos.

Medrado fora

Colbert Martins (PMDB), hoje vice-prefeito de Feira de Santana, decide amanhã se assume ou não a vaga de Antonio Imbassahy na Câmara dos Deputados, até hoje em aberto porque o suplente é Marcos Medrado, que já anunciou a disposição de ficar na oposição, se for para Brasília.

Caso Colbert desista, Zé de Chico (DEM), empresário em Feira, pode ir arrumando o paletó. Marcos Medrado já disse que não quer mais:

- Prefiro disputar outro mandato.

Boi de ouro

E por falar em Feira, Wilson Paz, ex-prefeito de Andaraí, acaba de inaugurar lá uma casa de carne requintada; tem até um boi pintado de ouro na porta. Na inauguração, um convidado ilustre: Jaques Wagner, que até distribuiu bebidas entre os convidados.

Epigrama do PSDB

O presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati, se reúne com deputados e senadores tucanos para explicar que a legenda vai esperar a o julgamento do caso Dilma-Temer no TSE, marcado para 6 de junho, para decidir se desembarca ou não do moribundo governo de Michel Temer.

Antonio Lins diz que é oportunismo multiplicado por mil. O PSDB sempre em cima do muro. E mandou o epigrama:

Muito esperta a tal legenda

Não é governo ou oposição,

Mas conforme a oferenda

Pode morrer de inanição.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ossos de ofício

Conta Ivan Ramos, ex-vereador em Salvador, que lá um dia com Maltez Leone, colega de Câmara, chegou um cidadão:

- Dr. Maltez, minha mãe está sepultada na Ordem 3ª de São Francisco, venceu o prazo e lá o pessoal disse que ou eu arranjo um ossuário ou vão incinerar os ossos.

- Então conte comigo, amigo. Vamos tocar fogo em sua mãe...

- Mas o senhor tem um ossuário lá.

Maltez virou-se para um assessor:

- Miltinho, veja aí se tem vaga no ossuário.

Miltinho conferiu:

- Tem uma vaga. Mas o senhor já prometeu para sua comadre.

- Tá vendo, meu filho? Eu até queria lhe ajudar, mas a prioridade é de minha comadre. Eu sou político, vivo de voto e ela vota em mim.

- Mas eu também posso votar.

Maltez pensou, deu o veredicto:

- Tá bem, tá bem. Vou lhe dar a vaga e depois eu resolvo o caso da minha comadre, mas você me traga aqui 15 títulos eleitorais ou então eu mando tocar fogo em sua mãe, viu?

