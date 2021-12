Dinheiro pouco pode dar colapso na saúde

O novo ministro da Saúde, Marcelo Castro, antecipou que o dinheiro na área está curto. Vai dar para pagar apenas 50% da verba destinada à média e alta complexidade no SUS. Esta é a principal área de atuação das santas casas e filantrópicas que já passam por uma situação dramática.

Maurício Dias, presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, diz que se, de fato, a previsão se confirmar, a prestação de serviço entrará em colapso.

- Não temos mais capacidade de endividamento. Se acontecer a interrupção dos serviços, ninguém pode acusar as santas casas. A culpa é do governo, que deveria garantir o financiamento.

Em síntese, o sistema de saúde, que já vive na UTI, pode entrar em coma profundo.

O pedido da quebra dos sigilos dos deputados federais Mário Negromonte Jr. e Roberto Britto, ambos do PP, por um lado, bateu bem entre os governistas, o de João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento.

Se diz que, se nada mais falaram dele, é porque não há nada mesmo.

Agenda soteropolitana

Aécio Neves tem agenda em Salvador no próximo fim de semana. Desembarca sexta para participar da versão soteropolitana da série de encontros temáticos que o Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, realiza pelo Brasil.

No Rio, o tema foi energia. Em Salvador, será segurança pública, o calo do governo baiano.

Segundo o deputado Antônio Imbassahy, a ideia de Aécio ir a Barreiras, agora, será descartada. Adiante, ele fará outra agenda, que inclui Barreiras e Feira.

Arena Barradão

Torcedores notáveis do Vitória compareceram em peso ontem à solenidade, na Governadoria, em que Rui Costa anunciou o início da construção da via expressa do Barradão, entre eles, o coronel Cristóvão Rios e o ex-vereador Agenor Gordilho.

Todos diziam que a via expressa abre um canal para outro sonho, a Arena Barradão.

Em tempo: a ausência notável foi de Fábio Mota, que é secretário de ACM Neto.

"Homens decentes não assistem a vídeo pornô em plena sessão; homens decentes não são condenados por roubar dinheiro público como o deputado foi. Quem não tem moral para representar o povo, é ladrão"

Jean Wyllys, na resposta a João Rodrigues (PSD-SC), que o acusou de ser 'a escória política do país' num debate sobre a flexibilização do Estatuto do Desarmamento.

Esperando Levy

O prefeito de Alagoinhas, Paulo César (PDT), ainda nutre esperança de pegar o empréstimo de R$ 11,5 milhões no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), na Venezuela. Ele juntou a senadora Lídice da Mata (PSB) e o deputado federal Paulo Azi (DEM) para ir a Jaques Wagner pedir ajuda.

Wagner prometeu falar com o colega Joaquim Levy (Fazenda), que anda às voltas para tapar um rombo de R$ 51,5 bilhões.

Dá para achar que vai sair?

Questão de economia

Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, bate pé firme de que a intenção de incorporar o TCM ao TCE nada tem a ver com insatisfações e sim com economia:

- O TCM custa R$ 200 milhões por ano. A poupança é de pelo menos a metade.

Ele diz, todavia, que quem vai decidir a questão são os deputados.

Mas no TCM se diz que, se Marcelo estivesse mesmo falando a sério em matéria de economia, começaria cortando as mordomias dos deputados.

Futura desempregada - Aliás, nos corredores do TCM não se fala em outra coisa. As conversas giram entre o receio de as cogitações virarem coisa séria e as piadas.

Lá se diz que há pouco mais de um mês uma sobrinha de Marcelo Nilo foi nomeada para o gabinete do conselheiro Raimundo Moreira. Perguntam: O titio poderoso vai deixar a sobrinha desempregada?

Energia cortada

O Centro de Abastecimento de Jequié está com a energia cortada desde terça, por falta de pagamento. Como a administração da prefeita Tânia Brito (PP) desceu a ladeira, o deputado Jorge Solla (PT) faz um apelo à Coelba:

- Os comerciantes que labutam lá estão desesperados. A Coelba pode restabelecer a energia e correr atrás da prefeitura.

Café sem leite

Após 13 anos, a edição 2015 do Concurso de Qualidade do Café da Bahia, que seria realizada este mês em Vitória da Conquista, foi cancelada. Motivo: a crise.

Explicando: o Ministério da Agricultura, principal patrocinador, anunciou o corte de R$ 50 mil tradicionalmente destinados ao evento, e os demais patrocinadores, entre eles a Secretaria Estadual da Agricultura e o Sebrae, também tiraram o time.

Lamento - O presidente da Associação de Produtores de Café da Bahia (Assocafé), João Araújo, lamentou:

- É uma pena, pois o concurso é um dos principais instrumentos da certificação da qualidade do café baiano, lançando nacionalmente e internacionalmente pequenos produtores do estado e garantindo bons negócios para a Bahia. Graças ao concurso seu Eufrásio, campeão do ano passado, garantiu encomendas para dois anos".

POUCAS & BOAS

- Os radares de Salvador que registraram velocidade de 380 quilômetros por hora bombaram nas redes sociais. Dizem que eles foram medidos pelo Ibaneto. Ou seja, sobrou para ACM Neto.

- Álvaro Gomes, secretário de Trabalho e Esportes, viaja hoje para Palmas, no Tocantins. Vai dar uma força para os pataxós da reserva da Jaqueira, em Porto Seguro, os únicos a participar dos I Jogos Mundiais dos Povos indígenas.

- Paulo Henrique Amorim, o âncora do Domingo Espetacular, da Record, vai receber o título de Cidadão Baiano na próxima sexta (9h) na Assembleia. A iniciativa foi do deputado Zé Neto (PT).

- O Instituto dos Advogados da Bahia (IAB) prestará homenagem póstuma ao professor Washington Trindade na próxima quarta (18h) no Instituto Feminino da Bahia (Politeama).

- Maria José Silva, a Zezé, não vai disputar a reeleição no Sinpojud, como ontem dissemos. Ela apoia Zenildo Castro, atual diretor de imprensa da entidade, que vai enfrentar Adelson Costa, assessor do juiz de Cícero Dantas.

Colaboraram: Joyce de Sousa e Franco Adailton

