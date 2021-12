Disputa entre Rui e Neto favorece Salvador

A disputa entre Rui Costa e ACM Neto em Salvador tem sido boa para a capital baiana. O governador tem rivalizado com o prefeito na inauguração de encostas e no desenvolvimento da mobilidade urbana, além dos dois estarem, cada um na sua, se dedicando a minorar o drama, que não é pequeno, do centro antigo da cidade.

A prova de que o governo está concentrado na capital pode ser vista no balanço de investimentos dos primeiros oito meses da gestão de Rui. Dos R$ 1,35 bilhão investidos pelo governo, R$ 421 milhões (31%) foram destinados a Salvador.

Estes dados serão apresentados amanhã pelo secretário Manoel Vitório (Fazenda) na Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. O balancete do segundo quadrimestre da gestão traça um cenário de manutenção dos investimentos em tempos de crise. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram investidos R$ 1,39 bilhão, o valor está bem próximo.

Na Sefaz há quem esteja soltando fogos. Contudo, para a Bahia melhorar, ainda é preciso maior esforço da gestão. A crise está na porta e não dá para ignorar.

Funcionamento alternado

Nas duas últimas semanas, a UTI geral do Hospital Roberto Santos funcionou de forma alternada, em alguns dias apenas 10 dos 20 leitos ficaram disponíveis. Isso aconteceu porque um dos coordenadores da unidade pediu demissão e levou com ele parte da equipe. Na última sexta-feira, o problema foi resolvido com a contratação de outra equipe. Os 20 leitos estão funcionando.

Dinheiro para saúde

O Senado aprovou na última semana dois projetos, em caráter terminativo, propostos por Otto Alencar (PSD). A primeira matéria estabelece que 60% do arrecadado pelo

Dpvat (seguro obrigatório), o que representa algo em torno de R$ 800 milhões ao ano, seja destinado para o Fundo Nacional da Saúde. A segunda fonte é a dos impostos sobre cigarros e bebidas, à exceção do ICMS. Otto diz que deve gerar R$ 18 bilhões ao fundo. Os dois projetos seguem para a Câmara dos Deputados e, se aprovados, passam a valer sem passar pela presidente.

Novidade no ninho tucano

A saída do vereador Tiago Correia do PTN é favas contadas e o destino partidário também: PSDB. A ida para o ninho tucano foi articulada pelos deputados federais Jutahy Magalhães e João Gualberto e conta com o apoio do senador Aécio Neves, que, depois de conversar com ACM Neto sobre o assunto, topou receber Correia na legenda. Resta agora acalmar os insatisfeitos, e eles existem.

Coisa de família

Os nós pré-eleitorais em Itaberaba, Chapada Diamantina, estão armados há algum tempo. A novidade agora é a entrada de Ricardo Mascarenhas no PSB e a disposição dele de disputar o comando da prefeitura contra o candidato que será apresentado pelo seu tio, atual prefeito, João Mascarenhas (PP).

Explica-se: O pai de Ricardo, o ex-prefeito Jadiel Mascarenhas, ficou inelegível na boca da eleição de 2008. Apresentou o nome do irmão, João Leite. Eleito, João e Jadiel brigaram e a família rachou. Agora, João não apoiará o sobrinho. A despeito das rusgas, o fato é que a disputa política na maior cidade da região ainda é coisa de família.

Pai da criança

O diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), de Seabra, Robson Menezes, cobrou a pavimentação e iluminação da estrada vicinal para Tenda, Barro Vermelho, que dá acesso ao Ifba, prometida há cinco anos.

— Hoje funcionamos até as 17h por conta da falta de segurança. Alguns alunos e funcionários já foram assaltados.

Quando instalaram a unidade do Ifba, não faltou pai para dizer que o levou para região, mas não basta ser pai, tem que participar e investir em infraestrutura.

Outro lado

Com a suspensão da vistoria para licenciamento de veículos, a expectativa é de que parte das 430 empresas credenciadas pelo Detran para fazer a inspeção feche as portas. Embora ainda haja necessidade de vistoria nas transferências de propriedade de veículos, de município e de estado, a inspeção suspensa representava 40% do faturamento destas empresas.

O prejuízo do cidadão foi, em parte, corrigido, já que quem pagou ainda não sabe se vai receber o dinheiro de volta. O de quem investiu no negócio, não.

POUCAS & BOAS

O presidente da Câmara de Vereadores de Barreiras, Carlos Tito, entrou no PSDB e apresentou sua pré-candidatura à prefeitura. O problema é convencer o DEM a somar forças com ele e não "bancar" a candidatura de Zito Barbosa. No oeste baiano, 2016 é agora.

Antônio Henrique (PP), prefeito atual, assiste à disputa de seus adversário de camarote. Por ele, a oposição sai rachada. O quarto grupo é o da ex-prefeita Jusmari Oliveira (PSD) e ainda tem a ex-deputada estadual Kelly Magalhães (PCdoB) no páreo. A disputa em Barreiras será apertada.

Depois de tentar, sem sucesso, votar os vetos presidenciais, por três vezes, o governo mudou a estratégia e espera acomodar a base para só depois voltar a pautá-la no Congresso. Interessante é que Michel Temer conseguiu convencer a ala do PMDB que faz oposição a Dilma a dar quórum na votação. A falta de quórum foi o que impediu a votação. O governo demonstra, com o adiamento, que depois da reforma ministerial ainda vai precisar de tempo para harmonizar a base.

O conselheiro do TCE Pedro Lino propôs uma "moção de aplauso" ao corregedor do TCU, ministro Raimundo Carreiro, autor do voto que rejeitou o pedido de suspensão de Augusto Nardes, relator das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Não à toa, Lino espera com isso sensibilizar o pleno do TCE baiano a rejeitar o pedido de suspensão dele próprio na análise da PPP da Fonte Nova. Se vai conseguir, só o tempo dirá.

