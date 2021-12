Dilma em agenda positiva na Bahia

Após as vitórias no Supremo (que, entre outras coisas, cancelou a eleição da comissão do impeachment) e na Câmara (retorno do deputado Leonardo Picciani, aliado do Planalto, liderança do PMDB), a presidente Dilma Rousseff cumpre agenda positiva na Bahia, nesta terça, 22. Inaugura, junto com o governador Rui Costa, a Estação Metroviária de Pirajá, em Salvador, às 8h30.

Depois, segue para o município de Camaçari, onde entrega mais um condomínio do Minha Casa Minha Vida. É a presidente tentando atravessar o mar de tormentas que enfrenta mostrando trabalho.

Votações na Assembleia

A semana da Assembleia Legislativa será novamente movimentada. Amanhã, a pauta prevê a votação da autonomia da Defensoria Pública, a criação da empresa estatal Bahia Investe, o plano plurianual (PPA) e a proposta que institui o "Projeto estadual de auxílio permanência aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica das universidades públicas estaduais da Bahia". As votações prosseguem na última semana do mês com a votação do segundo turno da PEC do servidor público e a lei orçamentária do estado para 2016.





A mamãe - O deputado Sildevan Nóbrega (PRB) apelou para o emocional, numa das sessões da semana passada, ao pedir que os colegas da bancada governista não votem pela aprovação do projeto que modifica o Estatuto do Servidor: "Alguns dos senhores deputados têm genitoras servidoras públicas. Como vão encarar os parentes?"



Não deu certo, a bancada governista votou pela aprovação do projeto. Os deputados preferiram dar explicações em casa a contrariar o governo.

'Não havendo justiça, o que são os governos senão um bando de ladrões?'

Agostinho de Hipona, filósofo cristão, que se tornou santo, e disse essa frase no século V.

'Palavra de político já vale menos que ponta de cigarro jogada no chão'

Targino Machado, deputado estadual (DEM), em discurso semana passada, durante as discussões sobre o projeto que muda o Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia.

Medalhas



Os críticos do trabalho dos vereadores dizem, talvez com certo exagero, que a principal atividade das casas legislativas é a concessão de medalhas pelos parlamentares, atividade de iniciativa dos próprios legisladores, sem a interferência do Executivo.



Por conta disso, os títulos de honraria e a concessão de medalhas seriam as únicas propostas de vereadores e deputados que podem ser aprovadas sem maiores problemas nos legislativos.

Para cumprir essa "nobre" função, a Câmara Municipal de Salvador gastou R$ 9.948,95 com a compra de 15 medalhas de Zumbi dos Palmares, 35 de Thomé de Souza, 25 de Maria Quitéria e seis de Anísio Teixeira para serem distribuídas em 2015, conforme o pregão 24/2014.



O valor pode ser alto, mas ficou bem abaixo do estimado no edital do pregão lançado pela Câmara: R$ 27.379,66.

Malandro não-oficial



Engana-se quem pensa haver, em Brasília, apenas o "malandro oficial", como diz a música de Chico Buarque, enfurnado na máquina pública e subtraindo o erário. Jornalista que cobria evento na vice-presidência da República, na agitada semana passada, teve o carro surrupiado do estacionamento externo do prédio público. Procurou a segurança e foi informado de que as câmeras que vigiam o local estão desligadas há seis meses.

Rol dos insolúveis



Em julho de 2012, portanto há dois anos e meio, os envolvidos no caso do contrato de R$ 17,9 milhões do Instituto Brasil com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tiveram os bens bloqueados e foram denunciados à Justiça. Até o momento não se tem notícias do julgamento da ação.

Eduardos



Primeiro foi Eduardo Cunha, que acumulou reveses semana passada. Depois Eduardo Azeredo, condenado a 20 anos pelo mensalão mineiro.



Os "eduardos" que cometeram alguma tropelia, têm boas razões para se preocupar nestes tempos de punição.

POUCAS & BOAS

Na contramão da crise, a família Civita aportou R$ 450 milhões no grupo Abril, que concluiu acordo de repactuação de sua dívida de curto e médio prazos. A operação permitirá "uma redução efetiva" do endividamento e cria condições para que a empresa encerre 2015 com "equilíbrio em suas finanças e comece 2016 fortalecida".

