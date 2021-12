Dilma pode interferir na disputa da Câmara

Recebido por deputados de nove partidos em um almoço ontem em Salvador, o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB) falou como favorito na disputa pela presidência da Câmara. Reafirmou ser o candidato que representa a independência do Legislativo em relação ao Executivo. Disse manter a "humildade" na disputa, mas declarou que, "se tudo continuar como está", deve vencer no primeiro turno.

A maior preocupação deste grupo é a intervenção direta do Palácio do Planalto na eleição. Dilma pode alinhar as tropas e partir para o ataque em defesa de Arlindo Chinaglia, candidato do PT.

Embora não digam publicamente, o cenário de otimismo pode estar mudando. Tanto é que os peemedebistas foram chamados às pressas para uma reunião no Palácio do Jaburu, residência de Michel Temer, ontem mesmo. A pauta não foi divulgada.

Mudança - Cunha contrariou a presidente Dilma Roussef em diversos momentos dos últimos quatro anos. Diz ele que todo e qualquer posicionamento que teve foi fruto de discussões internas na bancada.

— Quem acha que eu agi como oposição está enganado. Sou líder de uma bancada e ali estava representando os interesses dela.

O fato é que a principal promessa de Cunha vai de encontro a uma cultura instalada nos legislativos federal, estaduais e municipais: a imposição das vontades do Executivo sobre o Legislativo.

PMDB na presidência

Não é de hoje que a ala do PMDB que tem os irmãos Vieira Lima como lideranças na Bahia defende o voo solo do partido em Brasília. Os dois partem do princípio de que o partido precisa ter candidato à presidência para crescer e atribuem derrotas eleitorais recentes também a esta ausência de liderança nacional.

Eduardo Cunha também acha. Ele sinalizou o nome de Eduardo Paes, prefeito do Rio, para presidente. Mas para ter legitimidade será preciso, na avaliação de Lúcio Vieira Lima, sair do governo. Ora, o PMDB tem a vice-presidência e muitos, muitos cargos no governo. A conta não é simples.

De fininho

O secretário de Turismo da Bahia, Nelson Pelegrino (PT), surpreendeu ao aparecer no almoço em apoio à candidatura de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, no restaurante Barbacoa. Pelegrino entrou, cumprimentou alguns ex-colegas, mas ficou pouco. Não quis nem conversa com a imprensa.

PT - A conversa no restaurante era de que outros petistas poderiam aparecer lá; não foram, mas o próprio Cunha acredita que terá votos de petistas "independentes".

Muda Brasil?

Nem bem assumiu o comando do PR na Bahia, o deputado federal João Carlos Bacelar já tem uma tarefa: coletar assinaturas no estado para a criação de um partido satélite - ou "partido anexo", nas palavras de Bacelar - do PR. Bacelar diz que já coletou 20 mil assinaturas em apoio ao mais novo partido do Brasil. Um dos articuladores da criação da nova sigla é o deputado Bernardo Santana (PR-MG), aliado de Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão. O nome do partido? Muda Brasil.

Enquanto isso... - Enquanto não cria outro partido ou sai do PR, Bacelar briga por espaço com José Rocha. O duelo dos dois está dificultando a ocupação de espaço no segundo escalão de Rui Costa. Se continuar assim, o PR ficará fora.

Benito berra, mas...

O deputado federal Benito Gama (PTB) subiu o tom contra a PRE que pediu a cassação do diploma e do mandato de deputado federal dele. Disse que se trata de "cupins da honra alheia" e que não se tem uma prova das acusações. Bom, a defesa dele está pronta, só não se sabe se será convincente.

A manutenção do mandato de Benito é tida pelos próprios colegas como uma incógnita. Ou seja, pode perder.

Tia Eron na articulação

A deputada federal Tia Eron (PRB), agora presidente do partido, decidiu se aliar a Maria Quitéria na eleição paraa presidência da UPB. Conseguiu o apoio de dois prefeitos do PRB. A prefeita Normélia Correia, de Conceição do Jacuípe, e o prefeito Vane do Renascer, de Itabuna. O problema é que Vane não anda com a moral muito em alta.

POUCAS & BOAS

Paulo Souto, secretário municipal da Fazenda, faz sua primeira coletiva à frente da pasta para esclarecer dúvidas sobre a cobrança de IPTU. A entrevista será hoje, às 10h, na sede da secretaria.

O governador Rui Costa tem feito um movimento para devolver às ruas quatro mil policiais militares que estariam em outros postos. Na Assembleia cresce o apoio para a aprovação de um projeto de criação da Polícia Legislativa. Algo que já acontece em outros estados. Isso, é claro, se de fato os policiais forem enviados de volta às suas guarnições.

O procurador da República João Paulo Lordelo, do Ministério Público Federal em Paulo Afonso, enviou ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, representação que defende a inconstitucionalidade dos serviços vitalícios de motorista e segurança a ex-governadores da Bahia, aprovados pela Assembleia Legislativa. Caso o procurador-geral concorde, poderá dar entrada com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF.

Na ausência de deputados federais do PSD da Bahia no almoço de apoio a Eduardo Cunha (PMDB), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, os peemedebistas trouxeram para Salvador dois parlamentares do PSD do Rio de Janeiro.

Na edição de ontem, quando o secretário da Saúde analisa a crise no setor filantrópico, o primeiro fator dos três enumerados é o elevado grau de endividamento do setor (filantrópico) em um cenário de juros elevados. Na coluna foi escrito que seria o endividamento do Estado.

*Com Rodrigo Aguiar

