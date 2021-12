Disputa de 2018 está firme na folia de 2017

Ao anunciar nesta terça-feira, 14, com pompas (na Concha Acústica) a participação do governo na folia de 2017, Rui Costa mostrou que não está disposto a deixar ACM Neto surfar sozinho no Carnaval de Salvador.

Já entrou em cena acompanhado de uma bandinha e dançando, cantando a música "Descobridor dos sete mares", de Tim Maia (Neto também gosta de dançar em trios).

Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade, na verdade, eu sou assim, descobridor dos sete mares, navegar eu quero!

E anunciou um time de primeira bancado pelo governo, Banco do Brasil e 'cervejarias' (sem especificar quais): Ivete Sangalo e Luiz Caldas na abertura, mais de 100 atrações de peso, entre elas, Gilberto Gil, Léo Santana, Claudia Leite e Brown, tudo sem cordas.

Como Neto diz que quer cada vez mais estimular o Carnaval nas ruas, Rui Costa já chegou lá. É 2018 que vem com briga de rua.

Tchau, querido

A Câmara de Salvador vota hoje em segundo turno (o primeiro foi em dezembro) o projeto que permite a vereadores assumir superintendências federais. Ele escancara as portas para o ex-presidente da Câmara Paulo Câmara assumir o Sebrae.

Daí é que alguns desafetos de Paulo estão chamando o projeto de Tchau, querido.

Gato escaldado

O projeto que o governo mandou para a Assembleia em regime de urgência para habilitar-se a receber R$ 44 milhões do Fundo Penitenciário, na opinião do deputado Targino Machado (PPS), é tão urgente que o melhor a fazer com ele é dispensar as formalidades e aprovar logo. Foi acatado.

Depois das revoltas de presidiários em Manaus e Natal, o rabo do gato escaldou.

Isso é consequência da inexistência de partidos políticos no Brasil. Quando eu ganhei o governo, não tinha a maioria. Em menos de 60 dias, tinha. E não comprei ninguém. Aqui no Brasil é assim

Recusa inédita

A Câmara dos Deputados reajustou a verba de gabinete dos parlamentares federais, o que, por tabela, daria o direito de a Assembleia fazer o mesmo em três parcelas de 5%, o que totalizaria 15% até o final do ano.

Reunida ontem, a mesa diretora, presidida por Ângelo Coronel (PSD), decidiu não reajustar a verba baiana (hoje em R$ 92 mil mensais). Acha o momento de crise impróprio.

A recusa é inédita.

Ponto cortado — Outra decisão da mesa: deputado que faltar às sessões plenárias e das comissões sem motivo justificável terá um corte de 4% por vez nos subsídios mensais, o que pode dar 8% ao dia.

Nas campanhas eleitorais, como no ano passado, o número de faltosos é grande. Se a regra valer em 2018, vai ser um auê.

A água da madrugada

No interior baiano a escassez de água é por falta de chuva, mas em Salvador é por conta da Embasa. Moradores do Loteamento Planalto Real, em Plataforma, estão há pelo menos 15 dias tomando banho de balde.

A Embasa suspendeu o fornecimento para a realização de serviços técnicos na rede, no começo do mês, e até hoje está assim.

Eles dizem que, além de terem perdido o direito a um banho decente, também não dormem mais. É que precisam esperar a água chegar, o que só ocorre de madrugada, para encher os vasilhames.

POUCAS & BOAS

* José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça no governo Dilma, é quem vai dar a aula inaugural do primeiro semestre de 2017 na Uneb, nesta sexta (14h30). O tema que ele vai abordar é sugestivo: Estado de exceção no Brasil atual?

* Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa, toma posse na presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) amanhã (15). Rui Costa e o senador Otto Alencar (PSD), padrinho da candidatura dele, já garantiram presença.

* Bastante atuante na Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado José de Arimatéia (PRB) foi rifado da presidência depois de ter acordo selado. Perdeu a vaga para Alan Sanches e está chateado.

* Quem também sobrou na ciranda das comissões foi Marcel Moraes (PV). Reinava absoluto na Comissão de Meio Ambiente, de onde fez trincheira contra os jardins zoológicos e as vaquejadas. Perdeu para Fábio Souto (DEM), que temo como vice Marcelino Gallo (PT).

Colaboraram: Regina Bochicchio e Luan Santos

