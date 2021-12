Dilma transpõe Chicão que virou Chiquinho

A presidente Dilma inaugurou nesta sexta-feira, 21, em Cabrobó, Pernambuco, os primeiros 7,5 km da transposição do São Francisco, da margem do rio até a Barragem de Tucutu.

O fato revela a completa desconexão do governo federal com a realidade: acontece justamente quando o São Francisco enfrenta a pior seca da sua história.

Para se ter ideia, a Barragem de Sobradinho hoje está com 15% de sua capacidade e estima-se que chegará a novembro com 3%.

Na quinta-feira, 10, ao ser homenageado na Assembleia, o senador Otto Alencar (PSD) disse que não está longe o dia em que algum governante vai botar a placa na nascente ou desembocadura: Aqui jazz o rio São Francisco.

Do jeito que a coisa vai, será rapidinho.

Cacau na mesa

Produtores de cacau se reunirão amanhã em Itabuna para definir a pauta que vão apresentar na audiência pública a ser realizada na Assembleia dia 1º a fim de debater as demandas do setor.

Um item já é certo: a redução do tempo previsto no drawback para a indústria do chocolate moer o cacau importado de dois anos para seis meses, festejado como vitória pela Confederação Nacional da Agricultura, é mera tapeação. Eles querem é a extinção.

O que é - Drawback é um dispositivo legal que permite à indústria do chocolate importar cacau com isenções fiscais, desde que beneficie o produto no Brasil para exportar. Justificou-se quando a vassoura-de-bruxa atacou os cacauais baianos e a produção despencou.

Agora, os baianos recuperaram a produtividade e a indústria usa o dispositivo para puxar o preço interno para baixo.

Ajuda do céu

A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD), ganhou uma ajudinha do céu para o projeto, contestado por alguns, de licitação do novo sistema de balsas interligando Porto Seguro a Arraial d'Ajuda.

No último dia 15 aconteceu a festa de Nossa Senhora d'Ajuda e caiu um tremendo aguaceiro. As balsas antigas, precaríssimas, deixaram turistas e religiosos em maus lençóis.

A própria Cláudia estava lá. E disparou:

- As pessoas viram que é preciso modernizar a travessia. Estão correndo risco.



"Não adianta nenhuma especulação sobre o que vou fazer ou deixar de fazer (...). Não há a menor possibilidade de eu não continuar no comando da Câmara. Renúncia e covardia não fazem parte do meu vocabulário e nunca farão"

Eduardo Cunha, num evento da Força Sindical nesta sexta-feira, 21, em São Paulo, no primeiro dia após ser denunciado pela PGR.



Candidatos a ingratos

Carlos Ayres Britto, ex-presidente do STF, defendeu na quinta-feira, 20, no TCM a independência dos tribunais de contas, ressalvando saber que as indicações são políticas, mas 'os nomeados têm a obrigação de ser ingratos'.

Se assim o é, João Bonfim, que ano passado foi nomeado por Jaques Wagner, e Marcos Presídio, este ano por Rui Costa, têm em mãos a chance e exercitar o conselho.

Bonfim foi sorteado para relatar as contas de Rui de 2015, e Presídio, as de 2016.

Ambiente hostil

Servidores do Inema divulgaram uma Carta Aberta à Sociedade na qual relatam os supostos desmandos provocados pela política ambiental promovida pela gestão do secretário Eugênio Spengler.

Ganharam o apoio do Coesa (Conselho de Entidades Socioambientais da Bahia).

A briga ferve, e o empresariado, interessado nos desdobramentos, diz lamentar 'a politização' do órgão.

O outro lado - Na banda governista, se diz que o nutriente principal da questão é outro. Se dá por dois motivos:

1 - A Saeb está avaliando caso a caso quem deve ou não receber insalubridade, o que está causando inquietação ante a expectativa de que alguns percam dividendos.

2 - Ha forte reação contra a instituição do ponto eletrônico. Alguns, que iam lá quando bem queriam, não aceitam.

Eugênio Spengler admite as duas situações. E diz que em ambas nada pode fazer.

Exemplo de casa

A passagem de Aroldo Cedraz, presidente do TCU, no seminário dos 100 anos do TCE, rendeu piadas entre os presentes.

Cedraz defendeu o fortalecimento 'dos sistemas de controle'. Disseram que ele devia dar o exemplo controlando o filho.

O filho, Tiago Cedraz, é acusado na Lava Jato de vender informações privilegiadas.

POUCAS & BOAS

O deputado federal Sérgio Brito é o novo presidente do PSD de Otto Alencar, em Salvador, em substituição ao estadual Alan Sanches, que também se colocava como prefeiturável, mas deixou o governo e se mudou para o lado de ACM Neto.

A prefeita Vera da Saúde (PMDB), de Maragojipe, vai enfrentar páreo duro na eleição do próximo ano. O ex-deputado Luiz Alberto (PT) está se articulando para tentar tomar o lugar dela.

Referência em turismo internacional, o site inglês TripAdvisor acaba de divulgar a lista das 25 melhores praias do Brasil. A Bahia tem três: a Quarta Praia, em Morro de São Paulo, Cairu, ficou com o 9º lugar; a Segunda Praia, também lá, em 17º; e a Praia do Espelho, em Trancoso, Porto Seguro, em 25º.

A faixa do deputado Soldado Prisco convocando o povo para a sessão em homenagem ao Dia do Soldado, que havia sumido conforme noticiamos nesta sexta, apareceu. A Casa Militar da Assembleia disse que 'estava lá'. Num canto qualquer, quer dizer...

Colaborou: João Eça

POLÍTICA COM VATAPÁ

Gratidão eterna

Essa quem conta é a jornalista Cleidiana Ramos. Farmacêutico do tempo em que o dono da farmácia atuava como médico, associado ao estilo Irmã Dulce, tipo que fazia o bem a Deus e o mundo sem distinção, Manoel Pinto Santana, o Nenzinho, virou lenda em Iaçu, dos anos 50 do século passado até 1990, quando morreu.

Figura queridíssima, prefeito cassado pela ditadura em 1964, depois várias vezes vereador, via nos seus palanques apaixonadas declarações de amor dos seus fiéis cabos eleitorais.

Lá um dia, num palanque, iria falar seu Argemiro, fã incondicional. Destrinchou todas as virtudes de Nenzinho. E para justificar as razões do seu apoio e voto deu um exemplo doméstico:

- Quando minha mulher esteve doente, em cima da cama, Nenzinho dia e noite estava lá. E não saía de cima dela, não saía de cima dela, não saía de cima dela!

A praça foi ao delírio.

