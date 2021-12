Disputa política chega ao Hospital Ana Nery

O secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, encaminhou um ofício ao reitor da Ufba, João Carlos Salles, no início do mês, solicitando a prestação detalhada de contas pertinentes à execução dos recursos estaduais e federais repassados ao Hospital Ana Nery. O pedido foi enviado ao reitor e também aos ministério públicos federal e estadual e para os tribunais de contas da União e do Estado. O problema é que o ofício que era para ficar no "intramuros" foi compartilhado em um grupo de WhatsApp de servidores da Sesab. Muitos dos participantes deste grupo são ligados ao ex-secretário Jorge Solla. O pedido foi visto por eles como mais um capítulo da "queda de braço" entre os dois.

Estadual — O Hospital Ana Nery era estadual até 2007, quando passou a ter a administração compartilhada com a Ufba. Com isso, os recursos federais, algo em torno de R$ 94 milhões, passaram a ser transferidos diretamente para a universidade. Contudo, o governo estadual alega que tem à disposição do Ana Nery cerca de 300 funcionários e nada recebe por isso.

No dia 5 de março, o diretor-geral do hospital, Carlos Alberto Brand, declarou que o Ana Nery passava por dificuldades operacionais decorrentes de atrasos nos repasses financeiros por parte da Sesab.

Saída — Além do pedido de informações, também vazou uma suposta pressão feita pelo comando da Sesab para que a reitoria substituísse o diretor-geral. Algo que até o momento não aconteceu. A indicação da diretoria é atribuição da universidade, e João Carlos Salles já disse que não muda.

À revelia — A despeito da disputa política, o Hospital Ana Nery tem se destacado como um dos grandes centros de cardiologia no estado.

Secretário em contato

Na última semana, Fábio Vilas-Boas assumiu a vice-presidência do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Como membro do seleto time, Vilas-Boas se encontrará mensalmente com o ministro da Saúde, Arthur Chioro. Promete levar todas as demandas baianas para a mesa de negociação.

Lídice no páreo

A senadora Lídice da Mata (PSB) defende abertamente que o seu partido tenha candidatura própria para a prefeitura de Salvador em 2016. E, ao que parece, não terá outro caminho se não o de se lançar. Ela diz que só será candidata se o partido decidir, e o partido tem a digital dela, senadora, ou seja, se ela quiser será candidata.

Senado — Paralelamente à movimentação para dar sustentação ao PSB, Lídice precisará melhorar a articulação política, pois em 2018 terá pela frente uma disputa para o Senado dura, e se engana quem acredita que ela terá lugar cativo na chapa do PT.

Briga interna

O Carnaval de Salvador movimentou em 2015 algo em torno de R$ 1,5 bilhão. Mas não é apenas o dinheiro que motiva a disputa pelo comando da comissão especial da folia na Câmara Municipal de Salvador. O presidente da Casa, Paulo Câmara, e o vereador Henrique Carballal estão em "guerra" aberta, e o mais novo capítulo da querela está sendo escrito neste colegiado. Carballal era presidente da comissão que foi extinta por Paulo Câmara. Outra, com a mesma finalidade, foi criada.

Justiça — Cláudio Tinoco, que também ficou de fora do novo colegiado, tomou a frente das discussões e se posicionou contra a extinção da comissão existente. Disse que o argumento utilizado pelo presidente é ilegal. Registrou isso no dia da votação do requerimento que criou a nova. Foi voto vencido. O novo colegiado, presidido por Arnando Lessa (PT), foi instalado na quinta-feira (26). Paulo Câmara se diz coberto pelo regimento interno. O presidente atribuiu a um erro de digitação a nomeação de Lessa como presidente no ato de criação do colegiado, um dia antes da instalação. Isso só poderia acontecer depois de instalado.

Reunião — Como não reconhece a nova comissão como legítima e tampouco a extinção da anterior, Carballal convocou uma reunião do antigo colegiado para hoje e colocará em votação um mandado de segurança para levar o assunto à Justiça.

Pacto pela educação

Rui Costa tem abusado das expressões utilizadas no futebol para explicar ações do governo. Dito isso, amanhã fará uma espécie de preleção - a reunião entre técnico e jogadores que acontece antes de entrar em campo - para motivar prefeitos, professores e agentes da educação para atuarem em conjunto pelo "Pacto pela Educação". Se vai dar certo ou não, não se sabe ainda. Os prefeitos confidenciam que querem ver para crer. E adiantam: dinheiro não tem.

POUCAS & BOAS

A prefeitura de Salvador deve anunciar nos próximos dias a 2ª etapa do "Gabinete do Prefeito em Ação", que será em Cajazeiras. O programa transfere a sede da administração municipal e secretarias para uma unidade de "prefeitura-bairro".

O vereador Edvaldo Brito (PTB) entrega amanhã o projeto de mudança do regimento interno da Câmara Municipal de Salvador ao presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB). No escopo da proposta estão mudanças nas "questões de ordem" e na confirmação de presença dos vereadores que poderão ter o ponto cortado caso não "batam o ponto" em sessões deliberativas, aquelas em que há votação.

A peregrinação de prefeitos nos gabinetes de secretários de estado continua. Relatos dos vários gestores se encontram no fato de que nada está sendo "dado" pelo governo do estado. É aquela história: recebe bem e diz não. Enquanto isso, a eleição municipal se aproxima e, sem obras, fica difícil se garantir a reeleição. Este é um problema que Rui Costa terá que enfrentar nos próximos meses.

Marcos Presídio toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado às 15h de hoje. A cerimônia promete ser concorrida. Chega ao posto com o apoio maciço da Assembleia. Agora é acompanhar o trabalho para saber como se comportará na corte que julga as contas da própria Assembleia. Ele diz que será um técnico implacável, doa a quem doer.

