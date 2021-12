Dilma tenta recuperar popularidade no gogó

A Basf, inaugurada em Camaçari nesta sexta-feira, 19, está longe de ser uma praça pública. Muito pelo contrário, está em área restrita que ficou mais restrita ainda com a presença de Dilma na inauguração. Mas é uma indústria importante, rende mídia positiva, tudo o que a presidente quer.

Com a popularidade em baixa na tevê (leia-se panelaços) e nas praças (leia-se protestos), Dilma até que se esforça. Nesta sexta, fechou o discurso fazendo piada:

- A Bahia pode dizer para a Basf, a exemplo do que dizem os jovens quando se enamoram: rolou uma química entre nós.

Pelo menos entre os jornalistas presentes, não colou. Ela não é disso.

Levy mudo — O ministro Joaquim Levy (Fazenda) foi chamado em público para atender a uma reivindicação baiana: o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, aproveitou a deixa de o município ter sido indicado como melhor gestão fiscal da Bahia na apuração do Índice Firjan para pedir:

- Lembre-se disso na hora de liberar recursos para a nossa cidade.

E convidou Dilma para inaugurar 6.292 casas do Minha Casa, Minha Vida.

Dilma vem. Levy mudo estava, mudo ficou.

Na espera

Lá atrás, quando a Lava Jato realizou as primeiras prisões de empresários, no empresariado de alto coturno da Bahia circulou o bizu: Marcelo Odebrecht teria dito que se fosse preso iria embora do Brasil, com a Construtora Odebrecht e tudo mais.

A expectativa agora é grande. A Odebrecht emprega 200 mil pessoas no Brasil.

Na FBF

Edinaldo Rodrigues, presidente da FBF, diz que a querela dele com os jornalistas Luiz Brito, Oscar Paris e Yancey Cerqueira (que falaram na OAB e estão convidados a voltar lá) se deu por conta de denúncias por supostas irregularidades nos contratos do Sua Nota é Um Show e da Embasa.

Diz que o Ministério Público já investigou e nada constatou de irregular. 'Processo Luiz e Oscar porque eles me difamaram'.

- Já prestei todos os esclarecimentos à OAB e irei quantas vezes me chamarem.

"Eu comecei com um sonho deste tamanho (abre os braços). E aí ele foi encolhendo, encolhendo, encolhendo... Mas ainda está de bom tamanho"

Jorge Portugal, secretário estadual da Cultura, queixando-se da escassez de dinheiro na sua área.

Virada no Espanhol

O Fórum Independente de Sócios, Amigos, e Colaboradores do Hospital Espanhol (Fisache) festeja uma vitória na Justiça.

O juiz Osvaldo Rosa Filho concedeu liminar que obriga a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, gestora do hospital, a convocar uma assembleia geral extraordinária para que os associados votem pela saída ou permanência da atual diretoria.

Vitória — A advogada Mirian Boullosa, que é membro do fórum, comemora:

- A vitória é, não só da colônia espanhola, mas de toda a Bahia! A saúde do estado perdeu muito desde o fechamento do hospital. Tentamos administrativamente e não tivemos sucesso. Agora, a justiça foi feita

Benefício cortado

Por recomendação da PGE, a Saeb cortou o benefício da insalubridade de 1.518 funcionários da Secretaria da Saúde que trabalham nas Dires, os núcleos regionais do setor. Lógico que vai dar rolo e os servidores têm o direito de recorrer.

Mas o governo solta foguetes. Contabiliza em torno de R$ 520 mil de economia.

Efeito atraso

O São João não vai ser bom para a rede hoteleira em Salvador. O fechamento geral da ocupação em 27 hotéis pesquisados foi de apenas 31,45%, sendo que a região melhor avaliada foi a do Rio Vermelho, com a 42%, seguida da de Itapuã, 41%.

Manolo Garrido, presidente da Abih-BA, diz que, se a grade de artistas que vão animar o Forró do Pelô fosse divulgada antes, o cenário seria bem melhor para eles.

Mui grato

A família do músico Maicon Charles, que morreu terça no Rio Vermelho em circunstâncias ainda não esclarecidas, agradeceu a 'vaquinha' que os amigos estavam fazendo para pagar o enterro, mas não aceitou. Como disse Lidiane Cordeiro, irmã de Maicon:

- Acho que eles podem usar o dinheiro com alguma ação pela música ou comprar donativos para quem de fato precisa.

Coisa de mulher

Caiu nas mãos da deputada Fabíola Mansur (PSB) a responsabilidade de liderar a briga em favor dos donos de veículos de transporte escolar em Salvador. Por que transporte escolar virou coisa de mulher? Oitenta por cento dos condutores são mulheres, 'prova de que os pais confiam nas mulheres'.

Clandestinos — Mas Fabíola diz que os governos (estadual e municipal) têm sido bons cobradores e péssimos pagadores: exigem que os veículos façam quatro vistorias no estado por ano e duas no município, mas não cumprem uma obrigação básica: fiscalizar e combater os clandestinos.

Elas querem que a Bahia seja como outros estados: quatro vistorias em horários que não conflitam com o fim das aulas.

POUCAS & BOAS

O prefeito Márcio Paiva (PP) e a deputada Moema Gramacho (PT) vão ter concorrência na disputa da Prefeitura de Lauro de Freitas. O empresário Mauro Cardim será candidato pelo PRB com as bênçãos da deputada Tia Eron.

Colaboraram: Biaggio Talento e Joyce de Sousa

MARIA BETHÂNIA COM VATAPÁ

Carcará

Essa quem conta é Jorge Portugal, secretário estadual de Cultura e santo-amarense top.

Domingo passado a Câmara de Santo Amaro, no ensejo da festa do 14 de Julho, a data cívica maior do município, homenageou uma série de personalidades ilustres, entre elas a cantora Maria Bethânia, filha e orgulho da terra, que festejava 50 anos de carreira e os 69 anos de idade (completados nesta quinta, 18) e recebeu a Medalha Marquês de Abrantes.

Bethânia sentou-se ao lado de Roque Carcará, ex-jogador de futebol, zagueiro com fama de viril, hoje vereador, que ficava toda hora alisando o cabelo dela, o que ela detesta. Quando Bethânia foi falar, Carcará disse baixinho:

- Fale mais perto do microfone...

E ela:

- Este senhor está querendo me ensinar a lidar com o microfone, coisa que eu faço há 50 anos...

Alguém da plateia emendou:

- É porque o nome dele é Carcará, o seu primeiro sucesso!

Gargalhada geral.

