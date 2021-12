Dilma e os protestos: como isso vai acabar?

Diz a oposição que não aposta na tese do quanto pior, melhor, mas quer ver Dilma sangrar (Aloysio Nunes, o vice de Aécio).

A questão é saber aonde isso vai dar.

Dilma se elegeu presidente da República com a metade do país, chegou ao governo e começou a praticar atos e fatos, especialmente no ajuste econômico, com as restrições a benefícios sociais, mais aumentos de energia e combustíveis.

Ataca em cheio a metade dela, em particular, e a todos, no geral.

Isso temperado com os descalabros que a Lava Jato exibe forma um mix funesto, um governo sem respaldo político que, ao invés de seduzir, irrita pelos horizontes apresentados, o do sacrifício.

É elementar, não de agora, aqui e alhures: o que levanta ou derruba governo é o bem-estar ou não da economia.

Se vai bem, o povo engole até o mensalão, como com Lula em 2006. Se não, a dor no bolso basta. Dilma fala que a crise não é tão grave como se diz, mas é. Até porque são três crises imbricadas: a econômica, a política e a ética. Óbvio que não há lógica institucional para se pedir impeachment. Mas, no cenário atual, protesto é fogo em palha seca.

Como isso vai acabar? Eis a questão.

O enigma da caminhada — A caminhada que o MST faz de Feira a Salvador com chegada prevista para domingo, o dia do protesto contra Dilma, está deixando alguns oposicionistas de orelha em pé.

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) fez ofício para a SSP pedindo que a segurança fique de olho. A suspeita é a de que o MST quer ir para a Barra 'melar ' o protesto.

E aí a meleira pode ser total.

Sonho de valsa

"Sonho que se sonha junto é realidade"

(Raul Seixas)

Receba este "sonho de valsa" como uma singela homenagem a todas as mulheres que fazem a diferença, tornando realidade a construção de um Tribunal de Contas do Estado diferentemente melhor.

Feliz Dia Internacional da Mulher

As singelas palavras aí estão num cartão que o presidente do TCE, Inaldo Paixão, distribuiu anteontem na porta do órgão.

Não é à toa que o nome dele é Paixão.

"Gostaria de esclarecer essa questão de que acusei o PT de ter recebido R$ 200 milhões. O que eu disse é que estimava que o PT pode ter recebido isso. Se eu recebi, por que ele não poderia ter recebido? Cabia a mim uma quantia e cabia ao PT a outra quantia"

Pedro Barusco, depondo ontem na CPI da Petrobras, quando admitiu que recebia propinas desde 1997.

Crise hoteleira

A ocupação média dos hotéis de Salvador em fevereiro, o mês do Carnaval, foi de 59,23%, com diária média de R$ 303.

Para os hoteleiros, um sinal não muito animador. Por uma razão elementar: se fevereiro, que é um mês de folia e ainda de férias escolares, foi assim, eles vão viver de que, com o Centro de Convenções pifado?

Defesa acadêmica

Um grupo suprapartidário de dez deputados federais, mais a senadora Lídice da Mata, foi anteontem visitar e levar solidariedade ao reitor da Ufba, João Carlos Salles.

Pauta: o anúncio do corte de 30% das verbas para o ensino superior pegou a Ufba no contrapé, precisando concluir obras e quitar dívidas. O grupo se comprometeu a lutar em defesa das instituições federais.

Hoje, em Brasília, dirigentes das instituições de ensino superior têm encontro.

Presenças — O grupo que esteve com o reitor partidariamente é bem eclético: além de Lídice da Mata, Alice Portugal (PCdoB), Arthur Maia (SDD), Antônio Brito (PTB), Benito Gama (PTB), Cláudio Cajado (DEM), Davidson Magalhães (PCdoB), José Carlos Aleluia (DEM), Jorge Solla (PT), José Rocha (PR) e Moema Gramacho (PT).

Cachimbo da paz

Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia, vai almoçar hoje com os 11 deputados da bancada do PT. No cardápio, panos quentes para sarar as futricas e intrigas que ficaram por conta dos embates da reeleição, quando os petistas peitaram Nilo e até ameaçaram judicializar o caso.

Nos bastidores, se diz que o cachimbo da paz foi aceso por Rui Costa. No conjunto, o momento já é ruim. Deixar rolar problema em casa por picuinha é burrice total.

'Desdemitido' na Sudic

Ricardo Luiz Taboza foi exonerado sábado (no estilo a pedido, sem nunca ter pedido) do cargo de diretor de desenvolvimento empresarial da Sudic.

Ontem, ele foi 'desdemitido' (aí, sim, a pedido mesmo). É ligado ao secretário James Correia (Indústria e Comércio). Foi recebido pelos colegas com beijos, abraços e direito a uma placa: O abominável homem de preto (o da novela, que morreu e voltou).

POUCAS & BOAS

Roquilde Ramos, do Instituto Mandela do Sistema Prisional, fez contundente pronunciamento ontem na Comissão de Segurança da Assembleia que debatia o sistema prisional. Disse que o agente penitenciário é excluído da questão dos direitos humanos, também vítima, mas sempre aparece na mídia como carrasco. 'Nós, os agentes, integramos um sistema doente. E acabamos nos tornando os algozes dos presos'.

Marcos Presídio, superintendente financeiro da Assembleia, que hoje carimba o passaporte para ocupar a vaga de Zezéu Ribeiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi a bola da vez entre os funcionários da casa ontem. Eles diziam: 'Quem tem pendengas, corra, porque o último dia de Presídio é hoje'.

O jornalista Carlos Navarro e o professor Joviniano Neto, respectivamente coordenador e integrante da Comissão Estadual da Verdade, vão estar amanhã com o secretário do Sistema Prisional, Nestor Duarte, para reforçar o pedido de transformar a Galeria F na Lemos Brito, onde ficavam os presos políticos, num centro cultural ou coisa similar.

Isnard Araújo (PR), vereador em Salvador, sugeriu ontem a ACM Neto na Câmara de Salvador a criação de um 'centro de reabilitação para os viciados em WhatsApp'. Das duas uma: ou estava brincando ou não tem o que fazer.

Stela Neide Barreto Amaral, secretária de Ação Social da Prefeitura de Potiraguá, consta na relação dos beneficiários do Bolsa Família, segundo o site Sudoeste Hoje, que tirou a informação do Portal Transparência Brasil. Ela já foi gestora do programa Bolsa Família lá.

