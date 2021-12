Disputa na Assembleia é caso atípico na Bahia

Por todos os ângulos que se olhe, a disputa pela presidência da Assembleia, agora afunilada entre Marcelo Nilo (PDT) e Rosemberg Pinto (PT), é um caso atípico na política baiana.

Foi antecipada mais de dois meses antes da data da eleição (1º de fevereiro); o governador (no caso, Rui Costa), que historicamente sempre emplaca um preferido, mantém-se equidistante e nunca na Casa alguém logrou postular cinco mandatos consecutivos.



Mais ainda, os dois candidatos, ambos governistas, engalfinham-se numa guerra que sai do plano político e está virando pessoal.



Convicto da vitória, Marcelo já disse ao próprio Rosemberg que não pretende disputar um sexto mandato, mas, se vislumbrar uma possibilidade de vitória dele (Rosemberg), retira o que disse e entra em campo.



Marcelo venceria hoje fácil. Sabe jogar, distribui cargos e espaços com os colegas (oposição inclusa), o governo não pode fazer-lhe restrições políticas. Tem contra si apenas o fato da quinta reeleição.



Já Rosemberg tem contra si justamente o fato de ser do PT, inimigo natural da oposição, e pela fama de o partido ser muito guloso por cargos, o que arrepia os demais.



Contas - Se diz na Assembleia que hoje Rosemberg teria 11 votos contra 52 de Marcelo Nilo. Fechado mesmo ele só tem o PT. Diz contar com 'a oposição', mas os oposicionistas falam que se inclinam por Marcelo.



Saída honrosa



Amigos próximos de Jaques Wagner dizem que ele não cogita tirar José Sérgio Gabrielli da Secretaria do Planejamento, apesar do escândalo do petrolão, por uma razão: fazer isso seria execrá-lo, entregá-lo às feras.



O governo Wagner tem menos de 40 dias para acabar. A questão é: e ele fica com Rui? Dizem que não. Seria 'uma saída honrosa'.



Outro olhar



Outros amigos de Wagner não acham lá tão má ideia que ele vá para a Petrobras, como se tem cogitado. Interpretam a situação atual com outro olhar: ao invés de abacaxi, seria uma catapulta para voos mais altos.



Ou seja, se ele tiver carta branca para faxinar o comando da empresa e torná-la respeitável, sairia de lá presidenciável.

"Queria que a minha querida imprensa, que me parece que tem uma predileção por anunciar desgraças, ouvisse, ouvisse o depoimento das pessoas que participam do Programa Água Boa. Hoje a gente toma café, almoça e janta com desgraça"

Lula, ao ser abordado por jornalistas ontem em Foz do Iguaçu sobre o escândalo do petrolão.

Leão manso



Normalmente falador, João Leão, o vice de Rui Costa e também presidente do PP na Bahia, está de bico calado sobre sua tarefa no novo governo. As especulações de que ele voltaria para Secretaria de Infraestrutura não passam mesmo de especulações.



- Você não sabe que vice só fala quando é autorizado pelo governador? Eu não fui neste caso, nada a declarar.



Made in Fenagro



Os secretários Pedro Galvão (Turismo) e Jairo Carneiro (Agricultura) reuniram-se ontem com o corpo consular acreditado na Bahia para discutir de que forma os países (pelo menos 16) vão participar da 27ª edição da Fenagro (de 29 próximo a 7 de dezembro), a maior feira do agronegócio do Norte-Nordeste, que eles pretendem internacionalizar, transformando o evento num polo bilateral de negócios de turismo e agricultura.



O governo vai montar um espaço onde os embaixadores falarão dos seus países.



Finlândia e Grécia já estão confirmados.



Estranhos no ninho



DEM e PSDB vão fazer uma incursão que historicamente é privativa dos partidos de esquerda: colocar representantes na disputa das eleições para Diretório Central dos Estudantes da Ufba, que acontece dias 25 e 26.



A composição de filiados de partidos carimbados como de 'direita' não é novidade no Brasil. O DCE da Universidade de Brasília (UnB) é composta por jovens tucanos.

Mas na Ufba, só disputar é novidade.



Preferências - Na disputa da Ufba, os petistas Marcelino Galo, Afonso Florence, Valmir Assunção e Josias Gomes têm suas predileções. Na banda dos tucanos e democratas, o guru é o vereador Leo Prates.



Ultimato legislativo



A Assembleia tem 72 horas para se pronunciar sobre o pedido de liminar feito pelo Ministério Público pela imediata nomeação de 98 aprovados em concurso e o também imediato desligamento do mesmo número de contratados via Reda. O juiz Mário Albiani Júnior, da 7ª Vara da Fazenda Pública, aguarda a AL-BA para tomar uma decisão.



Expurgo em marcha



Domingos Leonelli, secretário do PSB, reafirmou ontem que o partido vai expurgar todos os infiéis da legenda, inclusive a presidente da UPB, Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva:



- Lá atrás, ela foi avisada.



POUCAS & BOAS



A Assembleia aprovou projeto que reconhece a vaquejada como patrimonio imaterial da Bahia. Isso acontece pouco antes do vereador Marcel Moraes (PV), que quer fazer uma lei acabando a vaquejada, assumir o mandato de deputado estadual. Já o deputado federal Paulo Magalhães (DEM) está propondo, na Câmara, transformar a vaquejada em atividade esportiva. A briga é boa.



O Ministério Público Federal ajuizou ação contra a Coelba por ter instalado linhas de transmissão no Parque Nacional da Chapada Diamantina. A ação é nova, mas o caso é velho. Duas das oito linhas foram instaladas depois de 1985, quando o parque foi criado, as últimas delas há oito anos, mas o MPF alega que não há licença do Ibama.



O encontro anual da União Interparlamentar que se realiza na ONU, em New York, tem como um dos representantes brasileiros o presidente do PR na Bahia, deputado José Rocha. A pauta da vez é desenvolvimento sustentável.



Começa hoje no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, a 2ª edição da Expochic, exposição em que fornecedores de produtos para festas (aniversários, formaturas, casamentos, reuniões empresariais) vão mostrar as últimas novidades do segmento.



Colaborou: Rodrigo Aguiar

adblock ativo