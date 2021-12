Dilma se deu bem na Bahia? Há controvérsias

No périplo baiano de Dilma, nesta sexta-feira, 15, ficou evidente um fato: ela montou uma agenda estritamente política. Veio catar apoio para tentar sair do buraco em que está metida. Conseguiu? Há controvérsias.

Em Juazeiro, obras prontas. Nada de novo. Em Salvador, idem, idem. Nos dois casos, nada de povo, só a produção midiática.

O desgaste político que ela vive, vitaminado pela Lava Jato, ganhou força com a prisão de Marcelo Odebrecht e Zé Dirceu.

Dilma ganhou um gás na última semana com o contraponto que Renan Calheiros, presidente do Senado, fez a Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, cristalizando a divisão do PMDB. Noutra banda, o PSDB dividido entre Aécio Neves, puxando o coro do impeachment, e Geraldo Alckmin (governador de São Paulo), dizendo que não.

Em suma, ela é detonada pela Lava Jato, mas sustenta-se também pela divisão oposicionista. Eis a questão no lado baiano: se assim o é, por que rifou ACM Neto ao deixar de cumprir a palavra no caso do BRT?

Bobeou. A festa ficou para os mesmos.

De mal a pior

Os Correios, que já foram honra e glória entre as estatais brasileiras, devem tomar cuidado porque estão com a credibilidade descendo a ladeira. Uma consumidora baiana comprou produto de um site de São Paulo. O produto chegou e simplesmente sumiu entre a central da Pituba e a agência do Caminho das Árvores, onde ela tem caixa postal.

O pior foi a resposta ao pedido de informação, conforme o número de protocolo (36012249), sobre o nome do funcionário que recebeu o objeto: só por via judicial.

Peregrinou mais de 30 dias para achar. Mas o esforço foi todo dela.

Escolas culturais

Jorge Portugal, poeta de ofício, secretário da Cultura de ocasião, anunciou esta semana uma iniciativa interessante: a criação das chamadas Escolas Culturais.

A ideia é adubar as escolas públicas com produções artísticas e culturais desenvolvidas pela comunidade estudantil.

Jorge diz ter aprendido em Santo Amaro que a palavra culturaeducação é uma só.

E era. Com o tempo separaram. Oxalá ele consiga unificá-la de novo.

"Ou o governo dá um cavalo de pau radical ou ele não se sustenta. Mas tenho esperança. Para que existe UTI? Para reanimar. O governo está na UTI. Pelo amor de Deus, não racionem o oxigênio! (...) Ou o governo muda ou o povo muda o governo"

Romero Jucá (PMDB-RR), senador, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Sono perdido

Tem gente no circuito entre Salvador e Alagoinhas que não está dormindo direito com a notícia de que o ex-deputado Luiz Argôlo pode fazer delação premiada.

Argolo é tido como 'peixinho' na Lava Jato. É acusado de ter recebido R$ 1,6 milhão de Alberto Youssef, que via nele uma boa ponte para defender os interesses do 'grupo' (leia-se quadrilha) no Congresso.

Ou seja, teria pouco a acrescentar contra os 'peixões'. Mas a delação interessa ao próprio Argôlo, para aliviar a pena.

Padrão Brasil

O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) quer inaugurar até dezembro o Terminal de Passageiros de Salvador.

Está tudo pronto, mas só tem a casca. Precisa ser equipado com casas de câmbio, restaurantes, lojas de artesanato e afins. A questão é que o terminal é do governo federal (Secretaria de Portos).

Pelegrino diz que está sugerindo duas opções: ou a Codeba faz uma licitação independente ou a Secretaria de Portos passa para o governo baiano em regime de cessão.

Obs.: o terminal deveria funcionar na Copa.

Padrão Bahia — Três terminais de passageiros deveriam estar prontos na Copa no Nordeste. Todos três estão emperrados: o de Salvador, oco; o de Fortaleza precisa de uma dragagem que nunca foi feita; e o de Natal foi construído num local depois de uma ponte sob a qual navio grande não passa.

Viu que não é só na Bahia que tem esses absurdos de Octávio Mangabeira?

Novo Afródromo

E por falar em Pelegrino, ele está vendo com muito bons olhos a ideia de Carlinhos Brown de fazer um circuito carnavalesco fechado no Centro Administrativo da Bahia.

A ideia é que lá desfilem blocos afros e convidados de outros estados que primam por manifestações culturais genuinamente populares. O esforço é para o novo Afródromo emplacar já em 2016.

Sonho realizado

O Brasil pode quebrar?

Aí está a manchete do jornal Bahia Negócios, do jornalista Geraldo Vilalva, que circula mensalmente há 21 anos com 20 mil exemplares, nesta edição, com o editorial Sonho realizado, na capa, no qual ele anuncia: fim de papo, está se aposentando.

Vai fazer falta. Muitíssimo bem informado sobre o mundo (e o submundo) da economia baiana, ele sempre trouxe à tona os pormenores dos atores do dinheiro.

Exemplo: nesta edição, diz que os advogados de Marcelo Odebrecht estão comendo o pão que o diabo amassou com os bilhetes que o empresário manda da cadeia.

É que Marcelo, habituado a se comunicar por meios eletrônicos, mal sabe escrever.

POUCAS & BOAS

O cientista Elsimar Coutinho será o palestrante da 10ª edição do Encontro com Notáveis, evento promovido pela Qualicorp e Affinity, com o apoio da Fecomércio, terça (12h), na Casa do Comércio.

A nova fábrica da Ambev a ser instalada na Bahia (a existente hoje é em Camaçari) virou alvo de disputa entre políticos. O deputado Joseildo Ramos (PT) quer em Alagoinhas, o deputado Alex Lima (PTN), que é de Esplanada, quer no litoral norte, e o governo cogita levá-la mais para o interior do estado.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Na mesma

Relata o folclore político mineiro que Benedito Valadares, jornalista, prefeito de Pará de Minas e depois governador de Minas Gerais de 1933 a 1945, durante toda a ditadura de Getúlio Vargas, gostava da 'branquinha' e proibia fotógrafos de fotografá-lo bebendo água. A justificativa:

- Na fotografia, água e cachaça são a mesma coisa.

E lá um dia foi ele fazer comício em Caratinga com algumas branquinhas na cabeça. Abriu o discurso:

- Povo de Carangola!

Juscelino Kubitschek, amigo e chefe de gabinete, corrigiu ao pé do ouvido:

- Governador, aqui não é Carangola não... É Caratinga!

E ele no palanque:

- É tudo a mesma merda!

